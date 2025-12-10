Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

10 de diciembre de 2025

UMAG AVANZA EN DIÁLOGO CON FEUM Y ADOPTA MEDIDAS PARA RESGUARDAR CONTINUIDAD ACADÉMICA

​La Universidad de Magallanes reafirma su disposición al diálogo, su compromiso con soluciones colaborativas y su responsabilidad en proteger los derechos y trayectorias educativas de todas y todos sus estudiantes.

umag 5

La Universidad de Magallanes informa que durante la jornada de ayer se realizó la primera reunión de trabajo entre la directiva estudiantil y la autoridad universitaria, representada por la vicerrectora académica, Melissa Flores, y el académico Juan Carlos Aravena, en representación del Cuerpo de Decanas y Decanos. Por parte de la Federación de Estudiantes (FEUM) participaron su presidente, Felipe Miranda; el vicepresidente, Diego Uribe; la secretaria, Josefa Osses; y la secretaria de Asuntos Estudiantiles, Ignacia Soto.


El encuentro tuvo como propósito abrir un espacio de diálogo institucional que permita avanzar en acuerdos orientados al bienestar del estudiantado y a la continuidad de las actividades académicas, en el contexto de la movilización que afecta al campus central.


Asimismo, se establecieron los siguientes lineamientos académicos, vigentes desde mañana:


Se desarrollarán con normalidad las prácticas profesionales e intermedias que se realicen en dependencias externas al campus central.

Se mantienen habilitados los trabajos de tesis, titulación y actividades equivalentes, junto con sus defensas finales.

Las tesis que requieran uso de laboratorios del campus podrán realizarse con la presencia de un/a académico/a responsable.

Las y los académicos podrán ingresar a retirar materiales necesarios para actividades externas, por ejemplo, defensas de grado en la carrera de Derecho.

Los procesos de evaluación de asignaturas no podrán realizarse, ni presencial ni virtualmente. A solicitud de la FEUM, toda evaluación pendiente será reprogramada una vez concluida la movilización. Oportunamente se informará el ajuste del calendario académico.


La Universidad de Magallanes reafirma su disposición al diálogo, su compromiso con soluciones colaborativas y su responsabilidad en proteger los derechos y trayectorias educativas de todas y todos sus estudiantes.


diálogo mes del urbanismo 13

IMPACTO DEL PLAN DE CIUDADES JUSTAS: MINVU REALIZÓ DIÁLOGO CIUDADANO EN EL MES DEL URBANISMO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PLENO DEL CONSEJO REGIONAL APRUEBA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO COLECTOR PARA PUNTA ARENAS: SERÁN NUEVE MIL VECINOS BENEFICIADOS

Leer Más

​El colector comenzará en Los Ñandúes con Condell, para luego ingresar por Aves Australes, continuar por Villa Selknam y por un recorrido no recto, llegar a avenida Frei, desde donde finalmente se dirigirá hacia la planta de tratamiento en el sector Tres Puentes.

​El colector comenzará en Los Ñandúes con Condell, para luego ingresar por Aves Australes, continuar por Villa Selknam y por un recorrido no recto, llegar a avenida Frei, desde donde finalmente se dirigirá hacia la planta de tratamiento en el sector Tres Puentes.

core10122025
nuestrospodcast
umag 5

UMAG AVANZA EN DIÁLOGO CON FEUM Y ADOPTA MEDIDAS PARA RESGUARDAR CONTINUIDAD ACADÉMICA

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
umag 5

UMAG AVANZA EN DIÁLOGO CON FEUM Y ADOPTA MEDIDAS PARA RESGUARDAR CONTINUIDAD ACADÉMICA

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ESPACIO INFANTIL REGISTRO CIVIL

MAGALLANES HABILITA “ESPACIOS DE ESPERA INFANTIL” GRACIAS A PROGRAMA REGISTRO CIVIL TE CUIDA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
chile-destino-aventura

CHILE SE CORONA POR SÉPTIMA VEZ COMO EL MEJOR DESTINO DE AVENTURA EN LOS WORLD TRAVEL AWARDS 2025

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA