Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

15 de diciembre de 2025

CON JORNADA DE EXTENSIÓN HORARIA FINALIZAN CASI 40 ACTIVIDADES DE "GOBIERNO EN TERRENO" DURANTE 2025 EN LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

​La delegada Constanza Calisto Gallardo destacó que estas instancias posibilitaron acercar servicios públicos, beneficios y políticas gubernamentales a las comunidades de un territorio austral e insular.

williamsget
Con una jornada de extensión horaria que incluyó la participación de ocho instituciones públicas en Puerto Williams, la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena finalizó las casi 40 actividades de "Gobierno en Terreno" que organizó durante el año 2025. 

El programa, que acerca los servicios públicos, beneficios y políticas gubernamentales a las comunidades, especialmente en zonas alejadas como el mencionado territorio austral, llevó a cabo instancias como plazas ciudadanas, actividades puerta a puerta, charlas, capacitaciones, operativos médicos, ferias educacionales, plenarios de servicios públicos, extensiones horarias, entre otras.  

Todas ellas estuvieron destinadas a facilitar trámites, resolver dudas y fomentar la participación ciudadana, e igualmente enfocadas en temas de relevancia para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, como seguridad pública, violencia de género, protección patrimonial, acceso a salud, ofertas en educación superior, reforma previsional, subsidio eléctrico, medio ambiente, entre otros. Estas actividades no sólo se desarrollaron en dependencias de la Delegación, sino que también en otros lugares públicos de Puerto Williams –como multicancha techada, Centro Subantártico Cabo de Hornos, sede de la Junta de Vecinos N°1, Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, nuevo barrio "Soberanía en el fin del mundo"-, y en zonas apartadas de la provincia, como Puerto Toro y Estancia Kanasaka. 

La delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, valoró positivamente este balance. "En un territorio austral e insular como el nuestro, resulta indispensable acercar los diferentes servicios públicos con sus respectivas ofertas a la comunidad. Es por ello que con este programa de 'Gobierno en Terreno', descentralizamos nuestra administración y llevamos el Estado a la gente. Agradecemos a toda la comunidad que asistió a nuestras actividades durante este año, y también al personal de nuestra Delegación y los distintos servicios públicos que colaboraron en nuestras iniciativas", comentó la máxima autoridad provincial. 

En la última actividad de este programa, se realizó una jornada de extensión horaria en dependencias de la Delegación Presidencial. En la oportunidad, vecinas y vecinos tuvieron oportunidad de finiquitar trámites y resolver dudas en Seremi de Salud, Fiscalía Local, Conaf, ChileAtiende, SAG, Prodemu, Registro Civil e Identificación y subsidio aéreo –este último, a cargo de la Delegación Antártica Chilena-.


timaukel

FUNCIONARIOS DE TIMAUKEL SE CERTIFICAN COMO ASESORES PREVENTIVOS DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

KAST Y BORIC DAN INICIO A LA TRANSICIÓN: ACTUAL MANDATARIO PIDE CONTINUIDAD A POLÍTICAS DE ESTADO

Leer Más

​Ambos se reunieron en La Moneda. Para el republicano fue “muy positivo” y dijo que que su gobierno de emergencia necesitará la unidad nacional en temas prioritarios. “Hay temas que nos afectan transversalmente, en seguridad, salud, educación y vivienda, que requieren políticas de Estado”, dijo.

​Ambos se reunieron en La Moneda. Para el republicano fue “muy positivo” y dijo que que su gobierno de emergencia necesitará la unidad nacional en temas prioritarios. “Hay temas que nos afectan transversalmente, en seguridad, salud, educación y vivienda, que requieren políticas de Estado”, dijo.

borickast
nuestrospodcast
magellanexplorer

LA ARMADA DE CHILE INSTALARÁ EN EL MAGELLAN EXPLORER UN SENSOR QUE RECOPILARÁ DATOS BATIMÉTRICOS DE LA ANTÁRTICA

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
williamsget

CON JORNADA DE EXTENSIÓN HORARIA FINALIZAN CASI 40 ACTIVIDADES DE "GOBIERNO EN TERRENO" DURANTE 2025 EN LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
MF 4

MARÍA FERNANDA VALDÉS LIDERÓ EXITOSA CLÍNICA DEPORTIVA EN PUNTA ARENAS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Servel-1-740x430

CHILE DECIDE EN SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL Y POLAR COMUNICACIONES ACOMPAÑA LA JORNADA INFORMATIVA DESDE LAS 7 AM