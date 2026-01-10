Punta Arenas,
10 de enero de 2026

LANA MAGALLÁNICA COMO AISLANTE TÉRMICO: PROYECTO IMPULSA ECONOMÍA CIRCULAR DESDE LA CONSTRUCCIÓN NATURAL

Patagonia Rural

Nicole Valdivia Accardi – Proyecto Forrada en Lana

La puesta en valor de la lana magallánica de baja salida comercial fue el eje de la conversación con Nicole Valdivia Accardi, creadora del proyecto Forrada en Lana, en el programa Patagonia Rural de Polar Comunicaciones. La iniciativa propone reutilizar este recurso abundante en la región como aislante térmico natural, abriendo nuevas alternativas productivas ligadas a la bioconstrucción y la economía circular.

Durante la entrevista, Valdivia explicó que su trabajo nace desde la construcción natural, una línea que busca edificar utilizando materiales disponibles en el entorno, como tierras arcillosas y fibras vegetales. En ese proceso, la lana apareció como un material presente en el territorio, pero históricamente subvalorado, pese a sus conocidas propiedades aislantes tanto para el frío como para el calor.

En Patagonia Rural, la creadora de Forrada en Lana detalló que existe una gran cantidad de lana que no tiene valor comercial, especialmente en pequeñas granjas donde la esquila se realiza solo por bienestar animal, o en razas de lana más gruesa como la Suffolk. Frente a ese escenario, el proyecto propone transformar un residuo en un insumo funcional para la construcción, cerrando un ciclo productivo que hoy está desaprovechado.

El proyecto también se nutre de experiencias internacionales, donde la lana se utiliza como aislante en construcciones convencionales y naturales. Valdivia señaló que el desafío ha sido adaptar ese conocimiento al contexto local, considerando las características climáticas y productivas de Magallanes, además de generar vínculos con productores interesados en dar un nuevo destino a su lana.

Finalmente, Nicole Valdivia adelantó que la proyección del proyecto apunta a seguir creciendo desde una lógica artesanal y territorial, fortaleciendo redes con el mundo rural. Actualmente no están recibiendo lana, pero hacen un llamado a mantener el contacto con productores y personas interesadas a través de su cuenta de Instagram @forradaenlana, donde comparten avances y contenidos del proyecto.


