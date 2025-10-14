EN PUERTO WILLIAMS SE DESARROLLÓ EL PRIMER FESTIVAL DE NATURALEZA AUSTRAL: VIDA MARINA

​Con una alta participación ciudadana y un ambiente de profunda conexión con el territorio, se desarrolló en Puerto Williams el Primer Festival de Naturaleza Austral: Vida Marina, una iniciativa gestionada por el Comité Ambiental Comunal de Cabo de Hornos (CAC), que reunió durante tres jornadas a instituciones, organizaciones, artistas, emprendedores y familias para celebrar la biodiversidad marina del fin del mundo.



El festival, realizado entre los días 10 y 12 de octubre, ofreció una programación diversa y gratuita con actividades educativas, artísticas y comunitarias orientadas a fortalecer el vínculo de la comunidad con su entorno natural. Talleres, exposiciones, charlas y salidas a terreno marcaron tres días de encuentro, aprendizaje y celebración.



Entre las actividades destacaron: -Exposición fotográfica “Vida Marina en Canales Australes” ubicada en el Hall del Centro Subantártico Cabo de Hornos -Taller de Biocine a cargo de @ange.avemarina; - Taller de Serigrafía y Confección de @agnipatagonia; -Taller de Papel Reciclado de @faunagona; -Participación en el October Big Day junto a @centrochic, @aves_omora y @parqueomora.



Se realizó una actividad educativa experiencial, con estaciones sensoriales y show de títeres, realizado por CHIC y Conaf, con los Jardines Junji “Tánana”, “Ukika” y “Pequeños Colonos” Bienestar Armada de Chile, en el Terminal Pesquero de Puerto Williams. Se realizaron charlas educativas de: - Investigación escolar del Taller Omora del Liceo Donald Mcintyre Griffiths (Liceo DMG) de Puerto Williams, liderada por sus estudiantes; -Incendios forestales, dictada por la Oficina de Conaf; - Monitoreo de Aves Playeras desde @Ojoconlasq.playeras; - Gestión Ambiental dictada por @WCS; - Impresión 3D y Educación Ambienta, dictado por @FablabAustral; - Paleontología e Ictiosaurios, dictada desde @Red dePaleontologíaAustral; - Experiencias etnográficas en la escuela de Vela, dictada por Investigador CHIC; - Limpieza de Playas, dictado por @Armada de Chile - Capitnía de Puerto, Puerto Willimas.



El cierre estuvo marcado por el “Carnaval Vida Marina” y consistió en un pasacalle comunitario liderado por una ballena jorobada gigante articulada y confeccionada con material reciclado, llenando las calles de color, alegría y movimiento. La ballena, de 7 metros aproximadamente, fue acompañada por la Batucada del Liceo DMG y Vecinos/as.



Posteriormente se dio pie a una feria de Naturaleza Marina, realizada en la Carpa Municipal de Cabo de Hornos, donde se presentaron stands de diferentes áreas del conocimiento y creatividad marina. En este contexto, el Jardín “Tánana” realizó la entrega de los premios de su concurso de fotografía de naturaleza en una actividad que buscaba promover la valoración natural, su registro y reflexión para la comunicación.



El festival fue posible gracias al auspicio de la Delegación Presidencial Provincial Antártica, la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, el Centro Subantártico Cabo de Hornos, el Comité Cultural de Puerto Williams, y la Armada de Chile; y la colaboración del Museo Territorial Yagán Usi, el Terminal Pesquero, organizaciones regionales y al compromiso de vecinos, vecinas, niños y niñas que participaron activamente en las actividades y talleres previos, confeccionando las figuras marinas que dieron vida al carnaval.



“Todo salió mejor de lo que esperábamos; incluso el clima nos acompañó. El pasacalle fue realmente un carnaval de felicidad. Estamos muy felices y agradecidas por el apoyo que hizo posible esta actividad”, comentó Lorena Saavedra, presidenta del CAC.



“El impulso de este tipo de actividades que vinculan naturaleza, cultura y comunidad, es de alta importancia, especialmente en un territorio tan aislado. Realizar algo así de forma autogestionada demuestra que cuando existen energías reunidas con un mismo fin, es posible sacar adelante objetivos para el bien común”, expresó Nicolás Concha Farfán, Profesor de Música del Liceo y miembro del Comité.



“Es lindo separar por un momento los problemas del día a día y simplemente celebrar la vida y lo mucho que el mar nos da para alegrar el alma”, compartió Valeria Gómez Silva,

Bióloga Ambiental e integrante del Comité.



Desde la mirada de las talleristas, Ángela Saavedra Vielma (@ange.avemarina) destacó: “Es muy valioso que este tipo de actividades se estén replicando en distintas partes de Chile. Un festival ambiental permite unir a la comunidad en torno a un bien común, conocer mejor su territorio y aprender cómo cuidarlo.”



La emprendedora local Fadme Santana, representante de Manos Saludables (@manossaludables), también valoró la iniciativa: ⁠“Me pareció una propuesta preciosa, llena de sentido y muy bien organizada. Estos eventos no solo educan, sino que fortalecen el vínculo de nuestra comunidad con el entorno natural único que nos rodea. Me alegra que Puerto Williams esté marcando pauta en este tipo de celebraciones.”



También se realizó un conversatorio abierto en WORUS Restobar, donde vecinos se reunieron a conversar sobre la importancia de estudiar el mar. Al respecto, desde WORUS Restobar comentaron: “fue un honor abrir nuestro espacio para el Festival de Naturaleza Austral. Creemos profundamente en generar encuentros que unan ciencia, comunidad y territorio. Ver el local lleno y las conversaciones fluir en torno al mar nos confirma que estos espacios son necesarios. Siempre estaremos disponibles para apoyar iniciativas que fortalezcan la identidad natural de Puerto Williams. Ya sea en el mar, en la tierra o donde la vida nos convoque.”



El Festival de Naturaleza Austral se proyecta como una actividad permanente, que año a año abordará distintas temáticas ambientales del territorio, consolidándose como un hito de encuentro, aprendizaje y conciencia ecológica desde el confín del mundo.



⁠“Queremos seguir en esta senda. Sentimos que cada vez hay más personas en nuestra misma línea, con ganas de realizar actividades que nos unan y fortalezcan el amor por nuestra tierra y nuestro mar”, concluyó el Comité Ambiental Comunal.



Auspiciadores y apoyo institucional



Talleristas y actividades educativas



Participaciones especiales



Exposiciones y difusión



Colaboradores logísticos y empresariales

Agradecimientos especiales



