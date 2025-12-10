HCM REFUERZA INFORMACIÓN SOBRE SU PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES Y CONVOCA A ULTIMA JORNADA PARA CUIDADORES ESTE 11 DE DICIEMBRE

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Katherine Romero, psicóloga del Hospital Clínico Magallanes, y Francisca Rojas, enfermera del mismo recinto asistencial, entregaron información a la comunidad sobre el Programa de Cuidados Paliativos Universales que se desarrolla en el HCM.

Ambas profesionales explicaron que el equipo multidisciplinario está compuesto por dos médicos, dos enfermeras, una técnico en enfermería (TENS), una trabajadora social, una nutricionista y una psicóloga, quienes trabajan de manera conjunta para brindar acompañamiento integral a los usuarios y sus familias. El programa se encuentra ubicado en el cuarto piso del Hospital Clínico Magallanes, donde se atiende de lunes a jueves entre las 8:00 y las 17:00 horas, y los viernes de 8:00 a 16:00 horas.

Asimismo, informaron que mañana jueves 11 de diciembre, entre las 14:00 y las 16:30 horas, se realizará un encuentro de cuidadores en el auditorio del hospital, ubicado en el piso -1. La instancia está dirigida a quienes acompañan a pacientes en cuidados paliativos y busca orientar, apoyar y entregar herramientas para afrontar este proceso.





