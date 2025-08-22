DESTACAN EXPERIENCIA REGIONAL EN MEDIACIÓN ESCOLAR COMO HERRAMIENTA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA

​Ante sucesivos episodios de violencia estudiantil que también afectan hoy a Magallanes, surgen interrogantes en torno a qué genera tales niveles de frustración en nuestros jóvenes que los lleva a resolver conflictos de manera tan agresiva. La falta de respuestas frente a esta preocupante señal entraña un llamado a la acción, poniendo de relieve la necesidad de iniciativas interinstitucionales, y aquí adquiere un nuevo valor la formación de mediadores y mediadoras escolares.



Al respecto, la región exhibe una histórica iniciativa piloto surgida hace más de una década, por parte de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) -a través de su Centro de Mediación- y la Universidad de Magallanes (UMAG), en alianza estratégica con la Secretaría Regional Ministerial de Educación (SECREDUC). A contar de 2012, dicha colaboración ha contribuido a formar a un total de 1.639 estudiantes de enseñanza básica y media en nuestras cuatro capitales provinciales en más de 140 talleres, en el marco de diversos convenios de colaboración en mediación y convivencia escolar.



Cristina Montiel, coordinadora del Centro de Mediación de la CAJ, resalta la importancia de brindar herramientas a niños y niñas desde temprana edad para que aprendan a resolver sus conflictos de manera constructiva dentro de un ámbito preventivo al interior de las comunidades educativas. Allí es donde aprendemos a relacionarnos y conocernos, viendo surgir los desacuerdos como algo natural, proyectando nuestra futura vida como ciudadanos y ciudadanas. A la luz de los actuales acontecimientos, expresa que “siempre tenemos que pensar que cuando hay un conflicto existe algo que lo generó. Y hay un momento en que no fuimos capaces de lograr que eso se resolviera. Entonces, cuando un conflicto no se resuelve es como una bola de nieve, que sigue creciendo hasta que en algún momento vamos a encontrar algo que será algo que lamentemos”.



Al respecto, la mediación es un instrumento válido para evitar que los conflictos sigan escalando: “Nosotros podemos generar esta herramienta, instalar habilidades, pero va a depender de cada comunidad educativa que lo tome o no lo tome”. Como un ejemplo positivo en este sentido, destaca una reciente noticia que da cuenta de la formación de mediadores escolares en la Escuela España, iniciativa propia de aquel establecimiento, valorando como “maravilloso que cada colegio, cada comunidad educativa tome esta herramienta, que no es nuestra, es de todos”. De la misma manera destaca como algo gratificante el encontrar la universidad o como profesionales a quienes han participado como estudiantes de esta iniciativa, y “muchas veces los “encontramos acompañando a niños que están siendo mediadores escolares”.



En la actualidad, señala que como CAJ, junto a la UMAG y SECREDUC, trabajan en Puerto Natales, donde el año pasado formaron mediadores en sexto y séptimo básico y se propusieron continuar con dichos talleres este año: “seguimos trabajando con ellos y vemos el entusiasmo en los chicos, vemos profesores comprometidos, que existe la posibilidad de trabajarlos, y esta disposición se nota”.



Por su parte, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, plantea frente a acciones de violencia, que no sólo debemos enfocarnos en buscar responsabilidades, sino que también plantearnos cuáles son las razones por las cuales un joven o una joven considera la violencia como una forma válida de resolver conflictos con sus pares. Si nos hacemos esa pregunta es mucho más lo que podemos hacer como Estado para prevenir esas situaciones. Y por eso, pronto se renovará este convenio que fortalece a las comunidades educativas.



A su vez, Alejandro Donatti, Director Regional de la CAJ, destaca el seguir sembrando este granito de arena en niños y jóvenes en una alianza estratégica entre instituciones que se ha mantenido en el tiempo, para que cuando sean adultos, enfrenten los conflictos de una manera distinta, buscando primero conversar y consensuar alternativas de resolución antes de llegar a otra instancia como la judicial.





