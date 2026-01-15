Punta Arenas,
15 de enero de 2026

CHILE Y BOLIVIA REFUERZAN RELACIÓN BILATERAL CON ACUERDOS COMERCIALES, TURÍSTICOS Y FRONTERIZOS

El encuentro se produce en un escenario de recomposición diplomática tras décadas de tensiones entre ambas naciones.

chilebolivia

Los ministros de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, y de Bolivia, Fernando Aramayo, sostuvieron este jueves una reunión en Santiago en la que revisaron el estado actual de la relación bilateral y firmaron una serie de acuerdos para fortalecer la cooperación entre ambos países.

El encuentro se da en un contexto de recomposición de una relación históricamente compleja, marcada por la ruptura diplomática de 1978 y por décadas de tensiones, especialmente tras la demanda marítima presentada por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia en 2013, que fue rechazada en 2018.

Durante la cita, las autoridades firmaron dos protocolos adicionales al Acuerdo de Complementación Económica (ACE N°22), destinados a modernizar y profundizar el intercambio comercial. Uno de ellos incorpora capítulos sobre Comercio y Género, además de MiPymes y cooperativas, mientras que el otro amplía el programa de desgravación arancelaria.

Ambos cancilleres también suscribieron un Memorándum de Entendimiento en materia de turismo, orientado a impulsar la cooperación bilateral en la promoción y desarrollo de la actividad turística entre Chile y Bolivia.

En ese marco, las delegaciones manifestaron su interés en avanzar, en el corto plazo, hacia una mayor apertura aérea, con miras a mejorar la conectividad entre ambos países.

En materia de integración fronteriza, las autoridades abordaron además la modernización del oleoducto Sica Sica, proyecto considerado clave para fortalecer la infraestructura y la cooperación energética bilateral.

La visita marca el primer viaje oficial a Chile de una autoridad boliviana desde el inicio del Gobierno de Rodrigo Paz, tras una serie de acercamientos registrados en los últimos meses con la administración del Presidente Gabriel Boric.

Fuente: cooperativa.cl



CHILE AVANZA A LA FINAL Y PONE LOS OJOS EN LA KINGS LEAGUE: QUÉ ES Y POR QUÉ ESTÁ REVOLUCIONANDO EL FÚTBOL

ZONA FRANCA DE PUNTA ARENAS CONSOLIDA SU APORTE AL DESARROLLO REGIONAL CON MÁS DE $4.700 MILLONES PARA INVERSIÓN PÚBLICA

Leer Más

​ Durante 2025, Zona Franca de Punta Arenas superó los 10,1 millones de visitas en 2025, con un promedio mensual de 842 mil personas, siendo uno de los espacios regionales más visitados de Chile.

​ Durante 2025, Zona Franca de Punta Arenas superó los 10,1 millones de visitas en 2025, con un promedio mensual de 842 mil personas, siendo uno de los espacios regionales más visitados de Chile.

Vinson2

INACH FORTALECE RED DE MONITOREO CLIMÁTICO CON NUEVA ESTACIÓN EN EL MONTE VINSON

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

conaf-descarta-que-incendios-en-la-patagonia-argentina-avancen-hacia-chile-no-hay-riesgo-potencial

CONAF: "LOS INCENDIOS DE LA PATAGONIA ARGENTINA NO AVANZARÍAN HACIA CHILE"

Helicoptero-Bell-212-de-la-Fuerza-Aerea-del-Peru-en-la-Base-Presidente-Eduardo-Frei-Territorio-Antartico-Chileno-Foto-FAP

CON APOYO CHILENO, PERÚ DESPLIEGA HELICÓPTERO PARA SU CAMPAÑA ANTÁRTICA

drjosrbrilha