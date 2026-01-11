Punta Arenas,
11 de enero de 2026

TRUMP ADVIERTE A CUBA POR CORTE DE PETRÓLEO Y FINANCIAMIENTO

​Estas declaraciones llegan una semana después de que fuerzas del ejército de Estados Unidos capturaran al líder venezolano, Nicolás Maduro, mediante una operación nocturna en Caracas.

Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo a Cuba el corte de suministros de petróleo y dinero que enviaba Venezuela con el fin de alcanzar un acuerdo con Washington y advirtió que de no hacerlo enfrentará consecuencias.

Mediante una publicación realizada en su red social de Truth, el mandatario estadounidense escribió que Cuba sobrevivió durante años gracias al petróleo y dinero venezolano a cambio de proporcionar servicios de seguridad  durante los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

"¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba! ¡Cero! Les sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”, señaló Donald Trump en su publicación en Truth Social.

Estas declaraciones llegan una semana después de que fuerzas del ejército de Estados Unidos capturaran al líder venezolano, Nicolás Maduro, mediante una operación nocturna en Caracas que dejó decenas de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas y cubanas muertos, sumado a que, tras la operación militar, Venezuela cuenta con el respaldo directo de Estados Unidos para su protección.

Tras las declaraciones del presidente estadounidense, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió públicamente y rechazó cualquier intento de presión externa. “Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer" señaló en su  cuenta de X el mandatario cubano, donde aseguró que la isla no acepta imposiciones y reiteró su postura frente a Estados Unidos.





ANÁLISIS DE MANUEL JOSÉ CORREA EN "BUENOS DÍAS REGIÓN": PETRÓLEO, EE.UU. Y EL FUTURO ECONÓMICO DE VENEZUELA

MUNICIPIO INVALIDA REMATE DE VEHÍCULOS DEL CORRAL MUNICIPAL

​El proceso será reprogramado tras detectar observación administrativa.

​El proceso será reprogramado tras detectar observación administrativa.

Jornada inaugural Jesús María delegación Chilena

EQUIPO CHILENO YA ESTÁ EN JESÚS MARÍA PARA COMPETIR EN EL FESTIVAL NACIONAL DE DOMA Y FOLKLORE 2026

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

AMIGO DE LA FAMILIA 11 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

MUNICIPIO REFUERZA LLAMADO A LA ADOPCIÓN RESPONSABLE TRAS JORNADA EN SODIMAC

EJÉRCITO DE CHILE CONMEMORA 30 AÑOS DE LA EXPEDICIÓN MILITAR CRUZ DEL SUR, LA PRIMERA TRAVESÍA AL POLO SUR

