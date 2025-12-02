Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

2 de diciembre de 2025

EL EJÉRCITO DE CHILE ENTREGA 3,2 HECTÁREAS DE TERRENOS LIBRES DE UXO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS

​Los lotes de terreno que ocupaba el Regimiento N°10 Pudeto fueron fueron devueltos en el marco del Plan de Emergencia Habitacional

regimientopudeto

El Ejército de Chile entregó formalmente al Ministerio de Bienes Nacionales dos terrenos fiscales en Punta Arenas que suman más de 3,2 hectáreas tras finalizar trabajos de limpieza y despeje de artefactos explosivos sin detonar (UXOs) en el área de peligro de Laguna Pudeto.

Los terrenos, que corresponden a los lotes 1-F de 1,94 hectáreas y 1-D de 1,3 hectáreas y que antiguamente fueron utilizados como campo de ejercicios militares por el Regimiento N°10 Pudeto, fueron oficialmente certificados como libres de artefactos explosivos y serán utilizados para la construcción de viviendas en el marco del Plan de Emergencia Habitacional (PEH) del Gobierno de Chile.

La entrega se realizó tras una inspección encabezada por el comandante del Batallón de Ingenieros N°5 Punta Arenas, mayor Roberto Canales, y el secretario regional ministerial de Bienes Nacionales, Sergio Reyes, quienes firmaron el Acta de Certificación de Limpieza de Área de Peligro Confirmada en Lote 1-F del Predio Laguna Pudeto.

Los trabajos, como publicó Infodefensa.com, fueron ejecutados por 24 efectivos del Batallón de Ingenieros Nº5 Punta Arenas, bajo estrictos protocolos que consideran estudios previos, operaciones de limpieza y certificación final por parte del Centro de Entrenamiento de Desminado y Destrucción de Explosivos (Ceddex) de la Escuela de Ingenieros (Escing) del Ejército de Chile.

Respecto a los lotes 1-A de 23.705 m2 y el 1-B de 19.554 m2, ubicados en la parte alta de la calle Rancagua de la ciudad de Punta Arenas, se esperan entregar en 2026 tras completar el personal del Ejército de Chile los trabajos de limpieza y despeje de artefactos explosivos sin detonar.

Fuente: infodefensa.com 


regimientopudeto

EL EJÉRCITO DE CHILE ENTREGA 3,2 HECTÁREAS DE TERRENOS LIBRES DE UXO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

OTRO MEGAPROYECTO EN MAGALLANES PIDE MÁS TIEMPO PARA RESPONDER A "OLA" DE OBSERVACIONES AMBIENTALES

Leer Más

​En septiembre fue el turno de TotalEnergies con “H2 Magallanes”, el mayor proyecto en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), valorado en US$16 mil millones.

​En septiembre fue el turno de TotalEnergies con “H2 Magallanes”, el mayor proyecto en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), valorado en US$16 mil millones.

hidrogeno-verde-proyecto-hnh-energy-pide-mas-tiempo-al-sea-ante-ola-de-observaciones
nuestrospodcast
PROMOTORES BIPAY 1

¡COMENZÓ LA CUENTA REGRESIVA! CON PROMOTORES EN LAS CALLES, PUNTA ARENAS SE PREPARA PARA EL PAGO 100% ELECTRÓNICO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PROMOTORES BIPAY 1

¡COMENZÓ LA CUENTA REGRESIVA! CON PROMOTORES EN LAS CALLES, PUNTA ARENAS SE PREPARA PARA EL PAGO 100% ELECTRÓNICO

crosur jardin 250PX
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
conafcortafuegos

PLAN NACIONAL DE CORTAFUEGOS PRESENTA UN 36% DE AVANCE: EL OBJETIVO ES COMPLETAR CASI 5 MIL KM ENTRE TARAPACÁ Y MAGALLANES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
portada5f3218bd975d4338b66dd0069b3bdb75

LA TASA DE DESOCUPACIÓN NACIONAL FUE 8,4% EN EL TRIMESTRE AGOSTO - OCTUBRE DE 2025