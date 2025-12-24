Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
fahion show
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

24 de diciembre de 2025

49 DIRIGENTES SOCIALES RECIBIERON SUS CERTIFICADOS EN “LIDERAZGO SOCIAL Y COMUNITARIO” TRAS PARTICIPAR DE ESCUELA IMPULSADA POR EL GORE Y LA UMAG

​Fueron cuatro módulos los impartidos en cuatro meses, que trataron de participación ciudadana y cultura democrática; liderazgo y trabajo en equipo; resolución de conflictos y acercamiento al financiamiento público.

goreescuelaformacion

Fue la tarde del pasado martes que 49 dirigentes sociales de diferentes áreas recibieron sus certificados tras participar del curso: Escuela de Formación para el Liderazgo Social y Comunitario, impulsado por el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, y la Universidad de Magallanes.


Fueron cuatro módulos los impartidos en cuatro meses, que trataron de participación ciudadana y cultura democráticaliderazgo y trabajo en equiporesolución de conflictos y acercamiento al financiamiento público.


El objetivo, contó Edmundo Leiva, profesional de la división de Desarrollo Social y Humano, es “vincular al Gobierno Regional con la ciudadanía, generando, además, una oportunidad para que ellos puedan formar parte de otros procesos que estamos organizando acá: por ejemplo, el próximo año tendremos elecciones del Consejo de la Sociedad Civil”: “Este trabajo también tiene que ver con generar masa crítica, en términos de que cada vez tengamos más cercanía y vinculación con los dirigentes sociales y comunitarios”.


La alta participación fue una demostración de un alto interés en la participación “si uno lo canaliza como tema correctamente. Es decir, para poder desarrollar la participación, hay que hablar de ella”, precisó el profesional.


El Gobernador Jorge Flies, tras entregar los correspondientes certificados, destacó: “Quiero agradecerles el tiempo que ustedes le han dedicado a este curso, a este trabajo, a compartir estas semanas, a estar hoy”.


La máxima autoridad regional se mostró ambicioso, a propósito de los resultados satisfactorios del curso, tanto para el equipo del Gobierno Regional como para los participantes: “Creo que podemos ir un poquito más allá: que esto se transforme en un diplomado. Eso significa tener, probablemente, el respaldo. Lo vamos a hablar con la Subsecretaría de Desarrollo Social. Eso significa, por ejemplo, hacer 200 horas, ya sea virtual o presencial. Eso les sirve curricularmente y también como historia, como esfuerzo personal y familiar. Vamos, tomemos el desafío, me parece una excelente idea”.


En función del diálogo como tema medular de esta misma formación, el Gobernador relevó: “Es interesante la democracia, porque a pesar de que podemos estar a favor o en contra (de una idea), la democracia enriquece las visiones y el país que queremos construir. Y se los menciono porque va a haber desafíos interesantes (…) Tenemos que aprender, en democracia, a conversar con los que nos sentimos más identificados y con aquellos con los que a veces estamos más alejados en nuestro pensamiento. Y hay que hacerlo porque así es la democracia (…) La belleza de esto es que no todos pensamos igual, y eso enriquece al ser humano”.


Hacia el final, Flies subrayó: “Me siento orgulloso de las mujeres y hombres que están en este salón, porque si alguien merece el reconocimiento es de aquellos que no solamente entregan su servicio, sino que su vida por el prójimo. Y ustedes lo hacen todos los días. Muchas gracias”.


Raquel Álvarez, presidenta de la Unión Comunal Hernando de Magallanes y egresada de la escuela, resumió su participación: “Estos cuatro meses que estuvimos en la capacitación, en lo personal, fueron muy enriquecedores: estar con tus pares, conversar de lo mismo, hacer la resolución de conflicto. Fue una buena instancia de conocer otras organizaciones y poder avanzar del liderazgo en otras organizaciones. Aprender de la ley que nos rige es también algo importante. La escuelita nos dejó mucho más que capacitación: fue amistad”.


Manuel Muñoz, presidente de la Junta de Vecinos N°29 Muñoz Gamero y presidente del Comité de Seguridad Ciudadana de Punta Arenas, y también alumno de la escuela, valoró: “Si hubiera que ponerle una palabra, fue un curso muy productivo. Pero estamos transitando hacia algo maravilloso, que es la capacitación del dirigente vecinal, entregarle herramientas para ser un buen interlocutor de la autoridad, para poder hacer cosas diferentes”.


Los egresados fueron:

  • Leoncio Castreje.
  • Sandra Oyarzo.
  • Carmen Luz Martínez.
  • María Alvarado.
  • Francisca Gallardo.
  • María Gómez.
  • Carlos Ampuero.
  • José Montiel.
  • Inés Vidal.
  • Yarlin Alvarado.
  • Alejandro Miranda.
  • Manuel Muñoz.
  • Patricia Bahamondez.
  • Celia Eliana.
  • Verónica Olivares.
  • Jacqueline Venegas.
  • Patricio Riquelme.
  • Pedro Moreno.
  • Caroline Pávez.
  • Ximena Jaramillo.
  • Maddy Agurto.
  • Tamara Zamorano.
  • Luis Triñanes.
  • Benjamín Alvarado.
  • Luisa Quezada.
  • Gladis Alvarado.
  • Sandra Pérez.
  • Guadalupe Ulloa.
  • Gloria Chodil.
  • José Santana.
  • Marion Gómez.
  • Marta Triñanes.
  • Nelly Breca.
  • Luís Pacheco.
  • Ximena Cárdenas.
  • Jaime Gutiérrez.
  • Sandra Bustamante.
  • Mirtha Saldivia.
  • Fernando Adones.
  • Galicia Lemus.
  • José Valladares.
  • Berta Soto.
  • Bladimiro López.
  • César Paredes.
  • Jaime Masle.
  • Guillermo Grove.
  • Raquel Álvarez.
  • Francisca Gatica.
  • Fabián Segovia.







soldadura

GOBIERNO REGIONAL Y CORFO IMPULSAN FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN SOLDADURA ASME PARA FORTALECER INDUSTRIAS ESTRATÉGICAS DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO REFUERZA SEGURIDAD POR CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO

Leer Más

​Operativos especiales, más móviles y monitoreo preventivo en zonas de alta afluencia.

​Operativos especiales, más móviles y monitoreo preventivo en zonas de alta afluencia.

SEGURIDAD MUNICIPAL POR CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO (3)
nuestrospodcast
goreescuelaformacion

49 DIRIGENTES SOCIALES RECIBIERON SUS CERTIFICADOS EN “LIDERAZGO SOCIAL Y COMUNITARIO” TRAS PARTICIPAR DE ESCUELA IMPULSADA POR EL GORE Y LA UMAG

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
goreescuelaformacion

49 DIRIGENTES SOCIALES RECIBIERON SUS CERTIFICADOS EN “LIDERAZGO SOCIAL Y COMUNITARIO” TRAS PARTICIPAR DE ESCUELA IMPULSADA POR EL GORE Y LA UMAG

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Puerto-Williamscamaras

GOBIERNO REFUERZA LA SEGURIDAD INCLUSO EN LOS TERRITORIOS MÁS AUSTRALES CON INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TELEVIGILANCIA

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

cmladinic

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
alcaldesanataes

ALCALDESA ANA MAYORGA VALORA APOYO DE SUBDERE, DESARROLLO DE PLAN REGULADOR Y LLAMA A DESTRABAR EMBLEMÁTICO PROYECTO COSTERO DE NATALES

1