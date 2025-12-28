PORVENIR SE PREPARA PARA VIVIR EL XXIII CAMPEONATO DE ASADO INTERNACIONAL 2026

La comuna de Porvenir ya afina los detalles para la XXIII versión del Campeonato de Asado Internacional Más Grande de Tierra del Fuego y la Patagonia, que se desarrollará el sábado 7 de febrero de 2026 en el Club de Rodeo, camino Cordón Baquedano.

El tradicional evento reunirá a 30 equipos de Chile y Argentina, quienes competirán en las categorías de asado parado y asado tendido, poniendo en valor la identidad, la gastronomía y las tradiciones patagónicas. La competencia se extenderá desde las 09:00 hasta las 15:00 horas, mientras que la premiación está programada para las 17:30 horas.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de enero, y la organización reiteró el llamado a respetar las bases del certamen, que consideran criterios de evaluación, normas de seguridad y penalizaciones.

Este campeonato es uno de los eventos más emblemáticos del verano fueguino, convocando a la comunidad local y a visitantes en torno al asado, la cultura y la hermandad patagónica

Principales consideraciones de las bases.

XXIII Campeonato de Asado Internacional Más Grande de Tierra del Fuego y la Patagonia 2026

Fecha: Sábado 7 de febrero de 2026

Lugar: Club de Rodeo, camino Cordón Baquedano km 2,5, comuna de Porvenir

Presentación de equipos: 08:00 hrs

Inicio competencia:

Primer turno: 09:00 hrs

Segundo turno: 11:00 hrs

Término competencia: 15:00 hrs

Premiación: 17:30 hrs

Participantes

Pueden participar municipios, empresas, servicios públicos, organizaciones, agrupaciones y personas naturales residentes de Tierra del Fuego, tanto del lado chileno como argentino.

Equipos y modalidad

Máximo 4 integrantes por equipo.

Uso obligatorio de indumentaria típica patagónica y stand decorado acorde a la temática.

La competencia es exclusivamente de asado tradicional, en categorías asado parado y asado tendido.

Insumos y obligaciones

La organización entrega 3 corderos, leña, platos, cubiertos, pebre y elementos de higiene.

Cada equipo debe preparar 45 porciones para el público.

Es obligatorio contar con extintor ABC o F de al menos 6 kg.

Evaluación

El jurado evaluará:

Cocción

Sabor

Aspecto

En caso de empate, se considerará vestimenta y ornamentación.

Existen penalizaciones por atrasos, incumplimiento de horarios o errores en el control de entradas.

Inscripciones

Plazo: hasta el viernes 30 de enero de 2026, a las 12:00 hrs

Cupos: 30 stands (15 chilenos y 15 argentinos)

Inscripción presencial en el Museo Municipal o vía correo electrónico indicado en las bases

