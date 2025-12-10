UMAG AVANZA EN DIÁLOGO CON FEUM Y ADOPTA MEDIDAS PARA RESGUARDAR CONTINUIDAD ACADÉMICA

La Universidad de Magallanes informa que durante la jornada de ayer se realizó la primera reunión de trabajo entre la directiva estudiantil y la autoridad universitaria, representada por la vicerrectora académica, Melissa Flores, y el académico Juan Carlos Aravena, en representación del Cuerpo de Decanas y Decanos. Por parte de la Federación de Estudiantes (FEUM) participaron su presidente, Felipe Miranda; el vicepresidente, Diego Uribe; la secretaria, Josefa Osses; y la secretaria de Asuntos Estudiantiles, Ignacia Soto.





El encuentro tuvo como propósito abrir un espacio de diálogo institucional que permita avanzar en acuerdos orientados al bienestar del estudiantado y a la continuidad de las actividades académicas, en el contexto de la movilización que afecta al campus central.





Asimismo, se establecieron los siguientes lineamientos académicos, vigentes desde mañana:





• Se desarrollarán con normalidad las prácticas profesionales e intermedias que se realicen en dependencias externas al campus central.

• Se mantienen habilitados los trabajos de tesis, titulación y actividades equivalentes, junto con sus defensas finales.

• Las tesis que requieran uso de laboratorios del campus podrán realizarse con la presencia de un/a académico/a responsable.

• Las y los académicos podrán ingresar a retirar materiales necesarios para actividades externas, por ejemplo, defensas de grado en la carrera de Derecho.

• Los procesos de evaluación de asignaturas no podrán realizarse, ni presencial ni virtualmente. A solicitud de la FEUM, toda evaluación pendiente será reprogramada una vez concluida la movilización. Oportunamente se informará el ajuste del calendario académico.





La Universidad de Magallanes reafirma su disposición al diálogo, su compromiso con soluciones colaborativas y su responsabilidad en proteger los derechos y trayectorias educativas de todas y todos sus estudiantes.

​

