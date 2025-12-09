Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

9 de diciembre de 2025

HIF Y ONG CANALES CIERRAN EXITOSO PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIOLABORALES EN PUNTA ARENAS

​Más de 250 estudiantes técnico-profesionales participaron en el ciclo formativo para su transición al mundo laboral.

hifongcanales

HIF Chile y ONG Canales cerraron oficialmente el programa "Fortaleciendo habilidades para el mundo laboral", una iniciativa que benefició a más de 250 estudiantes de tercero medio de los liceos Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez, Instituto Don Bosco y Liceo Industrial Armando Quezada Acharán de Punta Arenas.


El programa, desarrollado desde septiembre, contempló un ciclo de 14 talleres, impartido por la facilitadora de ONG Canales, Paula Bórquez, orientados a reforzar competencias transversales necesarias para la transición al mundo laboral: trabajo en equipo, comunicación efectiva, uso responsable de la tecnología y orientación para la búsqueda de empleo.


La iniciativa respondió al diagnóstico de la Encuesta Nacional de Demanda Laboral (Enadel), que reveló que el 15% de las empresas de Magallanes presenta dificultades para contratar personal por falta de habilidades blandas, cifra tres veces mayor al promedio nacional.


"El programa permitió que los estudiantes se acercaran por primera vez a experiencias que deberán enfrentar cuando egresen. La idea fue entregarles conceptos para que lleguen mejor preparados a los próximos desafíos", destacó el gerente de HIF Magallanes, Juan Eduardo Gallardo.


Para el cierre del programa se realizaron eventos en cada uno de los establecimientos donde se realizó el programa, reuniendo a estudiantes, docentes, equipos directivos y representantes de ambas instituciones.  En estos espacios se compartieron reflexiones, aprendizajes y se ahondó en los desafíos que enfrenta la Educación Media Técnico Profesional en la región, especialmente ante la proyección de nuevas oportunidades laborales vinculadas a industrias emergentes y al sector energético.


"Este programa permitió que los estudiantes fortalecieran habilidades y competencias que hoy son determinantes para desempeñarse de forma efectiva e integral en los diversos ámbitos de la vida, potenciando directamente su trayectoria formativa y laboral", señaló Karina Toledo, directora regional de ONG Canales Magallanes.


Además, Toledo destacó la alianza estratégica con HIF, que "demostró que cuando el sector productivo y la educación técnica profesional se articulan, el impacto en los jóvenes es inmediato y significativo". 


Anuncio Vivienda Primero 1

GOBIERNO ANUNCIA LA LLEGADA DEL PROGRAMA VIVIENDA PRIMERO A PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

HIF Y ONG CANALES CIERRAN EXITOSO PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIOLABORALES EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​Más de 250 estudiantes técnico-profesionales participaron en el ciclo formativo para su transición al mundo laboral.

​Más de 250 estudiantes técnico-profesionales participaron en el ciclo formativo para su transición al mundo laboral.

hifongcanales
nuestrospodcast
MINVU - Operativo de recuperación de vivienda_1

SERVIU MAGALLANES REFUERZA LA FISCALIZACIÓN Y CONCRETA LA RECUPERACIÓN DE UNA NUEVA VIVIENDA SOCIAL

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
MINVU - Operativo de recuperación de vivienda_1

SERVIU MAGALLANES REFUERZA LA FISCALIZACIÓN Y CONCRETA LA RECUPERACIÓN DE UNA NUEVA VIVIENDA SOCIAL

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Latam 03-12

AUSTRO CHILE Y MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS PROFUNDIZAN GESTIONES CON AEROLÍNEAS PARA FORTALECER LA CONECTIVIDAD Y EL TURISMO REGIONAL

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
seguridad1

ACHM ANUNCIA CREACIÓN DE CENTRO DE ANÁLISIS DELICTUAL Y ACADEMIA NACIONAL DE INSPECTORES DE SEGURIDAD MUNICIPAL DURANTE SEMINARIO INTERNACIONAL EN CATAPILCO

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250