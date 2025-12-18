Punta Arenas,
18 de diciembre de 2025

ASOGAMA DESTACA APERTURA DEL MERCADO INDIO PARA LA LANA Y PROYECTA DESAFÍOS CLAVE PARA LA GANADERÍA EN MAGALLANES

Buenos días región.

asogama

Esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el presidente de la Asociación de Ganaderos de Magallanes (ASOGAMA), Gerardo Otzen, conversó sobre diversos temas relevantes para el sector ganadero regional, destacando especialmente la apertura del mercado indio para la lana magallánica.

Otzen valoró este hito como una señal positiva en un contexto complejo para la actividad, marcado por la sequía, la disminución de la carga animal y una menor rentabilidad. Desde el gremio, el dirigente subrayó que la apertura de la India representa una oportunidad concreta de diversificación, al abrir un espacio más estable para un tipo de fibra que históricamente ha tenido menor competitividad en los mercados tradicionales.

En la instancia, el presidente de ASOGAMA realizó además un positivo balance del año 2025, resaltando el desarrollo de actividades gremiales relevantes como las jornadas ganaderas y una nueva versión de Expogama, las que —indicó— han permitido fortalecer el intercambio técnico, la visibilización del sector y el trabajo colaborativo entre productores.

En materia de expectativas frente al cambio de gobierno a partir del 11 de marzo de 2026, Otzen fue enfático en señalar las principales demandas del mundo ganadero y agrícola regional. “En Magallanes necesitamos las reglas claras, no es posible que sigamos con la permisologia perversa que impiden las inversiones como en el h2v y la industria del salmón”, sostuvo. Agregó que “necesitamos que nos apoyen en la cosas que nos afectan, el tema los guanacos, los perros asilvestrados, electrificación rural, etc”.

Finalmente, el dirigente reiteró que el desarrollo del sector productivo en Magallanes requiere decisiones concretas y un marco normativo que entregue certezas, permitiendo avanzar en inversiones, innovación y sustentabilidad para enfrentar los desafíos actuales y futuros de la ganadería regional.


indapgore

DAN INICIO A EJECUCIÓN DE CONVENIO ENTRE GOBIERNO REGIONAL E INDAP PARA FORTALECER LA AGRICULTURA FAMILIAR EN MAGALLANES

PDI MAGALLANES MATERIALIZÓ LA EXPULSIÓN DE EXTRANJERA CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS

La mujer fue puesta a disposición de las autoridades de su país de origen en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, quedando con la prohibición de ingreso a Chile por un periodo de 25 años.

La mujer fue puesta a disposición de las autoridades de su país de origen en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, quedando con la prohibición de ingreso a Chile por un periodo de 25 años.

pdipuntaarenas
IGpagobuses

PUNTA ARENAS AVANZA CON ÉXITO: BALANCE POSITIVO A MENOS DE UN MES DEL FIN DEL PAGO CON EFECTIVO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Foto1

DIPUTADO MATHESON DEMANDA EFECTIVIDAD DEL GOBIERNO PARA NO SEGUIR AFECTANDO EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE TORRES DEL PAINE Y EXIGE RESPUESTAS INMEDIATAS POR PARTE DE CONAF

MUESTRA VINILOS

¡¡¡VINILOS VUELVEN EN GLORIA Y MAJESTAD A LA MAURICIO BRAUN ESTE SÁBADO 20 DE DICIEMBRE!!!