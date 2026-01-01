CERTIFICACIÓN DE CURSO ESPECIAL CON SIMULADOR DE INMERSIÓN TOTAL CONDUCENTE A LICENCIA DE CONDUCTOR PROFESIONAL A-3

Este 29 de diciembre, se realizó la ceremonia de certificación de Curso Especial conducente a Licencia A-3, programa impulsado por SENCE en la Región de Magallanes y materializado por Avansur Limitada, en donde 36 beneficiarios pudieron obtener diferentes capacidades e instrucción para esta importante licencia profesional.

El programa se desarrolló por un espacio de dos meses y medio, en donde mujeres y hombres fueron instruidos por medio de módulos teóricos y prácticos, utilizando un simulador de inmersión total, contribuyendo de esta manera al proceso de aprendizaje de los participantes.

La ceremonia que contó con la participación de quienes concluyeron el programa, contó con la presencia de la Directora (S) de SENCE Magallanes y de la Antártica Chilena Doris Manquilán, la Directora de Avansur limitada Rosa Paillán, relatores de la capacitación, siendo maestra de ceremonia la periodista María Pastora Sandoval.

En el marco de este importante programa, la Directora (S) SENCE Magallanes, comentó que “estamos muy contentas como institución, pues estamos entregando diplomas de certificación, aportando directamente a una línea denominada sectorial transporte, que es todo lo que tiene que ver con manejo de transporte público y en ese mismo contexto destacamos con la capacitación de mujeres, en donde 18 son mujeres aportando a la lógica de perspectiva de género”.

Destacó además que “en este programa vienen integrados subsidios de cuidado, transporte diario y colación, así como SENCE pagamos lo que significa la licencia de conducir en este caso directamente a la Municipalidad, todo eso significa una inversión tremendamente grande para nosotros, la cual bordea los 65 millones de pesos aproximadamente”, señaló la Directora (S) de SENCE Magallanes.

Por su parte la Directora de Avansur Limitada, Rosa Paillán, señaló que “el rol de nosotros es capacitarlos , pues somos la única escuela que tenemos la capacidad de instruir en licencias de conducir A-2, A-3, A-4 y A-5, siendo un proceso que se realiza todos los años a través de licitaciones, siendo esto muy importantes para las personas dado que les permite una opción laboral mucho más solventes, mejores ingresos económicos, condiciones profesionales y familiares, enfocándonos mucho en la prevención y de qué manera se tienen que evitar ilícitos, para que los alumnos cumplan con la reglamentación y respeto de la ley de tránsito”.

Las personas participantes recibieron el certificado conducente a la licencia A-3, con el objetivo de rendir las pruebas oficiales en la Dirección de Tránsito respectiva, siendo de esta manera un programa continúo que se desarrolla desde el año 2018 en Punta Arenas, contribuyendo con personas capacitadas para la operación de transporte público, aportando SENCE por medio de Avansur a reducir las brechas existentes en esta área de desarrollo.



