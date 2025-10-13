Punta Arenas,
13 de octubre de 2025

CON GRAN MARCO DE PÚBLICO SE DESARROLLÓ FERIA LITERARIA “VENDAVAL CULTURAL” EN NATALES

Comunicado de prensa.

vendavalculturalnatales

Pintura, dibujos, obras de teatro, títeres, susurros de poemas de Gabriela Mistral y por sobre todo libros tuvo la 4° Feria Literaria “Vendaval Cultural en Magallanes. Leer, Fantasear, Soñar…”, realizada en Natales el pasado viernes, 10 de octubre, por la Secretaría Regional Ministerial de Educación.

En la ceremonia de inauguración, efectuada en el Gimnasio de la Escuela Bernardo O´Higgins, estuvieron presentes el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, y el delegado presidencial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz Santana, quienes compartieron con las comunidades educativas y público asistente, que totalizaron aproximadamente 500 personas.

“Esta hermosa iniciativa que forma parte del Plan de Reactivación Educativa del Ministerio de Educación busca democratizar el conocimiento, fomentar la lectura y la escritura, promoviendo la participación de estudiantes de todos los niveles. Vimos hoy participando desde párvulos a estudiantes de enseñanza media”, expresó el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez.

Por su parte, el delegado presidencial provincial, Guillermo Ruiz Santana, indicó que “este tipo de actividades demuestran el compromiso del gobierno del Presidente Gabriel Boric con la equidad territorial, descentralizar el acceso a los libros, acercando a los estudiantes al maravilloso mundo de la lectura. Leer te permite viajar a otros lugares, te permite soñar. Hemos tenido una cantidad importante de asistentes que han podido tener acceso a libros de distintas disciplinas”.

La Feria Literaria “Vendaval Cultural en Magallanes” contempló un espacio para dibujar y pintar, un Rincón Lector, la actuación de la Compañía de Teatro “Calafate” con la obra infantil “El Dragón de la Patagonia”, Booktubers y la performance de “Las y los Susurradores de Gabriela Mistral”, donde estudiantes de distintos establecimientos educacionales recitaron versos de nuestra Premio Nobel a los asistentes. Al cierre de la jornada, el escritor Víctor Hernández Godoy presentó su libro “100 Años de Marino Muños Lagos”, el que fue obsequiado a las y los alumnos.


OPERATIVO NOCTURNO EN PUERTO NATALES TERMINA CON PAREJA DETENIDA Y DECOMISO DE COCAÍNA, ÉXTASIS Y DINERO EN EFECTIVO

OPERATIVO NOCTURNO EN PUERTO NATALES TERMINA CON PAREJA DETENIDA Y DECOMISO DE COCAÍNA, ÉXTASIS Y DINERO EN EFECTIVO

​Durante controles vehiculares en el marco de un operativo contra la trata de personas, fueron incautadas más de 90 dosis de cocaína, pastillas de éxtasis y un vehículo de alta gama.

​Durante controles vehiculares en el marco de un operativo contra la trata de personas, fueron incautadas más de 90 dosis de cocaína, pastillas de éxtasis y un vehículo de alta gama.

MÁS DE 300 PERSONAS PARTICIPARON EN LA II EXPO DISCIPLINAS FITNESS PUQ 2025

vendavalculturalnatales

EXITOSA JORNADA DE EDUCACIÓN A NIÑOS SE VIVIÓ EN DOROTEA

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Fernando de Magallanes, quién organizo una de las empresas de exploración más complejas del siglo XVI

CHILE HIJO DE MAGALLANES

PÁRVULOS DEL COLEGIO BRITÁNICO DE PUNTA ARENAS CONOCIERON EL MATERIAL AÉREO Y TRABAJO DE LA IVª BRIGADA AÉREA

