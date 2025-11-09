Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

9 de noviembre de 2025

ORGANIZACIONES DE PORVENIR RECIBEN RECURSOS DEL FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Tierra del Fuego. ​

fondo social 2025

Con la presencia del delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto, se realizó la ceremonia de entrega de los Fondos Sociales Presidente de la República 2025, instancia en la que se firmaron los convenios correspondientes a los proyectos adjudicados por diversas organizaciones de la comuna de Porvenir.

El delegado destacó la relevancia de cada una de las iniciativas, valorando el impacto positivo que tendrán en la comunidad:

“Este fondo es trascendental porque lo que hace es financiar aquellas iniciativas que van haciendo cada vez más sólidas a las organizaciones sociales y les permite desarrollar sus proyectos. Son el respaldo que tienen las familias, niños, niñas y jóvenes, donde establecen relaciones con los miembros de la comunidad. Cada uno de estos proyectos refleja el valor de la organización social, la importancia de la participación ciudadana y el espíritu solidario y creativo en un territorio como Tierra del Fuego”, señaló Campos Prieto.

El Fondo Social Presidente de la República tiene como propósito fortalecer las organizaciones territoriales y otras instituciones sin fines de lucro, construyendo y fortaleciendo el tejido social, promoviendo la participación ciudadana y contribuyendo a superar la vulnerabilidad social en los distintos territorios. A su vez, complementa las políticas de inversión social del Estado, reforzando la labor de las instituciones locales.

La actividad contó con la participación del alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada, representantes de las organizaciones beneficiadas y autoridades locales. En la ocasión, se destacó la articulación entre el fondo social y las subvenciones municipales, que en conjunto buscan fortalecer el trabajo comunitario y apoyar el desarrollo de proyectos en distintos ámbitos.

“El fondo social viene a reforzar las iniciativas de las instituciones de la comuna. Existe una sinergia con los recursos que también entrega el municipio, buscando dar cobertura a todo el territorio para que las organizaciones puedan desarrollar sus actividades, que no buscan otra cosa que beneficiar a la comunidad de Porvenir”, indicó alcalde Parada.

Durante la ceremonia se presentaron el Elenco Juvenil Damas del Conjunto Kutralihue y la Agrupación de Proyección Folclórica y Club de Cueca Los Márquez, ambas beneficiadas con el fondo.

Otros de los beneficiarios son: la Agrupación Arte y Cultura Porvenir; el Centro de Padres y Apoderados Jardín Infantil Arcoíris y la Junta de Vecinos N°9 Lomas de Baquedano.

Esteben Kovacic Huenchur, presidente de la junta de vecinos, expresó su agradecimiento:

“Hemos sido gratamente beneficiados con recursos del Ministerio del Interior para poder tener nuestra cocina, que no la teníamos, y gracias a este apoyo del fondo social vamos a poder lograrlo”, comentó.

La jornada cerró con un ambiente de alegría y reconocimiento al esfuerzo de las organizaciones que, a través de su compromiso y trabajo constante, contribuyen al fortalecimiento de la vida comunitaria en Tierra del Fuego.


FERIA PORVENIR ESTUDIANTES

ESTUDIANTES DE PORVENIR PROTAGONIZARON FERIA DE ARTES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MASCOTAS SE TOMARON LA COSTANERA EN EL RETORNO DE LA CORRIDA DOG LOVERS

Leer Más

La jornada incluyó exámenes preventivos y un baile entretenido realizado por estudiantes de Santo Tomás.


La jornada incluyó exámenes preventivos y un baile entretenido realizado por estudiantes de Santo Tomás.


p
nuestrospodcast
IMAGEN DE ARCHIVO 2

MINISTERIO DE ENERGÍA ANUNCIA FECHA PARA CUARTO PROCESO DE ACTUALIZACIÓN Y POSTULACIÓN AL SUBSIDIO ELÉCTRICO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Servel-1-740x430

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
polar vero 200px
banner Busenius
BIANCHI
matheson gif
336x336 Jenniffer Rojas
claudia barrientos
publicite
publicite
publicite
BANNER JUAN JOSE SRDANOVIC
publicite
publicite
IMAGEN DE ARCHIVO 2

MINISTERIO DE ENERGÍA ANUNCIA FECHA PARA CUARTO PROCESO DE ACTUALIZACIÓN Y POSTULACIÓN AL SUBSIDIO ELÉCTRICO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Indice-de-Precios-al-Consumidor-IPC-INE

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) DE OCTUBRE PRESENTÓ UNA VARIACIÓN MENSUAL DE 0,0%

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
carbinerospuqceremonia

CARABINEROS DE CHILE CONMEMORA LOS 60 AÑOS DEL FALLECIMIENTO DEL TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250