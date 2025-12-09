HIF Y ONG CANALES CIERRAN EXITOSO PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIOLABORALES EN PUNTA ARENAS

HIF Chile y ONG Canales cerraron oficialmente el programa "Fortaleciendo habilidades para el mundo laboral", una iniciativa que benefició a más de 250 estudiantes de tercero medio de los liceos Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez, Instituto Don Bosco y Liceo Industrial Armando Quezada Acharán de Punta Arenas.





El programa, desarrollado desde septiembre, contempló un ciclo de 14 talleres, impartido por la facilitadora de ONG Canales, Paula Bórquez, orientados a reforzar competencias transversales necesarias para la transición al mundo laboral: trabajo en equipo, comunicación efectiva, uso responsable de la tecnología y orientación para la búsqueda de empleo.





La iniciativa respondió al diagnóstico de la Encuesta Nacional de Demanda Laboral (Enadel), que reveló que el 15% de las empresas de Magallanes presenta dificultades para contratar personal por falta de habilidades blandas, cifra tres veces mayor al promedio nacional.





"El programa permitió que los estudiantes se acercaran por primera vez a experiencias que deberán enfrentar cuando egresen. La idea fue entregarles conceptos para que lleguen mejor preparados a los próximos desafíos", destacó el gerente de HIF Magallanes, Juan Eduardo Gallardo.





Para el cierre del programa se realizaron eventos en cada uno de los establecimientos donde se realizó el programa, reuniendo a estudiantes, docentes, equipos directivos y representantes de ambas instituciones. En estos espacios se compartieron reflexiones, aprendizajes y se ahondó en los desafíos que enfrenta la Educación Media Técnico Profesional en la región, especialmente ante la proyección de nuevas oportunidades laborales vinculadas a industrias emergentes y al sector energético.





"Este programa permitió que los estudiantes fortalecieran habilidades y competencias que hoy son determinantes para desempeñarse de forma efectiva e integral en los diversos ámbitos de la vida, potenciando directamente su trayectoria formativa y laboral", señaló Karina Toledo, directora regional de ONG Canales Magallanes.





Además, Toledo destacó la alianza estratégica con HIF, que "demostró que cuando el sector productivo y la educación técnica profesional se articulan, el impacto en los jóvenes es inmediato y significativo".

