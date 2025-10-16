Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

16 de octubre de 2025

ÁLVARO GARCÍA ASUME COMO BIMINISTRO EN LAS CARTERAS DE ECONOMÍA Y DE ENERGÍA

​El ministro, quien lidera el Ministerio de Economía desde agosto pasado, encabezará también la cartera de Energía.

AGB 1
Esta jornada, el ministro Álvaro García Hurtado asumió como biministro en las carteras de Economía, Fomento y Turismo, y de Energía, tras ser nombrado por el Presidente de la República, Gabriel Boric.
En comunicado enviado por Presidencia, se destacó la trayectoria del ministro García, quien cuenta con una larga experiencia en el servicio público, la academia y el mundo empresarial. García es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of Arts de la Universidad de Maryland y Ph.D de la Universidad de California en Berkeley.
El ministro García agradeció la confianza que el Presidente Gabriel Boric depositó en él para emprender este nuevo cargo, especificando que contempla dos claros mandatos. "Primero, compensar a las familias por el cobro injusto (cuentas de luz) de que han sido objeto. Esa va a ser una tarea principal, determinar la magnitud de ese costo y encontrar el mejor canal para compensar a las familias. También me ha señalado la importancia de mantener el acelerador puesto en aprovechar las enormes oportunidades energéticas que Chile tiene. Desarrollar el hidrógeno verde en el norte y el sur del país, seguir potenciando nuestra capacidad eólica y solar, seguir modificando nuestra materia energética para hacerla más limpia y competitiva, y ojalá exportar al resto del mundo energía limpia. Esas son las dos tareas que el Presidente me ha encomendado y desde ahora en adelante me aboco a ellas", declaró la autoridad.
Por su parte, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, expuso en conferencia de prensa la decisión presidencial junto al ministro García. "El Presidente Gabriel Boric solicitó al actual ministro de Economía, Álvaro García, asumir la cartera de Energía en calidad de biministro. El ministro García ha tenido experiencia anteriormente en la materia y le deseamos éxito en el cumplimiento de las distintas tareas y especialmente en avanzar para mejorar las condiciones de vida de las personas en nuestro país".
Dentro de las primeras medidas informadas por el ahora biministro García, estuvo la solicitud de renuncia al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Marco Mancilla, además de iniciar una auditoría interna al interior de dicha Comisión para conocer las razones de por qué no se detectó este cobro indebido en las cuentas de la luz y, a la vez, determinar los canales más efectivos para devolver estos recursos a las familias chilenas.


violenciadigital

1ER ESTUDIO MINMUJER Y USACH SOBRE VIOLENCIA POLÍTICA DIGITAL DE GÉNERO EN CHILE: MAYORÍA DE LAS CANDIDATAS EN ELECCIONES 2024 SEÑALA HABER VIVIDO VIOLENCIA DIGITAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CHILE IMPULSA SU OFERTA TURÍSTICA EN LAS RUEDAS DE NEGOCIOS Y ESPACIOS DE CONEXIÓN INTERNACIONAL EN LA ATWS 2025

Leer Más

​Ruedas de negocios, encuentros con prensa internacional y talleres marcaron la tercera jornada en Puerto Natales, donde emprendedores y destinos de todo el país presentaron su oferta a los principales actores del turismo aventura global, fortaleciendo la proyección internacional de Chile y sus regiones.

​Ruedas de negocios, encuentros con prensa internacional y talleres marcaron la tercera jornada en Puerto Natales, donde emprendedores y destinos de todo el país presentaron su oferta a los principales actores del turismo aventura global, fortaleciendo la proyección internacional de Chile y sus regiones.

ATWS 2025 003
nuestrospodcast
alejandrapinto

ALEJANDRA PINO MONTERO ASUMIÓ COMO SECRETARIA TITULAR DE LA CORTE DE APELACIONES DE PUNTA ARENAS

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
leopard1v

V DIVISIÓN DE EJÉRCITO CUENTA CON UNA GENERACIÓN DE ESPECIALISTAS EN EL SISTEMA LEOPARD 1V

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
gabineteagro

GABINETE DEL AGRO Y AGRICULTORES ESTABLECEN PRIORIDADES DEL SECTOR EN LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA

liliana

YO CONFÍO Y, ¿TÚ?

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
subcomisiontrata

EN PUERTO NATALES: SUBCOMISIÓN PREVENTIVA DE TRATA DE PERSONAS REALIZÓ NUEVO OPERATIVO NOCTURNO

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM