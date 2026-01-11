Punta Arenas,
11 de enero de 2026

CORPORACIÓN DEL PATRIMONIO DEPORTIVO DE MAGALLANES IMPULSA LA CREACIÓN DE MUSEO DEPORTIVO EN LA REGIÓN

Ojo con la Cultura

Pedro Jara Pacheco

En el segundo capítulo del año de Ojo con la Cultura, programa de Polar Comunicaciones conducido por el historiador Víctor Hernández Godoy. En esta ocasión, el programa contó con la participación del presidente de la de la Corporación del Patrimonio Deportivo de Magallanes, Pedro Jara Pacheco, junto con la dirigenta deportiva Tamara Andrade, quienes abordaron que el objetivo del proyecto es la creación de un museo deportivo para la Región de Magallanes.

Durante la conversación en Ojo con la Cultura, abordaron la posibilidad de la creación de un museo deportivo que busca conservar las pertenencias deportivas, de las cuales destacan prendas, uniformes, trofeos, camisetas y símbolos de la Región de Magallanes en el interior del regimiento Pudeto. 

En ese contexto, Pedro Jara Pacheco señaló que "buscamos visibilizar a la gente la necesidad de guardar los elementos deportivos locales de los clubes, por lo que actualmente necesitamos la cooperación de los dirigentes deportivos y toda la comunidad debido a la riqueza en materia deportiva de la región, mediante donaciones o comodatos, donde la idea es crear un museo integral contemporáneo que genere un vínculo con la comunidad".

La  Corporación del Patrimonio Deportivo de Magallanes comenzando una campaña desde el mes de marzo que será anunciada por las redes sociales de Facebook e Instagram mediante una campaña de socios para obtener ingresos para una reparación a la propiedad que se convertirá en el museo deportivo de la Región de Magallanes mediante una aportación mensual voluntaria con una cuota mensual de 10 mil pesos sumada a la entrega de afiches exclusivos para los socios, además de una biblioteca deportiva.

En el segundo bloque de Ojo con la Cultura se abordó la alianza de la Corporación Deportiva de Magallanes con coleccionistas locales, fotógrafos y deportistas locales para la realización del museo deportivo, además de realizar una cronología de los eventos deportivos que se vivieron en la Región de Magallanes, como el mundial de basquetbol de 1966 en la ciudad de Punta Arenas o la creación del Club Hípico.

En cambio, Tamara Andrade, quien es la primera presidenta de la asociación del Barrio Sur, señaló que "deberían potenciarse las asociaciones femeninas deportivas para las donaciones al museo deportivo para la historia del deporte magallánico".

El espacio de Polar Comunicaciones cerró con destacar a algunos deportistas destacados de la Región de Magallanes, tales como los exfutbolistas Mauricio Aros y Mario Galindo o el maratonista Omar Aguilar con el llamado a donar objetos históricos propios de los deportistas.


El programa lo puedes ver completo a continuación:




