Punta Arenas,
29 de diciembre de 2025

MUNICIPIO DENUNCIA USO DE BENGALA EN PLAZA DE ARMAS

​ El hecho fue captado por cámaras municipales tras reclamos vecinales y derivado a Carabineros. ​

BENGALA EN PLAZA (2)

La Municipalidad de Punta Arenas informó sobre un incidente ocurrido en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero, luego de una denuncia realizada por vecinos y que fue verificada a través de las cámaras de la Central de Televigilancia de Seguridad Pública Municipal. El registro muestra a un grupo de batucada que se encontraba ensayando en el lugar, momento en que uno de sus integrantes encendió una bengala, generando una situación de riesgo para las personas y el entorno.


El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, fue enfático en señalar que la preocupación municipal no guarda relación con la actividad musical ni con el ruido generado por la batucada, sino exclusivamente con el uso de un elemento peligroso y prohibido por la normativa vigente. "Quiero ser súper claro: las bengalas son elementos explosivos regulados por ley y su manipulación sin autorización está penada. Aquí no hay ningún problema con las batucadas, el problema es el uso de bengalas, que pueden provocar incendios, daños a la infraestructura y quemaduras tanto a quien las manipula como a terceros", afirmó.


La autoridad comunal recordó además que en años anteriores se han registrado incendios durante celebraciones de fin de año a causa del uso irresponsable de bengalas, afectando árboles y bienes públicos. "Si una bengala cae en un árbol, especialmente en especies como los pinos, el riesgo de incendio es altísimo. Se trata de un daño patrimonial donde finalmente nadie se hace responsable. Por eso las reglas deben ser claras: queremos espacios de encuentro y diversión, pero siempre dentro del marco legal", sostuvo el alcalde, agregando que el municipio tomará contacto con los responsables del hecho.


Desde la Dirección de Seguridad Pública Municipal, su directora subrogante, Karen Rendoll, explicó que el episodio fue detectado en tiempo real por la central de cámaras. "Se captó el uso de un artefacto pirotécnico tipo bengala durante un ensayo. De manera inmediata se realizó la derivación a Carabineros y, como institución, ingresamos la denuncia correspondiente, adjuntando las imágenes y los medios probatorios para que el hecho sea investigado", señaló, reforzando el llamado al autocuidado y a la responsabilidad en el uso de los espacios públicos.


Finalmente, desde el municipio se reiteró que el uso, venta y manipulación de bengalas y fuegos artificiales por particulares se encuentra prohibido conforme a lo establecido en la Ley N° 19.680, normativa que busca prevenir accidentes, incendios y daños a las personas y al entorno. En ese contexto, la Municipalidad de Punta Arenas hizo un llamado a la comunidad a respetar la legislación vigente y a compartir los espacios comunes con responsabilidad, especialmente en el contexto de las celebraciones de fin de año.


CON UN INFARTANTE FINAL, PUNTA ARENAS CAYÓ ANTE COLO-COLO POR LA SUPERCOPA

PDI INCAUTA COCAÍNA Y DETIENE A CUATRO PERSONAS POR TRÁFICO DE DROGAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CON UN INFARTANTE FINAL, PUNTA ARENAS CAYÓ ANTE COLO-COLO POR LA SUPERCOPA

EL AMIGO DE LA FAMILIA

"EL LLAMADO ES A CUMPLIR LA LEY": SERNAC FISCALIZA MALLS CHINOS A LO LARGO DEL PAÍS