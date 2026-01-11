TRUMP ADVIERTE A CUBA POR CORTE DE PETRÓLEO Y FINANCIAMIENTO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo a Cuba el corte de suministros de petróleo y dinero que enviaba Venezuela con el fin de alcanzar un acuerdo con Washington y advirtió que de no hacerlo enfrentará consecuencias.



Mediante una publicación realizada en su red social de Truth, el mandatario estadounidense escribió que Cuba sobrevivió durante años gracias al petróleo y dinero venezolano a cambio de proporcionar servicios de seguridad durante los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

"¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba! ¡Cero! Les sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”, señaló Donald Trump en su publicación en Truth Social.



Estas declaraciones llegan una semana después de que fuerzas del ejército de Estados Unidos capturaran al líder venezolano, Nicolás Maduro, mediante una operación nocturna en Caracas que dejó decenas de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas y cubanas muertos, sumado a que, tras la operación militar, Venezuela cuenta con el respaldo directo de Estados Unidos para su protección.



Tras las declaraciones del presidente estadounidense, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió públicamente y rechazó cualquier intento de presión externa. “Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer" señaló en su cuenta de X el mandatario cubano, donde aseguró que la isla no acepta imposiciones y reiteró su postura frente a Estados Unidos.



