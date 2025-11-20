PUERTO NATALES VIVIRÁ EL 27 Y 28 DE NOVIEMBRE LA CUARTA VERSIÓN DEL ENCUENTRO CULTURAL DE PERSONAS MAYORES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, estuvieron presentes Nataly Reyes, kinesióloga del programa Servicio País de la Fundación Superación de la Pobreza, y Nicole Jerez, coordinadora territorial de la misma iniciativa. Ambas dieron a conocer el trabajo que están desarrollando en Puerto Natales en torno a la promoción de un envejecimiento activo a través del arte y la participación comunitaria.

Las invitadas explicaron que, junto a su equipo, “nos encontramos trabajando en Natales junto con los demás integrantes de mi equipo, bajo el objetivo de un envejecimiento activo y saludable, una participación activa y visibilización en la comunidad de personas mayores”. En ese marco, detalló que durante todo este año han desarrollado un proceso artístico y social junto a la agrupación de teatro de personas mayores Arte Vivo Natalino, un espacio que ha permitido fortalecer la expresión, el encuentro y la presencia de adultos mayores en actividades culturales locales.

Tanto Reyes como Jerez anunciaron que este trabajo culminará con la cuarta versión del Encuentro Cultural de Personas Mayores, a realizarse el 27 y 28 de noviembre, instancia que cerrará con el estreno de la obra “El festival del milodón escarchado”, interpretada por integrantes de la agrupación Arte Vivo Natalino. Señalaron que este tipo de iniciativas busca consolidar espacios permanentes de participación y poner en valor el rol activo de las personas mayores en la vida cultural de la comuna.





