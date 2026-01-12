Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino enero
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

12 de enero de 2026

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS LANZA MÁS DE 90 ACTIVIDADES GRATUITAS PARA EL VERANO 2026

​La programación incluye talleres, deporte, turismo, eventos masivos y servicios comunitarios para todas las edades.

ACTIVIDADES DE VERANO 2026 (2)

La Municipalidad de Punta Arenas lanzó oficialmente su programación de verano 2026, una cartelera gratuita que contempla más de 90 actividades orientadas a niños, jóvenes, adultos y personas mayores, con iniciativas distribuidas en distintos sectores de la ciudad y pensadas especialmente para quienes permanecen en la comuna durante la temporada estival.

El alcalde Claudio Radonich destacó que uno de los ejes principales del programa está enfocado en la infancia y la juventud, con más de 1.100 cupos disponibles en talleres y escuelas de verano para niños, niñas y adolescentes entre 6 y 18 años. "Tenemos siete disciplinas deportivas permanentes, actividades culturales, recreativas y formativas. Las inscripciones se realizarán este lunes 12, martes 13 y miércoles 14 de enero, en el Teatro Municipal, entre las 9:00 y las 12:30 horas y de 14:30 a 16:30 horas. Es fundamental que los apoderados concurran con la documentación requerida, ya que se trata de menores de edad", precisó.

La programación considera un total de 40 talleres infantiles y juveniles, de carácter manual, artístico, cultural y deportivo, además de seis escuelas deportivas de verano organizadas por la Fundación Municipal de Deportes. Estas corresponden a levantamiento de pesas, tenis, taekwondo, boxeo, acondicionamiento físico y básquetbol 3x3, dirigidas a jóvenes entre 10 y 17 años, con profesores especializados y clases durante enero y febrero. "La idea es dar continuidad a la práctica deportiva y no detener la oferta programática durante el verano", explicó el coordinador de la fundación, Jonathan Mansilla.

En cuanto a los eventos masivos, el encargado de Eventos, Javier Biskupovic, confirmó que el Chapuzón Kids se realizará el sábado 14 de febrero en el sector de la Costanera, con mil cupos para niños entre 6 y 12 años, quienes deberán ingresar al Estrecho acompañados por un adulto responsable. Además, como cierre de la temporada, el Festival de Verano se desarrollará el domingo 1 de marzo, también en la Costanera, con la participación de artistas regionales y uno nacional que será anunciado próximamente.

El área de Turismo municipal también tendrá un rol activo durante el verano. El profesional Iván Torres informó que se realizarán recorridos turísticos guiados por el centro de la ciudad, abiertos tanto a vecinos como a visitantes nacionales e internacionales. Entre ellos destacan los circuitos "Huellas Antárticas" y el nuevo recorrido patrimonial "Tras las Huellas del Pasado", ambos con salida desde la Plaza Muñoz Gamero. Asimismo, se efectuarán dos versiones de la Feria de Turismo en la Plaza de Armas, durante enero y febrero, coincidiendo con las recaladas de cruceros, con una proyección de entre 15.000 y 17.000 visitantes durante la temporada.

La programación incluye además actividades para adultos y adultos mayores, como yoga para mujeres, bingos comunitarios, teatro infantil, ferias gastronómicas y una variada agenda cultural. A ello se suma un fuerte componente de tenencia responsable de mascotas. El médico veterinario municipal, Jorge Stambuk, detalló que durante el verano se realizarán operativos semanales de la clínica móvil canina y felina, con 30 cupos por jornada para microchip, vacunación antirrábica y desparasitación. Estos operativos se desarrollarán los lunes y miércoles en distintos sectores, comenzando en el Parque Ramón Rada, mientras que las atenciones primarias se gestionarán vía internet los días martes y jueves. Además, el programa estival contempla 160 cupos para esterilización durante enero y febrero.

Desde la Unidad de Infancia y Juventud, Priscila Bravo subrayó que el objetivo es ofrecer alternativas gratuitas, accesibles y de calidad. "Los talleres están destinados a niños, niñas y adolescentes de toda la comuna, con temáticas diversas y cupos limitados. Queremos replicar el buen resultado que tuvimos con los talleres de invierno y fortalecer la participación durante el verano", indicó.

Finalmente, el alcalde Radonich reiteró el llamado a informarse y participar. "Esta es una parrilla pensada para todos los gustos, en distintos barrios y totalmente gratuita. Queremos que quienes se quedan en Punta Arenas puedan disfrutar, aprender y compartir durante todo el verano", concluyó la autoridad local.



LA COSTANERA ES TUYA 2026 (1)

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS REALIZÓ PRIMERA VERSIÓN 2026 DE "LA COSTANERA ES TUYA"

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CADEM: 63% APOYA INTERVENCIÓN DE EEUU EN VENEZUELA Y 45% VE IMPACTO POSÍTIVO PARA CHILE

Leer Más

​Asimismo, 67% cree que la mayoría de los venezolanos que viven actualmente en nuestro país se irán con el tiempo.

​Asimismo, 67% cree que la mayoría de los venezolanos que viven actualmente en nuestro país se irán con el tiempo.

venezuela2026
nuestrospodcast
ACTIVIDADES DE VERANO 2026 (2)

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS LANZA MÁS DE 90 ACTIVIDADES GRATUITAS PARA EL VERANO 2026

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
ACTIVIDADES DE VERANO 2026 (2)

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS LANZA MÁS DE 90 ACTIVIDADES GRATUITAS PARA EL VERANO 2026

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino enero
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
DÍA DE LOS PATRIMONIOS

NUEVO DÍA DE LOS PATRIMONIOS EN VERANO ENRIQUECERÁ CARTELERA CULTURAL DESTACANDO PRÁCTICAS PROPIAS DE LA TEMPORADA ESTIVAL

AMIGO DE LA FAMILIA 11 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
foto tributo leo matioli puq

TRIBUTO OFICIAL A LEO MATTIOLI LLEGA A CASINO DREAMS PUNTA ARENAS