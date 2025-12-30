EINAS ACOMPAÑA DESDE SUS PRIMERAS ETAPAS LOS PROYECTOS DE HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

Esta mañana en el programa Aquí Hidrógeno Verde de Polar Comunicaciones, el gerente general de la empresa EINAS, Carlos Muñoz Reyes, conversó con la ciudadanía sobre el trabajo que desarrolla la compañía en materia de gestión y evaluación ambiental, abordando los desafíos normativos y técnicos que enfrentan los proyectos productivos en la Región de Magallanes.

Durante la conversación, Muñoz explicó el rol que cumple EINAS en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), destacando la importancia de garantizar procesos eficientes y rigurosos que permitan evaluar correctamente los impactos de los proyectos, asegurando el cumplimiento normativo y la sostenibilidad. En este ámbito, la empresa desarrolla estudios de factibilidad ambiental, líneas base, análisis territoriales, consultas de pertinencia de ingreso al SEIA, elaboración de Declaraciones de Impacto Ambiental, respuestas a adendas y apoyo técnico en la revisión de proyectos.

En ese contexto, el gerente general de EINAS relevó el carácter productivo de Magallanes, señalando que “la región tiene un corazón industrial, a veces no es muy visible pero en la región han pasado hitos históricos”, enfatizando que actualmente el desarrollo del hidrógeno verde representa un nuevo ciclo para la zona. En sus palabras, “el h2v es un nuevo hito relevante de revolución industrial”.

Muñoz también se refirió a la relevancia de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), indicando que el cumplimiento de sus exigencias es clave para la viabilidad de los proyectos. En este ámbito, EINAS realiza levantamiento de compromisos ambientales, auditorías de cumplimiento, planes de seguimiento, reportes ETFA, soporte técnico ante la autoridad y programas de monitoreo ambiental, además de charlas de inducción para trabajadores y equipos técnicos.

Respecto al hidrógeno verde, el gerente fue enfático en señalar que la evaluación ambiental es un requisito esencial desde las primeras etapas. “La industria del h2v para que se instale necesita el RCA, el primer gran permiso, se parte años antes, 4 o 5, con estudios base”, explicó, agregando que en Magallanes la empresa ha desarrollado múltiples líneas base ambientales. “En la región nosotros nos hemos encargado de hacer varias líneas base y eso es muy importante porque cada vez las líneas base son más exigentes”, afirmó.

Finalmente, Muñoz Reyes abordó el soporte ambiental operativo que entrega EINAS, el cual incluye la administración de la Ventanilla Única (RETC), auditorías de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, capacitaciones, elaboración de permisos sectoriales, control operativo en terreno y seguimiento ambiental de obras, todo con el objetivo de fortalecer el cumplimiento normativo y prevenir incidentes ambientales en el desarrollo de proyectos estratégicos para la región.





