28 de diciembre de 2025

PORVENIR SE PREPARA PARA VIVIR EL XXIII CAMPEONATO DE ASADO INTERNACIONAL 2026

Sábado 7 de febrero de 2026. ​

1000071940

La comuna de Porvenir ya afina los detalles para la XXIII versión del Campeonato de Asado Internacional Más Grande de Tierra del Fuego y la Patagonia, que se desarrollará el sábado 7 de febrero de 2026 en el Club de Rodeo, camino Cordón Baquedano.

El tradicional evento reunirá a 30 equipos de Chile y Argentina, quienes competirán en las categorías de asado parado y asado tendido, poniendo en valor la identidad, la gastronomía y las tradiciones patagónicas. La competencia se extenderá desde las 09:00 hasta las 15:00 horas, mientras que la premiación está programada para las 17:30 horas.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de enero, y la organización reiteró el llamado a respetar las bases del certamen, que consideran criterios de evaluación, normas de seguridad y penalizaciones.

Este campeonato es uno de los eventos más emblemáticos del verano fueguino, convocando a la comunidad local y a visitantes en torno al asado, la cultura y la hermandad patagónica

Principales consideraciones de las bases.

XXIII Campeonato de Asado Internacional Más Grande de Tierra del Fuego y la Patagonia 2026

Fecha: Sábado 7 de febrero de 2026

Lugar: Club de Rodeo, camino Cordón Baquedano km 2,5, comuna de Porvenir

Presentación de equipos: 08:00 hrs

Inicio competencia:

Primer turno: 09:00 hrs

Segundo turno: 11:00 hrs

Término competencia: 15:00 hrs

Premiación: 17:30 hrs

Participantes

Pueden participar municipios, empresas, servicios públicos, organizaciones, agrupaciones y personas naturales residentes de Tierra del Fuego, tanto del lado chileno como argentino.

Equipos y modalidad

Máximo 4 integrantes por equipo.

Uso obligatorio de indumentaria típica patagónica y stand decorado acorde a la temática.

La competencia es exclusivamente de asado tradicional, en categorías asado parado y asado tendido.

Insumos y obligaciones

La organización entrega 3 corderos, leña, platos, cubiertos, pebre y elementos de higiene.

Cada equipo debe preparar 45 porciones para el público.

Es obligatorio contar con extintor ABC o F de al menos 6 kg.

Evaluación

El jurado evaluará:

Cocción

Sabor

Aspecto

En caso de empate, se considerará vestimenta y ornamentación.

Existen penalizaciones por atrasos, incumplimiento de horarios o errores en el control de entradas.

Inscripciones

Plazo: hasta el viernes 30 de enero de 2026, a las 12:00 hrs

Cupos: 30 stands (15 chilenos y 15 argentinos)

Inscripción presencial en el Museo Municipal o vía correo electrónico indicado en las bases


CON CIENTOS DE PERSONAS PORVENIR ENCENDIÓ SU ÁRBOL DE NAVIDAD E INAUGURÓ PASEO DE LUCES

"LA COSTANERA ES TUYA" CERRÓ EL 2025 CON MASIVA PARTICIPACIÓN FAMILIAR

