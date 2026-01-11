Punta Arenas,
11 de enero de 2026

PRESIDENTE BORIC REAFIRMA SOLIDARIDAD CON ARGENTINA Y OFRECE AYUDA POR INCENDIOS EN LA PATAGONIA

El mandatario reafirmó la disposición de Chile a colaborar frente a los incendios forestales que afectan a la Patagonia argentina y que ya han consumido miles de hectáreas.

19-172035_r8l9_Gabriel-Boric

El Presidente de la República, Gabriel Boric, reiteró este viernes el ofrecimiento de ayuda de Chile al gobierno argentino para enfrentar los incendios forestales que afectan a la Patagonia, siniestros que hasta ahora han consumido más de 5.500 hectáreas, de acuerdo con información oficial.

A través de su cuenta en la red social X, el Mandatario señaló que “hemos ofrecido colaboración al gobierno de Argentina para enfrentar los duros incendios que afectan a la Patagonia. En momentos de adversidad siempre tenemos que trabajar juntos”, subrayando la necesidad de coordinación y apoyo entre ambos países ante este tipo de emergencias.

El pronunciamiento del Presidente Boric se produjo un día después de que el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, informara sobre la postura colaborativa del país frente a la emergencia que vive Argentina. En la misma red social, el canciller destacó que “la solidaridad entre países hermanos y el trabajo conjunto son fundamentales para abordar desafíos compartidos”.

Los incendios forestales que afectan a la Patagonia han generado preocupación a ambos lados de la cordillera, debido a la magnitud del daño ambiental y al riesgo que representan para comunidades, ecosistemas y áreas de alto valor natural.

Desde el gobierno chileno se ha reiterado la disposición a colaborar con recursos y apoyo técnico, en coordinación con las autoridades argentinas, reafirmando la importancia de la cooperación regional ante emergencias que impactan a territorios compartidos del extremo sur de Sudamérica.

Incendio Forestales Patagonia Argentina

INCENDIO FORESTAL EN PATAGONIA ARGENTINA HA CONSUMIDO 6.000 HECTÁREAS

MUNICIPIO INVALIDA REMATE DE VEHÍCULOS DEL CORRAL MUNICIPAL

​El proceso será reprogramado tras detectar observación administrativa.

​El proceso será reprogramado tras detectar observación administrativa.

Jornada inaugural Jesús María delegación Chilena

EQUIPO CHILENO YA ESTÁ EN JESÚS MARÍA PARA COMPETIR EN EL FESTIVAL NACIONAL DE DOMA Y FOLKLORE 2026

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

REGISTRAN A MADRE Y CACHORRO DE GATO DE GEOFFROY EN ESTANCIA DE RÍO VERDE

REGISTRAN A MADRE Y CACHORRO DE GATO DE GEOFFROY EN ESTANCIA DE RÍO VERDE

javieramorales

DIPUTADA MORALES SOLICITA A ENAP REBAJA EN PRECIO DEL GNC POR MENOR CALIDAD DEL COMBUSTIBLE TRAS EMERGENCIA EN POSESIÓN