MÉDICO EDF DE PUERTO WILLIAMS ES RECONOCIDO DENTRO DE LOS 100 JÓVENES LÍDERES 2025

​Un verdadero orgullo para la Red Asistencial del Servicio de Salud Magallanes, involucra que uno de sus funcionarios, el Dr. Matías Ulloa del Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams, haya sido seleccionado dentro de los 100 Jóvenes Líderes 2025, reconocimiento que busca visibilizar el liderazgo transformador en Chile.



La distinción que es entregada en su vigésima segunda versión por El Mercurio y la Universidad Adolfo Ibáñez, destaca a personas menores de 35 años que están generando impacto en distintas áreas del quehacer nacional, lo que involucra para la directora del organismo sanitario Verónica Yáñez, un reconocimiento al trabajo comprometido de jóvenes profesionales. “Esta distinción honra a un joven profesional que eligió nuestra región —y en particular la comuna de Cabo de Hornos— para poner al servicio de la comunidad sus conocimientos como médico. Su compromiso y dedicación no solo se reflejan en la entrega diaria de atención y cuidado, sino también en el valioso aporte que, desde su experiencia y vocación, ha realizado para mejorar la calidad de vida de las vecinas y los vecinos de la comuna más austral de nuestro país”, indicó la autoridad de salud.



Por su parte, el Dr. Matías Ulloa desde Puerto Williams, comenta su sorpresa y satisfacción por el reconocimiento, señalando que más allá de un tema personal, el galardón visibiliza el trabajo asociativo y compromiso con la comunidad. “Este reconocimiento de cierta manera va a darle mayor importancia a lo que significa trabajar con la comunidad, esto nace en realidad de una lectura de lo que ocurre en zonas aisladas y la importancia de unir fuerzas”, acotó.



Reconociendo el médico EDF, que han sido diversas las iniciativas generadas para alcanzar un mayor bienestar de la comunidad en general, como los proyectos de prevención oncológica con enfoque en cáncer de piel y evaluaciones dermatológicas; entrega de medicamentos de mediano costo y el trabajo realizado en torno al congelamiento del agua potable en época de invierno en Puerto Williams.



A pesar de la huella que ya ha dejado en la comunidad, Matías sigue ideando en cómo hacer más, y proyecta en el mediano plazo la materialización de una fundación, para ello cuenta con el estatuto, toda la parte legal y el apoyo de su alma mater, la Universidad de Chile; de hecho, fue a la rectora Dra. Rosa Devés, a quien le presentó la idea, cuando visito Puerto Williams.



“Trabajo harto con la comunidad la verdad, y no solamente por el cargo de subdirector, y ahora que estoy subrogando la dirección del hospital, sino que también soy parte de la Junta de Vecinos, del Comité de Usuarios como miembro, soy Rotario (…) en síntesis, esta distinción significa que el trabajo con la comunidad y para la comunidad que hemos levantado, ir desde las necesidades de las propias personas es como conocer y reforzar que vamos por un buen camino, y es algo que siempre me ha motivado, básicamente desde que tengo memoria, desde el colegio, y poder lograrlo, ejecutar de manera práctica con resultados tangibles como profesional, es un gran orgullo, motivación también para seguir en esto, porque de cierta manera la única forma de poder lograr cosas buenas e importantes, es unir fuerzas con todos”, enfatizó el Dr. Ulloa.



Consignar que la ceremonia de premiación, se efectuará el próximo 18 de diciembre en Santiago.



