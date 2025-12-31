DIGAMOS LA VERDAD EN MATERIA DE VIVIENDA EN MAGALLANES

Mientras un sector del piñerismo magallánico continúa enfrascado en disputas con el gabinete de Boric respecto de qué proyectos son propios y cuáles no, Claudio Radonich sigue cosechando reconocimientos en materia de vivienda. Si bien Roxana Gallardo y Christian Matheson también han sido recibidos con agradecimientos y discursos que los posicionan como gestores relevantes en esta área, lo cierto es que ninguno ha logrado capitalizar políticamente estos avances como lo ha hecho el edil puntarenense. Vale la pena, entonces, detenerse a mirar este fenómeno con mayor detalle.

​



Por una parte, el gobierno del Presidente Boric puede exhibir dos hechos relevantes en materia habitacional. El primero es que no solo se alcanzó la meta del Plan de Emergencia Habitacional en la región, sino que esta fue duplicada. Más allá de los críticos más estridentes, ese dato constituye siempre una jugada político-comunicacional acertada: ¿quién, en su sano juicio, negaría la existencia de una crisis habitacional y se molestaría ante un logro de Estado de esta magnitud? El segundo hecho es que se han entregado viviendas a lo largo de toda la región: Natales, Torres del Paine, Primavera, Cabo de Hornos, Porvenir y Punta Arenas. Estos resultados —y así debiera reconocerse desde cualquier mirada objetiva— no se habían alcanzado con este nivel de cifras en toda la historia regional. Chapeau, nobleza obliga.

​



Sin embargo, hay algo que este gobierno no logró capitalizar, pero que sí hizo Piñera II. La principal figura política de aquella administración no formaba parte del gabinete, sino que era el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich. Para Sebastián Piñera resultaba estratégico fortalecer y proyectar a quien había sido su intendente en el primer gobierno, sobre todo considerando que provenía de su círculo más cercano. Así, los intendentes, delegados, seremis y buena parte del aparato de Piñera II fueron configurados de manera tal que no hicieran sombra a Radonich y, por el contrario, trabajaran en función de su gestión.

​



Donde este diseño terminó de consolidarse fue, precisamente, en materia de vivienda. El alcalde se dedicó a impulsar la formación de agrupaciones habitacionales, muchas veces sin contar aún con terrenos ni proyectos desarrollados; se instalaron operadores políticos en el SERVIU —sería pertinente revisar lo ocurrido con algunos sumarios y destituciones recientes— y se puso a disposición toda la maquinaria estatal para favorecer su posicionamiento.

​



¿Es lo anterior éticamente cuestionable? Puede ser. Pero resulta, en términos prácticos, irrelevante. Las votaciones obtenidas por el alcalde y la consolidación de su figura en la región confirman que, desde una lógica ajedrecística, fue un movimiento correcto. A tal punto que, si hoy fuese candidato a senador por la derecha, tendría prácticamente asegurado el cargo, lo que explica, en parte, por qué Kusanovic no le profesa mayor estima. A ello se suma su habilidad para repartirse cuotas de poder con la dinastía Bianchi.

​



En definitiva, instalarse como el "gestor de viviendas" mientras el SERVIU realiza el trabajo técnico ha sido una jugada ganadora para el alcalde. Más aún: el acelerado avance de este gobierno en materia habitacional terminó beneficiando indirectamente a Radonich, reforzando su imagen pública.

​



La gran incógnita que se abre ahora tiene que ver con el nuevo escenario político. Sabemos que Radonich no es cercano ni a Kusanovic ni a Riquelme, quienes tendrán una alta capacidad de incidencia. Esta vez, el edil no cortará el queque, lo que obliga a preguntarse cómo será su relación con el MINVU. ¿Impulsará nuevas agrupaciones habitacionales si desde el gabinete de Kast no se actúa conforme a sus expectativas? ¿Cuál será la estrategia correcta para lidiar con esta administración? Quedan aún movimientos y nombres por observar.



​

