ORQUESTA DE CÁMARA DE CHILE GIRA POR LA REGIÓN DE MAGALLANES

​La Orquesta de Cámara de Chile (OCCh), elenco estable del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, inicia su tradicional itinerancia de primavera en el extremo sur del país, con una ambiciosa gira por la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.



La programación incluye tres grandes conciertos vespertinos con acceso liberado, una presentación especial para la comunidad estudiantil de Punta Arenas, y valiosas clases magistrales para fomentar el talento de niñas y niños de la región.



"La presencia de la Orquesta de Cámara de Chile en nuestra región es un sello fundamental de la inversión pública que realizamos. Esta gira subraya nuestro compromiso con la descentralización de los servicios artísticos, garantizando el derecho que toda ciudadana y ciudadano tiene de acceder a la cultura, sin importar cuán apartado de las grandes ciudades se encuentre", manifestó el Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro.



Mientras que, para el director titular del elenco estatal, el suizo Emmanuel Siffert, se manifestó emocionado por esta serie de presentaciones en Magallanes. “Estamos muy contentos de visitar el territorio austral, especialmente para mí porque viajaré por primera vez hasta lo que se conoce como el fin del mundo”, confesó.



El programa de la OCCh incluirá en lo formativo, el martes 25 de noviembre, una presentación para la comunidad estudiantil del Liceo Polivalente Sara Braun de la capital regional. Además, se realizarán talleres para niñas, niños y jóvenes de Punta Arenas (miércoles 26) y Puerto Natales (jueves 27).



Los conciertos del elenco estable del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio buscan acercar la música clásica al público. El miércoles 26 de noviembre, a las 18.30 horas, llegará al Gimnasio Municipal de Villa Tehuelche (comuna de Laguna Blanca). El jueves 27 de noviembre, a las 19.30 horas, actuará en Gimnasio José Miguel Carrera (Esmeralda N° 630, Puerto Natales). Mientras que el viernes 28 de noviembre, a las 19.30 horas, lo hará en el Liceo Polivalente Sara Braun (Av. Cristóbal Colón 1027, Punta Arenas), las invitaciones para esta velada se distribuirán desde el lunes 24 de noviembre, a partir de las 10.00 horas, en la oficina de la Seremi de las Culturas (Pedro Montt N° 809).



Las puestas en escena abrirán con la suite del británico Edward Elgar, “3 piezas características, Op. 10”, que incluye los movimientos: Mazurka, Séréna de Mauresque y Contrasts, muy en el estilo Romanticismo tardío inglés. Continuará la presentación con la obra del chileno Aliocha Solovera, “Tramas discontinuas”, obra que refleja el estilo personal del compositor y su particular visión de la música contemporánea. El título hace alusión a una textura musical caracterizada por la fragmentación y la interrupción, explorando sonoridades y estructuras no lineales.



El programa también incluye la obra “Volviendo a casa” del músico estadounidense, Edgar Girtain, radicado en la Región de Los Lagos, cuya composición aborda temas como la nostalgia, la identidad o el retorno. Al ser un compositor contemporáneo con un pie en ambos países, su música contrasta con elementos de la tradición musical norteamericana y chilena. Cerrará el concierto una selección de la música del ballet Las criaturas de Prometeo, Op. 43, de Ludwig van Beethoven.







