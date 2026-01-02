Punta Arenas,
2 de enero de 2026

EN NOVIEMBRE DE 2025, LAS PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO DE MAGALLANES AUMENTARON 5,8%

​​La tasa de ocupación en habitaciones a nivel regional fue 58,5%, aumentando 7,48 puntos porcentuales en doce meses.

emat-nota-de-prensa-noviembre-2025

Las pernoctaciones de pasajeros en establecimientos de alojamiento turístico en la Región de Magallanes y Antártica Chilena (número total de noches que las personas alojaron) llegaron a 90.209 en noviembre de 2025, lo que implicó un alza de 5,8% respecto al mismo mes del año anterior. Así lo revela la Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT) publicada esta mañana por la Dirección regional del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Los establecimientos de alojamiento turístico anotaron un RevPAR (ingreso por habitación disponible, por su sigla en inglés) regional de $118.358, aumentando 20,4% en doce meses; mientras que el ADR (tarifa promedio diaria, por su sigla en inglés) registrado fue de $202.202 en la región, creciendo 5,0% interanualmente.

Boletín Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT). Noviembre 2025
Tabulados Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT). Noviembre 2025

foto 2

