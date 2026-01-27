Punta Arenas,
27 de enero de 2026

HIF MAGALLANES PRESENTA LOGROS EN FORMACIÓN ESTUDIANTIL, MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ALIANZA CON ANTARCTICA21

Aquí hidrógeno verde.

grtehifmagallanes

Esta mañana, en los estudios de Polar Comunicaciones, el gerente de HIF Magallanes, Juan Gallardo Fuenzalida, participó en el programa “Aquí Hidrógeno Verde”. Durante la instancia el ejecutivo informó a la ciudadanía sobre diversos hitos recientes vinculados al desarrollo social, energético y de movilidad sostenible impulsados por HIF.

En el ámbito educativo, Gallardo se refirió al cierre exitoso del programa “Fortaleciendo habilidades para el mundo laboral”, desarrollado junto a ONG Canales, que benefició a más de 250 estudiantes de tercero medio de establecimientos técnico-profesionales de Punta Arenas. La iniciativa, ejecutada desde septiembre, consideró un ciclo de 14 talleres orientados a reforzar competencias transversales como trabajo en equipo, comunicación efectiva, uso responsable de la tecnología y orientación para la búsqueda de empleo, apoyando la transición de los jóvenes al mundo laboral.

Asimismo, destacó la conmemoración del tercer aniversario de la planta demostrativa HIF Haru Oni, inaugurada en 2022 y reconocida como la primera planta integrada de producción de e-Combustibles en el mundo. Desde Magallanes, esta instalación aprovecha los intensos vientos de la Patagonia para generar hidrógeno verde, que luego se combina con dióxido de carbono biogénico para producir e-Metanol, e-Gasolina y e-Gas licuado sintético, consolidando a la región como un polo clave en la transición energética y en la producción de combustibles bajos en carbono.

Durante el programa también se abordó la renovación de la alianza estratégica entre Antarctica21 y HIF Global, que permitirá que los botes zodiac del crucero Magellan Explorer operen con gasolina sintética producida en la planta HIF Haru Oni. Este acuerdo convierte a Antarctica21 en la primera y única empresa de turismo antártico en utilizar e-Gasolina en sus embarcaciones de excursión, marcando un hito en la adopción de soluciones energéticas limpias en la industria turística polar y reforzando el posicionamiento de Magallanes como referente global en sostenibilidad.

Finalmente, Gallardo comentó la iniciativa “Ruta Cero”, una inédita alianza entre Toyota, Mitta y HIF Global que combina tecnología híbrida y e-Combustibles producidos con viento magallánico. El proyecto busca recorrer más de 30.000 kilómetros en geografías extremas de la Patagonia con un mínimo impacto ambiental, demostrando el potencial de estas tecnologías para avanzar hacia una movilidad más limpia y eficiente en el sur de Chile.



contingenciasambientales

INSTITUCIONES PÚBLICAS SE REUNIERON PARA TRABAJAR DE MANERA COORDINADA FRENTE A EVENTUALES CONTINGENCIAS AMBIENTALES

CON MÁS DE 130 PUESTOS DE EMPRESAS Y PRODUCTORES NACIONALES E INTERNACIONALES SE DIO INICIO A LA “EXPO MAGALLANES 2026”

​En total, son 138 stands y 30 empresas las participantes. Se proyecta una asistencia de 25 mil personas, basado en registros de años anteriores.

nuestrospodcast
EN PUERTO NATALES, PORVENIR Y PUNTA ARENAS ARRANCA LA EJECUCIÓN DE LOS FONDOS CONCURSABLES ENAP IMPULSA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

grtehifmagallanes

ejercitoescombros

EJÉRCITO DE CHILE COLABORA REMOVIENDO ESCOMBROS EN ZONA AFECTADA POR INCENDIO FORESTAL

AMIGO DE LA FAMILIA 25 DE ENERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

Marcos Buvinić Martinić

NO ES COSA DE SUERTE

PUNTA ARENAS DESPACHA PRIMER CONTENEDOR SOLIDARIO

PUNTA ARENAS DESPACHA PRIMER CONTENEDOR SOLIDARIO CON AYUDA PARA TREHUACO