EL EJÉRCITO DE CHILE ENTREGA 3,2 HECTÁREAS DE TERRENOS LIBRES DE UXO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS

El Ejército de Chile entregó formalmente al Ministerio de Bienes Nacionales dos terrenos fiscales en Punta Arenas que suman más de 3,2 hectáreas tras finalizar trabajos de limpieza y despeje de artefactos explosivos sin detonar (UXOs) en el área de peligro de Laguna Pudeto.

Los terrenos, que corresponden a los lotes 1-F de 1,94 hectáreas y 1-D de 1,3 hectáreas y que antiguamente fueron utilizados como campo de ejercicios militares por el Regimiento N°10 Pudeto, fueron oficialmente certificados como libres de artefactos explosivos y serán utilizados para la construcción de viviendas en el marco del Plan de Emergencia Habitacional (PEH) del Gobierno de Chile.

La entrega se realizó tras una inspección encabezada por el comandante del Batallón de Ingenieros N°5 Punta Arenas, mayor Roberto Canales, y el secretario regional ministerial de Bienes Nacionales, Sergio Reyes, quienes firmaron el Acta de Certificación de Limpieza de Área de Peligro Confirmada en Lote 1-F del Predio Laguna Pudeto.

Los trabajos, como publicó Infodefensa.com, fueron ejecutados por 24 efectivos del Batallón de Ingenieros Nº5 Punta Arenas, bajo estrictos protocolos que consideran estudios previos, operaciones de limpieza y certificación final por parte del Centro de Entrenamiento de Desminado y Destrucción de Explosivos (Ceddex) de la Escuela de Ingenieros (Escing) del Ejército de Chile.

Respecto a los lotes 1-A de 23.705 m2 y el 1-B de 19.554 m2, ubicados en la parte alta de la calle Rancagua de la ciudad de Punta Arenas, se esperan entregar en 2026 tras completar el personal del Ejército de Chile los trabajos de limpieza y despeje de artefactos explosivos sin detonar.

Fuente: infodefensa.com

