RESCATANDO EL VALOR ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL DEL EX AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS

Este esfuerzo documental no sólo es una pieza clave para la historia de la arquitectura y el diseño en Chile, sino que también es una invitación abierta a la reflexión sobre la proyección futura de este legado en la región de Magallanes.

Un exhaustivo proyecto de investigación, financiado por FONDART Regional, culmina con la publicación de un libro que aborda un capítulo singular y escasamente visibilizado del patrimonio cultural y científico del extremo sur de Chile: la fusión pionera entre la artesanía, el diseño y la arquitectura materializada por el Centro de Experimentación y Desarrollo Artesanal (CEDA) del Instituto de la Patagonia (IdP) de la Universidad de Magallanes (UMAG).

La obra, fruto de más de una década de esfuerzos investigativos liderados por los académicos de la carrera de Arquitectura de la casa de estudios regional, Pilar Fernández Hechenleitner y Boris Cvitanic Díaz, se titula “Confluencias. El Aeropuerto Chabunco y el Instituto de la Patagonia: Arquitectura, artesanía y diseño en Magallanes”. En ella, se pone en valor el legado del CEDA, institución que funcionó en Punta Arenas entre 1969 y 1985, y que sentó un precedente en la instrucción formal de artesanos en la región.

La publicación rescata, específicamente, el aporte realizado en el antiguo terminal de pasajeros del Aeropuerto Presidente Ibáñez del Campo (antes llamado Chabunco), único edificio que actualmente conserva intacta la obra original producida por los profesores y estudiantes del CEDA. A través de sus páginas se puede acceder a un acucioso registro fotográfico de los productos elaborados entre 1971 y 1973, y de otras piezas utilitarias de fabricación artesanal de menor escala, hoy en manos de particulares e instituciones.

A juicio del Director Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, Jorge Cortés Pereira, “la publicación nos recuerda que cada etapa del aeropuerto ha respondido a desafíos históricos y sociales, y plantea un reto actual: compatibilizar la modernización con la preservación del legado material e inmaterial. Este enfoque es fundamental para que las nuevas obras no se limiten a acero y hormigón, sino que integren identidad y memoria”.

Arquitectura moderna al sur del mundo

El libro examina dos procesos convergentes en Magallanes: la emergencia del aeropuerto como infraestructura estatal asociada a la tipología moderna, y la instalación de la formación y experimentación artesanal local.

El Aeropuerto de Chabunco, proyectado a partir de 1954 como parte de un Plan Nacional de Aeródromos, fue inicialmente concebido bajo un lenguaje formal genérico. Sin embargo, su historia se bifurca en 1971, cuando la Dirección de Aeropuertos encargó a la Escuela de Artesanía del Instituto de la Patagonia (posteriormente CEDA) la decoración y habilitación del terminal. Este trabajo fue necesario debido a que la arquitectura original se había visto «fuertemente afectada por la remodelación a la que fue sujeto el terminal a finales de la década de 1960».

El aporte del CEDA, institución creada en 1969 para contribuir al desarrollo científico y cultural regional, supuso una «co-construcción social, entre el Estado central y la institucionalidad y la comunidad local». El centro se distinguió por su enfoque en materias primas locales y un diseño de inspiración regional, enriquecido por las investigaciones científicas de los departamentos de Historia y Geografía (Arqueología) y Recursos Naturales (Flora y Fauna) del mismo Instituto.

El aeropuerto como lienzo para la identidad cultural

La intervención en el terminal aéreo, desarrollada entre 1971 y 1973, fue la obra de mayor escala y complejidad ejecutada por el CEDA. Los artesanos y diseñadores se abocaron a revestimientos murales en madera regional y cerámica, mobiliario tallado y piezas ornamentales, utilizando motivos que evocan la cultura tehuelche, el arte rupestre, la flora y la fauna locales.

Entre las piezas más notables se encuentra el mural alfarero del segundo nivel, compuesto por 342 módulos de cerámica con motivos rupestres, incluyendo representaciones de manos en positivo y negativo, y figuras como la guanaca amamantando a su cría.

El impacto de este trabajo fue la transformación de un espacio genérico en un receptáculo de identidad local. Los autores del libro afirman que, para el CEDA y sus prácticas creativas, la intervención se constituyó en «la puerta de entrada a un área de exploración entre la artesanía, el diseño y la arquitectura, que, aunque se tratase de disciplinas artísticas distintas, resultaron especialmente complementarias».

El proyecto de alhajamiento demostró la visión de sus autores, quienes lograron que, en Magallanes, la obra del CEDA acelerara el «tránsito de una arquitectura estándar a una con acento local», al integrar un trabajo que «no sólo constituyó una apuesta estética de envergadura, sino que también develó el potencial transformador del arte y la artesanía en la resignificación del espacio público».

Un llamado a la salvaguarda del patrimonio

La desaparición del CEDA en 1985, sumada a la posibilidad de pérdida del antiguo terminal debido a futuras ampliaciones, subraya la urgencia de este registro. “La idea de documentar el edificio y su artesanía, surgió ante una posible desaparición del edificio”, afirma la arquitecta.

Según Cortés, este libro llega justo a tiempo, porque “hoy no existe una decisión institucional que implique su eliminación total, lo cual, finalmente será resorte de la empresa concesionaria actual del aeropuerto y de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas”. Explica que el objetivo es transformar el aeropuerto en una infraestructura de clase mundial, “pero con el compromiso de resguardar elementos significativos de su historia y patrimonio artístico. Es en este punto donde toma alta relevancia la publicación oportuna del libro Confluencias, aportando información para la toma de decisiones”.

A partir de enero de 2026, los mil ejemplares del libro de LOCAL Ediciones se pondrán a la venta en las librerías de Punta Arenas, Iquique, Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, Concepción, Valdivia y Chiloé. También se puede adquirir vía internet en los sitios casapublica.cl, buscalibre.cl, stoq.cl y dostercios.cl. Además del registro fotográfico, un equipo de UMAG TV elaboró dos trabajos audiovisuales a partir de esta investigación, las cuales serán transmitidas por sus diferentes señales en las próximas semanas.

