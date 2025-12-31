Punta Arenas,
31 de diciembre de 2025

GOBIERNO DESIGNA A MACARENA CORTÉS COMO LA PRIMERA DIRECTORA DE LA DEFENSORÍA DE LAS VÍCTIMAS

​Anteriormente había trascendido que el Ejecutivo se había inclinado por la exdefensora de la Niñez Patricia Muñoz, lo que generó polémica debido al avanzado estado de embarazo de la abogada y a que en consideración de ello pronto tendría que hacer uso de sus descansos prenatal y posnatal.

En la tarde de este martes el gobierno designó a Macarena Cortés Camus como la primera directora de la Defensoría de las Víctimas.

Desde el Ejecutivo comunicaron que la abogada asumirá su cargo el 1 de enero del año entrante e hicieron un breve repaso de su trayectoria profesional: cuenta con estudios de postítulo en justicia restaurativa en la Universidad de Ginebra; en gerencia social y políticas públicas en FLACSO; en protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en UNICEF y Universidad de Diego Portales, y responsabilidad penal adolescente, en la Universidad de Chile.

También transparentaron que actualmente Cortés se desempeña como jefa de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En su linkedin, de hecho, Cortés Camus indica que antes de desempeñarse en ese cargo fue abogada en el Sename (2003-2006) y en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2006-2010). En la misma secretaría de Estado ejerció como jefa del Departamento de Menores (2010-2016).

La ley que crea la repartición fue promulgada el pasado 5 de noviembre, en una ceremonia encabezada por el Mandatario en el Palacio de La Moneda.

El Jefe de Estado destacó en la ocasión que con este nuevo servicio ahora “es posible y es un derecho de las víctimas tener atención integral jurídica, pero también psicológica, también social”.

Anteriormente había trascendido que el Ejecutivo se había inclinado por la exdefensora de la Niñez Patricia Muñoz, lo que generó polémica debido al avanzado estado de embarazo de la abogada y a que en consideración de ello, pronto tendría que hacer uso de sus descansos prenatal y posnatal.

Fuente: latercera.com 


PRESIDENTE BORIC RECIBE CARTAS CREDENCIALES DE EMBAJADORES DE ESTADOS UNIDOS, JAPÓN, CUBA, ISRAEL Y PANAMÁ

cmladinic

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

AUTORIDADES INFORMAN REFORZAMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA AÑO NUEVO

​Carabineros dispondrá 50 funcionarios adicionales y el programa Tolerancia Cero de SENDA estará fiscalizando con alcotest y narcotest.

​Carabineros dispondrá 50 funcionarios adicionales y el programa Tolerancia Cero de SENDA estará fiscalizando con alcotest y narcotest.

REINCIDENTE POR CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD ES DETENIDO TRAS VIOLENTO ACCIDENTE VIAL EN MARTÍNEZ DE ALDUNATE CON SALVADOR ALLENDE

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

GOBIERNO DESIGNA A MACARENA CORTÉS COMO LA PRIMERA DIRECTORA DE LA DEFENSORÍA DE LAS VÍCTIMAS

SENAPRED DECLARA ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA POR INTENSOS VIENTOS EN MAGALLANES Y TIERRA DEL FUEGO

PORVENIR SE PREPARA PARA VIVIR EL XXIII CAMPEONATO DE ASADO INTERNACIONAL 2026

