Punta Arenas,
24 de diciembre de 2025

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL A FARO ISLOTES EVANGELISTAS: UNA LUZ EN LA TORMENTA

Por Francisco Chahuán Senador de la República

Senador Francisco Chachuán

El pasado 10 de diciembre en la reunión de la Organización Internacional de las Ayudas a la Navegación, importante instancia en donde Chile es parte del consejo directivo, Faro "Islotes Evangelistas" fue declarado Faro Patrimonio Internacional para el año 2026.

 

Este importante reconocimiento fue un logro para nuestro país, este emblemático faro está ubicado en la boca occidental del Estrecho de Magallanes, construido entre 1895 a 1896 bajo la dirección del ingeniero George Sligth, guiando a los navegantes siendo una luz en la tormenta en uno de los lugares más inhóspitos y extremos del océano Pacífico. 

 

Su construcción en sí fue una epopeya, al igual que el trabajo que han realizado por casi 130 años los Fareros del Fin del Mundo, nuestros fareros, que han mantenido encendido el fanal y su estructura, siendo un legado que ha trascendido tres siglos. 

 

Su nominación fue un trabajo arduo, en donde un equipo técnico internacional evalúa su valor arquitectónico, importancia y relación con la comunidad, siendo elegido entre 14 faros que fueron postulados por 14 países, siendo elegido y honrando el duro trabajo que realiza nuestro país a través de los fareros de la Armada de Chile.

 

Chile es parte del consejo de la IALA desde 1982 en forma ininterrumpida, siendo parte importante de las decisiones técnicas internacionales en el desarrollo e implementación de las Ayudas a la Navegación a nivel mundial.

 

El presente año, por medio del comité de Relaciones Exteriores del Senado, se reafirmó la adhesión de Chile a esta IALA, organización que se ha consolidado y proyectado en sistema internacional, de la cual somos parte y debemos estar profundamente orgullosos, siendo una gestión que honra el rol de Chile en el mundo marítimo internacional y que por nuestra condición de país marítimo tenemos mucho que decir. 

 

El trabajo de los Fareros del Fin del Mundo, hombres y mujeres que mantienen una de las redes de Ayuda a la Navegación más densa a nivel mundial, es "una luz en la tormenta" ejerciendo soberanía efectiva desde nuestro limite norte, desde Rapa Nui y hasta el Territorio Chileno Antártico, siendo el 21 de marzo inaugurado el Faro Monumental "Piloto Pardo" el más moderno en el continente antártico.

 

Es de esta manera que este reconocimiento internacional refuerza el rol de Chile en el sistema internacional, siendo fruto de un tremendo esfuerzo en donde se ha realizado un trabajo muchas veces silencioso en "historias escritas entre viento, mar y soledad", en donde se ha comunicado el quehacer y valioso servicio de los fareros de la Armada de Chile, quienes al momento de leer estas líneas están planificando nuevas construcciones, efectuando mantención de sistemas y habitando faros para guiar a los navegantes, la luz eterna de aquellos fanales que son "una luz en la tormenta" dándonos fe y esperanza en que el trabajo por nuestra Patria, esforzado y silencioso, es reconocido por el mundo, siendo un orgullo decir que nuestro Faro "Islotes Evangelistas" es el faro patrimonio de la IALA para el 2026, lo cual debemos difundir a nivel nacional e internacional, desafío en que todos somos llamados a ser parte, "Bravo Zulú" Fareros del Fin del Mundo de la Armada de Chile.  


Wake Up Coffee Lab

WAKE UP PUNTA ARENAS BUSCA INTEGRAR EL LISTADO DE LAS 100 MEJORES CAFETERÍAS DEL MUNDO

MUNICIPIO REFUERZA SEGURIDAD POR CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO

​Operativos especiales, más móviles y monitoreo preventivo en zonas de alta afluencia.

​Operativos especiales, más móviles y monitoreo preventivo en zonas de alta afluencia.

VUELVE LA “BOMBA MAGALLANES”: AUTORIDADES INAUGURAN RESTAURADA Y RENOVADA PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE PUNTA ARENAS

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

DÚO LLUVIA ÁCIDA CULMINA CONMEMORACIÓN DE SUS 30 AÑOS CON DISCO DE VERSIONES Y REMIXES A CARGO DE MÚSICOS MAGALLÁNICOS

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

Bus Eléctrico 1

PUNTA ARENAS SE PREPARA PARA UNA RENOVACIÓN HISTÓRICA DEL TRANSPORTE PÚBLICO CON 100 BUSES ELÉCTRICOS

cmladinic

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”