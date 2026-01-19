HOMENAJE A TOMÁS RADONICH MARCA EL TORNEO DE GOLF PESCA CISNE “OPEN 2026”

Un reconocimiento a la trayectoria y al aporte silencioso al golf regional fue uno de los momentos más emotivos del torneo Pesca Cisne “Open 2026”, disputado este fin de semana en Punta Arenas, certamen que además dejó definidos a sus ganadores en las distintas categorías tras dos jornadas de competencia.

Durante la ceremonia de premiación, Tomás Radonich Morrison, conocido cariñosamente como “Tommy”, recibió un homenaje por su permanente y desinteresada contribución al desarrollo del golf magallánico.



Ernesto Fernández de Cabo destacó su rol histórico como socio, jugador, capitán y miembro del comité de golf del Magallanes Golf Club, subrayando su trabajo anónimo como encargado de cómputos y árbitro en torneos locales y nacionales. “Con dedicación y constancia ha seguido colaborando con el club, incluso en momentos complejos, siempre con un fuerte espíritu deportivo”, señaló.

Los registros del club indican que Radonich disputó su primer campeonato los días 2 y 3 de octubre de 1993 en la categoría novicios. Desde entonces, han pasado 32 años de participación ininterrumpida como socio y jugador. Su trayectoria incluye además su desempeño como oficial de reglas y árbitro en abiertos realizados en Valdivia, Puerto Varas, Río Grande, Río Gallegos, Calafate, Ushuaia y Punta Arenas, consolidando un aporte clave al golf en la Patagonia. El reconocimiento fue entregado por su amigo Luis Rodríguez, en un momento especialmente aplaudido por los asistentes.

En lo deportivo, el Torneo de Golf Pesca Cisne “Open 2026” se desarrolló los días 17 y 18 de enero, reuniendo a 30 jugadores en las categorías varones, damas y senior. Las condiciones climáticas acompañaron durante ambas jornadas, permitiendo un buen nivel de juego y una competencia estrecha en varias series.

Resultados del Torneo Pesca Cisne “Open 2026”

Varones Gross Primer lugar: Bernardo Núñez Segundo lugar: Matías Sánchez

Varones Neto Primer lugar: Carlos Rojas Segundo lugar: Víctor Miranda

Senior Gross Primer lugar: Jaime Arancibia Segundo lugar: Gabriel Álvarez

Senior Neto Primer lugar: José Amado Segundo lugar: René Venegas



Damas Gross Primer lugar: Patricia Gil Segundo lugar: Adriana Baleta



Damas Neto Primer lugar: Catalina Fernández de Cabo ​



Premios especiales Long Drive: Jaime Arancibia Best Line: Patricia Gil Best Approach: Gabriel Álvarez



El torneo cerró con un ambiente de camaradería y reconocimiento al deporte local, destacando tanto el rendimiento en cancha como el compromiso de quienes, como Tomás Radonich, han contribuido durante décadas al crecimiento del golf en Magallanes.

​

