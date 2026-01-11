CON UNA INVERSIÓN SUPERIOR A US$8 MILLONES DE DÓLARES LA EMPRESA PESCA CISNE REAFIRMA SU COMPROMISO CON MAGALLANES CON LA ADQUISICIÓN DE UN NUEVO BUQUE FACTORIA

​Con más de 37 años de trayectoria en la región de Magallanes Pesca Cisne, reafirma su compromiso con el desarrollo regional mediante la incorporación de su nuevo buque factoría Isla Edén, proyecto que contempla una inversión superior a los 8 millones de dólares.

La nueva embarcación será presentada oficialmente el próximo viernes 15 de enero, en una ceremonia que se realizará en el muelle Arturo Prat.

Isla Edén se incorpora a la flota de esta empresa de capitales españoles arraigada en Magallanes desde 1989, una empresa familiar que comenzó con la exportación de merluza y que, pronto vio la imperante necesidad de la creciente demanda por productos del mar de categoría élite, fue cuando concretó la idea de establecerse en Punta Arenas con la instalación de la compañía, así nace Pesca Cisne S.A. inicialmente con dos barcos y la contratación de mano de obra magallánica adaptándose a la normativa y realidad de la pesquería nacional.



Este buque Palangrero factoría, construido en 1994 de origen Noruego, reconocido como uno de los barcos más exitosos en la pesca de bacalao de profundidad en el mundo. Comprado a la empresa australiana “Austral Fisheries”, de dimensiones de 50 metros de eslora y 12 metros de manga, con una capacidad de bodega 350 toneladas, autonomía de combustible de 90 días, clasificación ICE, una hotelería confortable y una factoría de alta calidad.

Esta inversión no sólo eleva estándares operativos, sino que también viene a mejorar de manera sustancial la calidad de vida y seguridad en la mar, especialmente en la exigentes condiciones en este rincón del planeta.

​

​

Generación de empleo y desarrollo regional

Clara demostración, a lo largo de su historia, que esta empresa sostiene una sólida confianza en la región y en el país, es el empleo y trabajo que ha generado, actualmente mantiene una planta estable de más de 100 empleados directos y a una cadena productiva que como industria fluctúa en más de 1.500 puestos de trabajo indirectamente.

Con la incorporación de esta nueva adquisición, estas cifras se verán incrementadas, duplicándose las necesidades operativas y se abrirán nuevas oportunidades laborales para magallanes, lo que es una excelente noticia, una empresa con tradición, innovación, estable, comprometida con sus trabajadores desde el extremo sur del mundo, destacándose por su calidad, modelo productivo basado en el método Palangre, lo que reduce su impacto en el ecosistema marino y garantiza altos estándares de conservación, cumpliendo así con normas internacionales, su compromiso la posiciona como un actor clave en la economía local, lo que la llevó hacerse acreedora del reconocimiento más significativo para las empresas en la región de Magallanes el “Sello de Empresa Regional” una iniciativa de SOFOFA implementada en la región por CPC Magallanes con el respaldo del Gobierno Regional.





Encadenamiento productivo e infraestructura

La llegada de esta nueva embarcación fortalecerá una extensa cadena de valor regional, beneficiando a un sinfín de empresas locales proveedoras de bienes y servicios. Asimismo reflejará un círculo virtuosos entre el sector Privado y el Estado, basado en la inversión sostenida, la confianza, el pago de impuestos, y el cumplimiento de cuotas y normativas pesqueras.



En la línea de su crecimiento, esta empresa regional ha ido expandiendo sus instalaciones, adecuándolas a las necesidades, lo que es una clara demostración que desde sus inicios ha creído en Magallanes, poniendo incluso a disposición de otras empresas sus servicios. Cuenta con un frigorífico con capacidad para más de 3.000 toneladas, fundamental para la mantención de productos de la región, junto a una infraestructura logística que incluye 70 contenedores.

​

Su Gerente General, Roberto Jirón destaca que el principal activo de la empresa es su gente: “Nuestra principal riqueza es el recurso humano, el cuidado, la capacitación constante y un empleo estable, generan lealtad y compromiso. Hemos logrado que nuestros tripulantes se identifiquen con los colores de la empresa, algunos de ellos cuentan con más de 30 años de trayectoria, dicho eso, hoy estamos optimistas, la empresa ha vuelto a invertir y eso nos da una proyección a futuro”

​

El posicionamiento de sus productos internacionalmente ha llegado a lugares impensados, hoy en día el bacalao de profundidad, la merluza austral y el congrio dorado, reconocidos por su calidad y exquisito sabor, se exportan a mercados de la Unión Europea, China, Estados Unidos entre otros. Paralelamente, por su compromiso con el mercado nacional, visualizaron la necesidad de dejar un porcentaje de la producción en Chile aportando así también al turismos gastronómico, que por su prestigioso sabor los visitantes vienen a buscar a su sitio de origen, conocido por sus prístinas y gélidas aguas, abasteciendo destinos como Isla de Pascua, San Pedro de Atacama y por supuesto Magallanes, dándole la opción a visitantes y residentes que puedan degustar de sus productos en reconocidos restaurantes.

​

El compromiso y preocupación de esta empresa la ha llevado a tener un ambiente confortable para sus trabajadores y ejecutivos lo que la hace consolidarse como el anhelo de sus inversionistas desde sus inicios… como una empresa familiar.

