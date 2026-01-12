Punta Arenas,
12 de enero de 2026

LA ARMADA DE CHILE CAPACITA EN METEOROLOGÍA ANTÁRTICA AL ARC BOLIVAR DE LA ARMADA DE COLOMBIA EN PUNTA ARENAS

​La institución expuso sobre configuraciones sinópticas, dinámica atmosférica del Mar de Drake y condiciones en la Península Antártica

acr151simbolivar

Especialistas del Centro Zonal de Meteorología Marina de Magallanes y Antártica Chilena efectuaron en Punta Arenas el 7 de enero una instrucción en meteorología antártica a la tripulación del buque oceanográfico ARC 151 Simón Bolívar de la Armada de Colombia.

La profesional Claudia Pincheira y la teniente 1° Marilyn Rodríguez del Centro Zonal de Meteorología Marina de Magallanes y Antártica Chilena junto al comandante del ARC-151 Simón Bolívar, capitan de navío Carlos Torres. Firma Armada de Chile

La unidad, como publicó Infodefensa.com, arribó a Valparaíso y luego a Punta Arenas en el marco de la XII° Expedición Antártica de Colombia, durante la cual desarrollará investigaciones orientadas al estudio del cambio climático, la sostenibilidad en ambientes extremos y la medición de calor en el océano.

El buque, al mando del capitán de navío Carlos Torres y con 102 tripulantes e investigadores a bordo, navegará en esta travesía de 123 días un total de 12.666 millas náuticas para desarrollar 10 proyectos de investigación en la Antártica e intercambios de conocimientos en el campo científico. 

Información fundamental

La actividad fue coordinada por solicitud de la unidad colombiana, tras su capacitación en el Centro de Instrucción y Capacitación Marítima (Cimar) en Valparaíso, estableciendo contacto con la Gobernación Marítima de Punta Arenas y, a su vez, con el Centro Zonal de Meteorología Marina de Magallanes y Antártica Chilena.

La instrucción estuvo a cargo de la jefa del Centro Zonal, teniente 1° Marilyn Rodríguez, y la profesional Claudia Pincheira, quienes se enfocaron en dar a conocer las principales configuraciones sinópticas, la dinámica de la atmósfera presente en el Mar de Drake —fundamental para poder efectuar el cruce de forma segura— y las condiciones adversas que se dan en la Península Antártica.

De igual manera, las especialistas expusieron los principales productos meteorológicos y glaciológicos disponibles en forma gratuita en el sitio web del Servicio Meteorológico de la Armada de Chile, donde se entrega información fundamental para la planificación de una navegación segura para todos los navegantes en las distintas áreas de responsabilidad de los especialistas en meteorología de la institución.

Al respecto, la teniente 1° Rodríguez comentó que “este tipo de instancia es una oportunidad de colaboración para unidades de distintos países, en donde los análisis de los datos meteorológicos y la generación de pronósticos, carta de concentración de hielo, condiciones de ola y viento, entre otros productos, son fundamentales para una óptima planificación en la navegación y toma de decisiones en áreas complejas, como es el caso del Territorio Chileno Antártico”.

La actividad del Centro Zonal de Meteorología Marina de Magallanes y Antártica Chilena permitió fortalecer la cooperación internacional con la Armada de Colombia, aportando al desarrollo nacional y generando información fundamental para la toma de decisiones de los diferentes usuarios marítimos que navegan en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Fuente: infodefensa.com 






CADEM: 63% APOYA INTERVENCIÓN DE EEUU EN VENEZUELA Y 45% VE IMPACTO POSÍTIVO PARA CHILE

Leer Más

​Asimismo, 67% cree que la mayoría de los venezolanos que viven actualmente en nuestro país se irán con el tiempo.

​Asimismo, 67% cree que la mayoría de los venezolanos que viven actualmente en nuestro país se irán con el tiempo.

venezuela2026
AsambleaBarrio18Sept

VECINOS DEL BARRIO 18 DE SEPTIEMBRE EXIGEN REAPERTURA INMEDIATA DEL SAPU Y ANUNCIAN MOVILIZACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

acr151simbolivar

LA ARMADA DE CHILE CAPACITA EN METEOROLOGÍA ANTÁRTICA AL ARC BOLIVAR DE LA ARMADA DE COLOMBIA EN PUNTA ARENAS

Feria gourmet

FERIA GOURMET INAUGURA AÑO CON ALTA CONVOCATORIA Y SELLO LOCAL

AMIGO DE LA FAMILIA 11 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

enlaceinmobiario

ENLACE INMOBILIARIO EN POLAR COMUNICACIONES: MÁS COTIZACIONES Y PLAZOS LARGOS MARCAN EL MERCADO INMOBILIARIO TRAS SUBSIDIO AL DIVIDENDO