22 de enero de 2026

COMITÉ ESTRATÉGICO DE HIDRÓGENO VERDE REVISA ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA AVANZAR EN EL DESARROLLO DE ESTA INDUSTRIA

​En la reunión, se presentaron los mensajes que posicionan este proceso de actualización de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde y Derivados, política pública iniciada en 2020, durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, entre los que se destaca, el avance de la industria en los últimos años y su aporte al crecimiento económico y valor social. En el encuentro participó el economista Tomás Bunster, en representación de la Oficina del Presidente Electo (OPE).

comiteh2vchile

Este miércoles se realizó una nueva sesión del Comité Estratégico de Hidrógeno Verde, instancia en la cual se presentó la actualización de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde y Derivados, documento que aborda el contexto actual de esta industria en el país y el resto del mundo, además de entregar orientaciones para su despliegue y consolidación en los próximos años.

El biministro de Energía y de Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García, lideró la instancia y destacó el papel que juega la Estrategia para transformar al hidrógeno verde y sus derivados en una fuente de desarrollo productivo sostenible para Chile y su contribución para alcanzar nuestras metas climáticas.

“La actualización de la estrategia no solo aborda el contexto actual de la industria, sino que también se hace cargo de la señal de continuidad y estabilidad propia de una política de Estado a través de un amplio consenso político y social. Así podemos entregar estabilidad política y económica, que permita el empuje con ambición, pragmatismo y realismo de las acciones necesarias para el despliegue y consolidación de la industria del hidrógeno verde y sus derivados en los próximos años”, expresó.

El encuentro se desarrolló en el edificio de CORFO, y además del biministro García, contó con la participación de la expresidenta Michelle Bachelet; la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas; el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren; el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente; la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés; la directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, Bettina Horst; la investigadora Anahí Urquiza; además de la directora ejecutiva del Comité de Hidrógeno Verde de Corfo, Ana María Ruz. Asimismo, participaron de manera telemática el exministro de Energía, Juan Carlos Jobet y la directora de la Universidad de Concepción, Marcela Angulo. En el encuentro también participó el economista Tomás Bunster, en representación de la Oficina del Presidente Electo (OPE).

En la reunión, se presentó la actualización de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde y Derivados, política pública iniciada en 2020, durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera. La propuesta se construyó a partir de los aportes levantados durante todas las sesiones previas del Comité Estratégico. Los integrantes del Comité tuvieron la oportunidad de realizar observaciones, las que serán incluidas en el documento que saldrá a consulta pública durante el mes de febrero, para su posterior entrega a las nuevas autoridades de gobierno que asuman a partir de marzo.

La participación de Tomás Bunster en la sesión del Comité Estratégico se concretó luego de la invitación realizada por el biministro García para que representantes del equipo económico del presidente electo José Antonio Kast participaran de las instancias de discusión y análisis de políticas públicas que están en marcha en el sector energético, como una señal de continuidad de esta política de Estado.

En el marco de estas invitaciones, la última reunión del Comité de Expertos para la Revisión del Sistema Regulatorio del Sector Eléctrico contó con la participación del profesional representante de la OPE, Hugo Briones.  

Fuente: energia.gob.cl/
COMISIÓN MIXTA DEL CONGRESO NACIONAL APRUEBA PROYECTO DE LEY SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR Y BIENESTAR EN COMUNIDADES EDUCATIVAS

Noticias
Relacionadas
REFORZANDO LA CULTURA PREVENTIVA: VECINOS DE PUNTA ARENAS RECIBEN KITS DE EMERGENCIA ENERGÉTICA "SIEMPRE LISTOS"

​La capital regional se suma así al resto de las comunas de Magallanes que ya han recibido estos kits de resiliencia energética, que complementan la entrega de 310 unidades destinadas a la región.

​La capital regional se suma así al resto de las comunas de Magallanes que ya han recibido estos kits de resiliencia energética, que complementan la entrega de 310 unidades destinadas a la región.

NICOLE KIDMAN COMPARTIÓ REGISTROS INÉDITOS DE SU VIAJE A LA ANTÁRTICA TRAS PASAR POR PUNTA ARENAS

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

ccifuentes

CESAR CIFUENTES DESTACA CARÁCTER MULTIGENERACIONAL Y DESCENTRALIZADO DEL GABINETE DE KAST

BALANCE DE INCENDIOS FORESTALES: VÍCTIMAS FATALES SUBEN A 20 Y SON 536 LAS VIVIENDAS AFECTADAS