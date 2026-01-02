EN NOVIEMBRE DE 2025, LAS PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO DE MAGALLANES AUMENTARON 5,8%

​Las pernoctaciones de pasajeros en establecimientos de alojamiento turístico en la Región de Magallanes y Antártica Chilena (número total de noches que las personas alojaron) llegaron a 90.209 en noviembre de 2025, lo que implicó un alza de 5,8% respecto al mismo mes del año anterior. Así lo revela la Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT) publicada esta mañana por la Dirección regional del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).



​La tasa de ocupación en habitaciones a nivel regional fue 58,5%, aumentando 7,48 puntos porcentuales en doce meses.



Los establecimientos de alojamiento turístico anotaron un RevPAR (ingreso por habitación disponible, por su sigla en inglés) regional de $118.358, aumentando 20,4% en doce meses; mientras que el ADR (tarifa promedio diaria, por su sigla en inglés) registrado fue de $202.202 en la región, creciendo 5,0% interanualmente.



Boletín Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT). Noviembre 2025

Tabulados Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT). Noviembre 2025​

