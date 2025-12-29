FERIA "VIVE PUNTA ARENAS" IMPULSA TURISMO Y EMPRENDIMIENTO LOCAL

Durante la jornada de este lunes 29 de diciembre, la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero fue escenario de la Feria de Turismo "Vive Punta Arenas", iniciativa impulsada por la Municipalidad de Punta Arenas con el objetivo de promover el emprendimiento local, la identidad regional y la oferta turística de la comuna, en un período marcado por el aumento de visitantes nacionales y extranjeros.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró positivamente el desarrollo de la actividad, destacando que "como municipalidad buscamos que los emprendedores tengan un espacio donde puedan promover sus productos y servicios turísticos. Estamos con 16 stands, coincidiendo con la llegada de turistas por vía aérea, terrestre y también con la recalada de un crucero, lo que permite potenciar la compra de productos 100% magallánicos".

La autoridad comunal subrayó además que la feria, realizada por primera vez en la Plaza de Armas, tuvo una alta concurrencia y buena recepción del público, indicando que "la idea es proyectarla de manera permanente, con al menos una feria mensual, especialmente en enero y febrero, y que coincida con la llegada de buques para incentivar el comercio local y el turismo".

Por su parte, la directora de Fomento Productivo y Turismo del municipio, Elizabeth Mancilla, explicó que la feria reunió a cerca de 16 expositores locales, quienes ofrecieron productos como joyería, textiles, trabajos en madera y servicios turísticos. "Esta feria busca dar a conocer nuestra cultura local y el emprendimiento regional. Además, contamos con la participación del servicio turístico del Cementerio Municipal y de la Oficina de Turismo Municipal", señaló.

Desde la vereda de los emprendedores, Ximena Bermúdez, del emprendimiento Geonautas, valoró la instancia destacando que "la plaza es el centro neurálgico de la visita de los turistas, por lo que estar acá mostrando productos inspirados en el paisaje, la flora y la fauna de la zona es una gran oportunidad para quienes trabajamos con identidad local".

La feria también fue bien recibida por los visitantes extranjeros. Merion Ecker, turista proveniente de Alemania, comentó que "es una ciudad muy agradable, hoy el clima está maravilloso y me encantan los souvenirs. Ya compré un poco de chocolate y seguiré recorriendo".

Desde el municipio informaron que la Feria de Turismo "Vive Punta Arenas" se desarrolló hasta las 16:00 horas y que ya se trabaja en nuevas ediciones para los meses de enero y febrero, con el fin de consolidar este espacio como una vitrina permanente para el emprendimiento y la oferta turística de la comuna.

