Punta Arenas,
1 de octubre de 2025

PLANTA HARU ONI EN MAGALLANES: HIF GLOBAL OBTIENE CERTIFICACIÓN ISCC EU RFNBO, MARCANDO HITO GLOBAL EN EL MERCADO DE E-COMBUSTIBLES

​La planta de e-Combustibles HIF Haru Oni en Chile es la primera instalación fuera de la Unión Europea en recibir la certificación para Combustibles Renovables de Origen No Biológico, y la primera en el mundo en obtener esta certificación para la producción de gasolina sintética.

HIF Haru Oni eFuels Facility 2025

Houston, Berlín y Santiago de Chile. 1 de Octubre de 2025. HIF Global, la compañía líder en  e-Combustibles, anunció que su planta HIF Haru Oni, ubicada en la Región de Magallanes, obtuvo la certificación ISCC EU RFNBO (Combustibles Renovables de Origen No Biológico) para el periodo 2025/26.


La certificación ISCC EU fue otorgada por ISCC (International Sustainability and Carbon Certification), una organización independiente con sede en Alemania validada por la Comisión Europea. El certificado cubre toda la cadena de suministro de la planta, desde la captura de CO₂ hasta la producción de hidrógeno, e-Metanol, e-Gasolina y e-GL, y confirma que la planta HIF Haru Oni es capaz de producir combustibles que cumplen con el estándar RFNBO, los cuales requieren hidrógeno producido con energía 100% renovable y al menos un 70% de reducción en emisiones de gases de efecto invernadero.


Diego Fettweis, Gerente Comercial de HIF Global, señaló: "Nuestra planta de e-Combustibles Haru Oni ha alcanzado un importante hito global, convirtiéndose en la primera instalación fuera de la Unión Europea en obtener la certificación RFNBO, el estándar más alto de la UE en criterios de sostenibilidad. Esperamos poder producir combustible RFNBO para nuestros clientes en Europa a partir de 2026 y seguir liderando el mercado de los e-Combustibles".


HIF Global también renovó la certificación ISCC PLUS para la planta de e-Combustibles Haru Oni, la cual mantiene desde 2023. Ambas certificaciones respaldan la expansión de HIF en el mercado, abriendo camino a un portafolio global de plantas comerciales de e-Combustibles inspiradas en HIF Haru Oni.


ENAP-20231006-11

MINISTERIO DE HACIENDA ELIMINA SUBSIDIO AL CABOTAJE EN MAGALLANES Y AYSÉN, Y DESATA ALZA EN GASOLINAS EN ESAS ZONAS

Balance Fiestas Patrias 2 (2)

MAGALLANES CELEBRÓ CON RESPONSABILIDAD: AUTORIDADES DESTACAN BAJO NÚMERO DE INCIDENTES EN BALANCE POST FIESTAS PATRIAS

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL PARQUE RADA OBTIENE RS Y QUEDA A LA ESPERA DE SER VOTADO

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

detenidoscentauro

EL PATRULLAJE CONSTANTE DE LA SECCIÓN CENTAURO DEJA 46 DETENIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

MÁS CARABINEROS, LA MAYOR INVERSIÓN EN EL GES Y AUMENTO DE VIVIENDAS: EL DETALLE DEL PRESUPUESTO 2026

