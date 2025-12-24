49 DIRIGENTES SOCIALES RECIBIERON SUS CERTIFICADOS EN “LIDERAZGO SOCIAL Y COMUNITARIO” TRAS PARTICIPAR DE ESCUELA IMPULSADA POR EL GORE Y LA UMAG

Fue la tarde del pasado martes que 49 dirigentes sociales de diferentes áreas recibieron sus certificados tras participar del curso: “Escuela de Formación para el Liderazgo Social y Comunitario”, impulsado por el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, y la Universidad de Magallanes.

Fueron cuatro módulos los impartidos en cuatro meses, que trataron de participación ciudadana y cultura democrática; liderazgo y trabajo en equipo; resolución de conflictos y acercamiento al financiamiento público.

El objetivo, contó Edmundo Leiva, profesional de la división de Desarrollo Social y Humano, es “vincular al Gobierno Regional con la ciudadanía, generando, además, una oportunidad para que ellos puedan formar parte de otros procesos que estamos organizando acá: por ejemplo, el próximo año tendremos elecciones del Consejo de la Sociedad Civil”: “Este trabajo también tiene que ver con generar masa crítica, en términos de que cada vez tengamos más cercanía y vinculación con los dirigentes sociales y comunitarios”.

La alta participación fue una demostración de un alto interés en la participación “si uno lo canaliza como tema correctamente. Es decir, para poder desarrollar la participación, hay que hablar de ella”, precisó el profesional.

El Gobernador Jorge Flies, tras entregar los correspondientes certificados, destacó: “Quiero agradecerles el tiempo que ustedes le han dedicado a este curso, a este trabajo, a compartir estas semanas, a estar hoy”.

La máxima autoridad regional se mostró ambicioso, a propósito de los resultados satisfactorios del curso, tanto para el equipo del Gobierno Regional como para los participantes: “Creo que podemos ir un poquito más allá: que esto se transforme en un diplomado. Eso significa tener, probablemente, el respaldo. Lo vamos a hablar con la Subsecretaría de Desarrollo Social. Eso significa, por ejemplo, hacer 200 horas, ya sea virtual o presencial. Eso les sirve curricularmente y también como historia, como esfuerzo personal y familiar. Vamos, tomemos el desafío, me parece una excelente idea”.

En función del diálogo como tema medular de esta misma formación, el Gobernador relevó: “Es interesante la democracia, porque a pesar de que podemos estar a favor o en contra (de una idea), la democracia enriquece las visiones y el país que queremos construir. Y se los menciono porque va a haber desafíos interesantes (…) Tenemos que aprender, en democracia, a conversar con los que nos sentimos más identificados y con aquellos con los que a veces estamos más alejados en nuestro pensamiento. Y hay que hacerlo porque así es la democracia (…) La belleza de esto es que no todos pensamos igual, y eso enriquece al ser humano”.

Hacia el final, Flies subrayó: “Me siento orgulloso de las mujeres y hombres que están en este salón, porque si alguien merece el reconocimiento es de aquellos que no solamente entregan su servicio, sino que su vida por el prójimo. Y ustedes lo hacen todos los días. Muchas gracias”.

Raquel Álvarez, presidenta de la Unión Comunal Hernando de Magallanes y egresada de la escuela, resumió su participación: “Estos cuatro meses que estuvimos en la capacitación, en lo personal, fueron muy enriquecedores: estar con tus pares, conversar de lo mismo, hacer la resolución de conflicto. Fue una buena instancia de conocer otras organizaciones y poder avanzar del liderazgo en otras organizaciones. Aprender de la ley que nos rige es también algo importante. La escuelita nos dejó mucho más que capacitación: fue amistad”.

Manuel Muñoz, presidente de la Junta de Vecinos N°29 Muñoz Gamero y presidente del Comité de Seguridad Ciudadana de Punta Arenas, y también alumno de la escuela, valoró: “Si hubiera que ponerle una palabra, fue un curso muy productivo. Pero estamos transitando hacia algo maravilloso, que es la capacitación del dirigente vecinal, entregarle herramientas para ser un buen interlocutor de la autoridad, para poder hacer cosas diferentes”.

Los egresados fueron:

Leoncio Castreje.

Sandra Oyarzo.

Carmen Luz Martínez.

María Alvarado.

Francisca Gallardo.

María Gómez.

Carlos Ampuero.

José Montiel.

Inés Vidal.

Yarlin Alvarado.

Alejandro Miranda.

Manuel Muñoz.

Patricia Bahamondez.

Celia Eliana.

Verónica Olivares.

Jacqueline Venegas.

Patricio Riquelme.

Pedro Moreno.

Caroline Pávez.

Ximena Jaramillo.

Maddy Agurto.

Tamara Zamorano.

Luis Triñanes.

Benjamín Alvarado.

Luisa Quezada.

Gladis Alvarado.

Sandra Pérez.

Guadalupe Ulloa.

Gloria Chodil.

José Santana.

Marion Gómez.

Marta Triñanes.

Nelly Breca.

Luís Pacheco.

Ximena Cárdenas.

Jaime Gutiérrez.

Sandra Bustamante.

Mirtha Saldivia.

Fernando Adones.

Galicia Lemus.

José Valladares.

Berta Soto.

Bladimiro López.

César Paredes.

Jaime Masle.

Guillermo Grove.

Raquel Álvarez.

Francisca Gatica.

Fabián Segovia.

