FONDOS CONCURSABLES 2025 DE AQUACHILE BENEFICIAN A 7 INICIATIVAS EN PUERTO NATALES Y PUNTA ARENAS

Por séptimo año consecutivo, AquaChile realizó una nueva edición de su Fondo Concursable, una iniciativa que busca apoyar y financiar proyectos de organizaciones sociales en las regiones donde opera la empresa. En la versión 2025 fueron 57 los proyectos ganadores a nivel nacional, que beneficiarán de forma directa a más de 25.000 personas, con un financiamiento de hasta $1.250.000 por organización.

En la región de Magallanes, 7 iniciativas resultaron seleccionadas, provenientes de las comunas de Natales y Punta Arenas. Estas iniciativas buscan fortalecer la identidad cultural local, mejorar la infraestructura comunitaria y aportar al bienestar de los vecinos a través de programas de salud y actividades sociales inclusivas.

Entre los proyectos destacados se encuentra la iniciativa de la Junta de Vecinos N°35 de Puerto Prat en Natales, que implementará un sistema de almacenamiento comunitario de agua potable; el proyecto “Sonidos que viajan” de la Fundación Artes de la Patagonia Austral, que promueve la formación musical con equidad en Puerto Natales; y la creación de la primera plaza comestible en el sector sur de Punta Arenas, impulsada por la Junta de Vecinos N°58 Villas del Estrecho. También sobresale el trabajo de la ONG SAR Puerto Natales con su programa “Manos que salvan vidas”, orientado a fortalecer la respuesta comunitaria ante emergencias.

Tras la entrega de los resultados, el gerente de Comunidades de AquaChile, Francisco Sandoval, dijo que “estamos muy felices con la gran participación y número de postulaciones de este año. Es un premio a la confianza en el proyecto y a un buen trabajo de difusión. Fue una tarea compleja revisar todos los proyectos, pero no nos cabe duda de que el impacto de los proyectos ganadores en sus comunidades será potente.”

El ejecutivo agregó que la realización anual del Fondo Concursable de AquaChile refleja el compromiso de la empresa con el desarrollo local y la mejora en la calidad de vida en las comunidades vecinas.

En tanto, Alejandra Cantín, profesora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Austral de Chile y miembro del jurado de esta nueva edición, dijo que “por sexto año consecutivo hemos colaborado como jurado en el fondo concursable de AquaChile, y como escuela y universidad es una instancia muy significativa que nos permite aportar al desarrollo de las comunidades con las cuales trabaja la organización. Nos motiva el ser facilitadores de la implementación de soluciones innovadoras a las problemáticas que viven las comunidades en los territorios, aportando desde el conocimiento a la concreción de proyectos orientados al desarrollo con un componente eminentemente social.”

El Fondo Concursable 2025 de AquaChile se ha convertido en un catalizador de iniciativas locales en Magallanes, permitiendo que las comunidades concreten proyectos innovadores y sostenibles que generan un impacto directo en su calidad de vida y fortalecen la cohesión social en la región más austral del país.

​

