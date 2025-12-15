CON JORNADA DE EXTENSIÓN HORARIA FINALIZAN CASI 40 ACTIVIDADES DE "GOBIERNO EN TERRENO" DURANTE 2025 EN LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

Con una jornada de extensión horaria que incluyó la participación de ocho instituciones públicas en Puerto Williams, la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena finalizó las casi 40 actividades de "Gobierno en Terreno" que organizó durante el año 2025.

El programa, que acerca los servicios públicos, beneficios y políticas gubernamentales a las comunidades, especialmente en zonas alejadas como el mencionado territorio austral, llevó a cabo instancias como plazas ciudadanas, actividades puerta a puerta, charlas, capacitaciones, operativos médicos, ferias educacionales, plenarios de servicios públicos, extensiones horarias, entre otras.

Todas ellas estuvieron destinadas a facilitar trámites, resolver dudas y fomentar la participación ciudadana, e igualmente enfocadas en temas de relevancia para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, como seguridad pública, violencia de género, protección patrimonial, acceso a salud, ofertas en educación superior, reforma previsional, subsidio eléctrico, medio ambiente, entre otros. Estas actividades no sólo se desarrollaron en dependencias de la Delegación, sino que también en otros lugares públicos de Puerto Williams –como multicancha techada, Centro Subantártico Cabo de Hornos, sede de la Junta de Vecinos N°1, Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, nuevo barrio "Soberanía en el fin del mundo"-, y en zonas apartadas de la provincia, como Puerto Toro y Estancia Kanasaka.

La delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, valoró positivamente este balance. "En un territorio austral e insular como el nuestro, resulta indispensable acercar los diferentes servicios públicos con sus respectivas ofertas a la comunidad. Es por ello que con este programa de 'Gobierno en Terreno', descentralizamos nuestra administración y llevamos el Estado a la gente. Agradecemos a toda la comunidad que asistió a nuestras actividades durante este año, y también al personal de nuestra Delegación y los distintos servicios públicos que colaboraron en nuestras iniciativas", comentó la máxima autoridad provincial.

En la última actividad de este programa, se realizó una jornada de extensión horaria en dependencias de la Delegación Presidencial. En la oportunidad, vecinas y vecinos tuvieron oportunidad de finiquitar trámites y resolver dudas en Seremi de Salud, Fiscalía Local, Conaf, ChileAtiende, SAG, Prodemu, Registro Civil e Identificación y subsidio aéreo –este último, a cargo de la Delegación Antártica Chilena-.

