Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

13 de octubre de 2025

EL RITMO CUBANO SE TOMÓ EL TEATRO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS

​Tributo a Buena Vista Social Club hizo vibrar al público con boleros y sones.

CARTELERA CULTURAL MUNICIPAL (4)

A teatro lleno se presentó este domingo el concierto "Música de Antaño: tributo a Buena Vista Social Club, El legado", que llenó de ritmo y nostalgia el escenario del Teatro Municipal José Bohr con una impecable interpretación de la música tradicional cubana de las décadas del 40, 50 y 60.

El espectáculo, a cargo de la banda Santos Solar, rindió homenaje a los grandes compositores e intérpretes de la isla que marcaron una época. Dirigidos por el trompetista cubano Reinaldo "Melón" Capote, los músicos, chilenos y cubanos con más de 15 años de trayectoria, ofrecieron un recorrido por boleros, sones y guarachas que cautivaron al público desde el primer acorde.

"Fue un concierto muy bonito, con música cubana de los 40, 50 y 60, interpretada por una banda de primer nivel", destacó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, quien valoró tanto la calidad artística del elenco como la alta asistencia. "Es muy lindo que tengamos esta posibilidad de brindar a nuestros vecinos un espectáculo distinto, con músicos de primera calidad, en un lugar maravilloso como nuestro Teatro Municipal José Bohr. Esta es una jornada que se suma a las muchas actividades culturales que la Municipalidad y su Fundación Cultural impulsan para toda la comunidad, y además de manera gratuita", añadió.

El concierto formó parte del Mes del Adulto Mayor, iniciativa de la Municipalidad de Punta Arenas, orientada a ofrecer espacios culturales gratuitos y de calidad, que promuevan la participación y el encuentro comunitario.

Entre los asistentes, la satisfacción fue unánime. Katherine Harris, participante habitual de la Cartelera Cultural Municipal, comentó: "Me ha parecido fabuloso este año. He tratado de venir a todo lo que he podido porque es muy importante que traigan estos espectáculos, que nos educan y nos unen como comunidad. El teatro se ve maravilloso, y se nota el esfuerzo por mantener una programación cultural constante".

La jornada culminó con prolongados aplausos y ovaciones, consolidando al Teatro Municipal como un punto de encuentro para la música y la cultura. El ciclo continuará con la obra nacional "Aquí me bajo yo", protagonizada por Jaime Vadell, Milena Bastidas y Rodrigo Bastidas, los días 13 y 14 de octubre, además de nuevas actividades abiertas a la comunidad.


poetikaos

POETIKA_0S CERRÓ TALLER DE POESÍA EXPERIMENTAL CON RECITAL Y REVISTA COLECTIVA EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

OPERATIVO NOCTURNO EN PUERTO NATALES TERMINA CON PAREJA DETENIDA Y DECOMISO DE COCAÍNA, ÉXTASIS Y DINERO EN EFECTIVO

Leer Más

​Durante controles vehiculares en el marco de un operativo contra la trata de personas, fueron incautadas más de 90 dosis de cocaína, pastillas de éxtasis y un vehículo de alta gama.

​Durante controles vehiculares en el marco de un operativo contra la trata de personas, fueron incautadas más de 90 dosis de cocaína, pastillas de éxtasis y un vehículo de alta gama.

detenidodrogas
nuestrospodcast
agricultorpuq

AGRICULTOR DE PUNTA ARENAS APORTA CALOR AL INVIERNO A TRAVÉS DE UN MANEJO RESPONSABLE DE LA LEÑA

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
CARTELERA CULTURAL MUNICIPAL (4)

EL RITMO CUBANO SE TOMÓ EL TEATRO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
encuestacadom

CADEM: JARA SE MANTIENE LÍDER DE LA PRIMERA VUELTA, PERO SERÍA SUPERADA POR KAST, MATTHEI Y PARISI EN EL BALOTAJE

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Fernando de Magallanes, quién organizo una de las empresas de exploración más complejas del siglo XVI

CHILE HIJO DE MAGALLANES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Solución a la deuda histórica

MINEDUC HABILITÓ PLATAFORMA PARA REVISAR EL ESTADO DE TRÁMITE DE LA DEUDA HISTÓRICA: 15.560 DOCENTES RECIBIRÁN EL APORTE DESDE EL 17 DE OCTUBRE

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)