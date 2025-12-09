Punta Arenas,
9 de diciembre de 2025

TALLER DE LANA RESCATA OFICIOS TRADICIONALES Y ABRE NUEVAS OPORTUNIDADES EN PUERTO NATALES

​Organizado por el Prodesal de INDAP

tallerlananatales
Durante las mañanas de los días 6, 7, 13 y 14 de diciembre se realizó en Puerto Natales un taller práctico de trabajo en lana dirigido a usuarias y usuarios del programa Prodesal, instancia que surgió a partir de los propios intereses y demandas planteadas por ellos en materia de capacitación.

La actividad, incluida en el Plan de Trabajo Anual del programa, tuvo por objetivo rescatar saberes tradicionales vinculados al uso de la lana y, al mismo tiempo, abrir alternativas de diversificación de ingresos para las familias rurales.

A cargo de la artesana Jessica Vallejos, el taller consideró un recorrido completo por las distintas etapas del trabajo artesanal de la lana: desde el lavado y secado, pasando por el hilado y el proceso de teñido, hasta la elaboración de una pieza final utilizando telar de clavo.

Las y los participantes se involucraron activamente en cada jornada. Algunos compartieron recuerdos de infancia, cuando veían a sus madres hilar o les pedían ayuda para armar los ovillos; otros llegaron motivados por las ganas de aprender algo nuevo y explorar opciones productivas. Mientras a algunas personas se les hizo más fácil manipular el huso, a otras les entusiasmó especialmente el proceso de teñido y la combinación de colores.

"Cada año se escucha y se conversa con los usuarios del programa Prodesal para conocer sus intereses en capacitación u otras necesidades. La lana era un tema recurrente, por lo cual, dentro de las actividades que se planificaron en el Plan de Trabajo Anual del programa, se incorporó este taller. Lo importante de este tipo de iniciativas es el rescate de la cultura, algo que esperamos seguir apoyando en el tiempo", explicó Clarina Helmer, jefa de Área de Puerto Natales.

El taller fue financiado con el aporte municipal al programa Prodesal, reforzando el trabajo conjunto entre el municipio y el equipo técnico para fortalecer las capacidades de las familias rurales y mantener vigentes los oficios que forman parte de la identidad local.


junjisenadis

LA JUNJI Y SENADIS CIERRAN EXITOSO PROGRAMA DE ATENCIÓN TEMPRANA 2025 CON DIÁLOGO Y TALLER PARTICIPATIVO Y REFLEXIVO

INACH SE ADJUDICA IMPORTANTE PROYECTO PARA REALIZAR SECUENCIACIÓN GENÉTICA EN LA ANTÁRTICA

Leer Más

​Fondequip mediano 2025

​Fondequip mediano 2025

junjisenadis

LA JUNJI Y SENADIS CIERRAN EXITOSO PROGRAMA DE ATENCIÓN TEMPRANA 2025 CON DIÁLOGO Y TALLER PARTICIPATIVO Y REFLEXIVO

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

tallerlananatales

TALLER DE LANA RESCATA OFICIOS TRADICIONALES Y ABRE NUEVAS OPORTUNIDADES EN PUERTO NATALES

twinotter

LOS TWIN OTTER DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE INICIAN OPERACIONES EN APOYO A LA MISIÓN GLACIAR UNIÓN EN LA ANTÁRTICA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CUANDO EL DESAFÍO ES LLEGAR A DAR LA PRUEBA