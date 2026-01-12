MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS LANZA MÁS DE 90 ACTIVIDADES GRATUITAS PARA EL VERANO 2026

La Municipalidad de Punta Arenas lanzó oficialmente su programación de verano 2026, una cartelera gratuita que contempla más de 90 actividades orientadas a niños, jóvenes, adultos y personas mayores, con iniciativas distribuidas en distintos sectores de la ciudad y pensadas especialmente para quienes permanecen en la comuna durante la temporada estival.

El alcalde Claudio Radonich destacó que uno de los ejes principales del programa está enfocado en la infancia y la juventud, con más de 1.100 cupos disponibles en talleres y escuelas de verano para niños, niñas y adolescentes entre 6 y 18 años. "Tenemos siete disciplinas deportivas permanentes, actividades culturales, recreativas y formativas. Las inscripciones se realizarán este lunes 12, martes 13 y miércoles 14 de enero, en el Teatro Municipal, entre las 9:00 y las 12:30 horas y de 14:30 a 16:30 horas. Es fundamental que los apoderados concurran con la documentación requerida, ya que se trata de menores de edad", precisó.

La programación considera un total de 40 talleres infantiles y juveniles, de carácter manual, artístico, cultural y deportivo, además de seis escuelas deportivas de verano organizadas por la Fundación Municipal de Deportes. Estas corresponden a levantamiento de pesas, tenis, taekwondo, boxeo, acondicionamiento físico y básquetbol 3x3, dirigidas a jóvenes entre 10 y 17 años, con profesores especializados y clases durante enero y febrero. "La idea es dar continuidad a la práctica deportiva y no detener la oferta programática durante el verano", explicó el coordinador de la fundación, Jonathan Mansilla.

En cuanto a los eventos masivos, el encargado de Eventos, Javier Biskupovic, confirmó que el Chapuzón Kids se realizará el sábado 14 de febrero en el sector de la Costanera, con mil cupos para niños entre 6 y 12 años, quienes deberán ingresar al Estrecho acompañados por un adulto responsable. Además, como cierre de la temporada, el Festival de Verano se desarrollará el domingo 1 de marzo, también en la Costanera, con la participación de artistas regionales y uno nacional que será anunciado próximamente.

El área de Turismo municipal también tendrá un rol activo durante el verano. El profesional Iván Torres informó que se realizarán recorridos turísticos guiados por el centro de la ciudad, abiertos tanto a vecinos como a visitantes nacionales e internacionales. Entre ellos destacan los circuitos "Huellas Antárticas" y el nuevo recorrido patrimonial "Tras las Huellas del Pasado", ambos con salida desde la Plaza Muñoz Gamero. Asimismo, se efectuarán dos versiones de la Feria de Turismo en la Plaza de Armas, durante enero y febrero, coincidiendo con las recaladas de cruceros, con una proyección de entre 15.000 y 17.000 visitantes durante la temporada.

La programación incluye además actividades para adultos y adultos mayores, como yoga para mujeres, bingos comunitarios, teatro infantil, ferias gastronómicas y una variada agenda cultural. A ello se suma un fuerte componente de tenencia responsable de mascotas. El médico veterinario municipal, Jorge Stambuk, detalló que durante el verano se realizarán operativos semanales de la clínica móvil canina y felina, con 30 cupos por jornada para microchip, vacunación antirrábica y desparasitación. Estos operativos se desarrollarán los lunes y miércoles en distintos sectores, comenzando en el Parque Ramón Rada, mientras que las atenciones primarias se gestionarán vía internet los días martes y jueves. Además, el programa estival contempla 160 cupos para esterilización durante enero y febrero.

Desde la Unidad de Infancia y Juventud, Priscila Bravo subrayó que el objetivo es ofrecer alternativas gratuitas, accesibles y de calidad. "Los talleres están destinados a niños, niñas y adolescentes de toda la comuna, con temáticas diversas y cupos limitados. Queremos replicar el buen resultado que tuvimos con los talleres de invierno y fortalecer la participación durante el verano", indicó.

Finalmente, el alcalde Radonich reiteró el llamado a informarse y participar. "Esta es una parrilla pensada para todos los gustos, en distintos barrios y totalmente gratuita. Queremos que quienes se quedan en Punta Arenas puedan disfrutar, aprender y compartir durante todo el verano", concluyó la autoridad local.







