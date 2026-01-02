Punta Arenas,
2 de enero de 2026

AUMENTA LA CONFIANZA EN EL SECTOR EMPRESARIAL Y DESTACAN LAS EXPECTATIVAS DEL SALMÓN CHILENO

​El mundo privado está con mejor ánimo para invertir, dado que José Antonio Kast fue elegido Presidente, y bajo su mando la economía nacional repuntaría.

salmonchileindustria

La elección presidencial en que el republicano José Antonio Kast triunfó en el balotaje sería la razón del fuerte repunte en las expectativas del mundo empresarial sobre la economía chilena.

Así se desprende del Indicador Mensual de Confianza Empresarial (IMCE) de diciembre, elaborado por Icare y la UAI. Se mide en un puntaje. En la dimensión de expectativas, el mejor panorama de la economía local sube desde un nivel de 66 puntos en noviembre a 76,6 puntos en el último mes del año, su mayor nivel desde julio de 2018 (81,4 puntos).

Con el resultado de diciembre, este subíndice del IMCE acumula una variación positiva de 25,8 puntos en 12 meses.

La medición del IMCE tiene la siguiente característica: si el resultado queda por debajo de los 50 puntos, se habla de un rango 'pesimista' de confianza. Por encima significa 'optimismo'.

Pero a diferencia del salto en las expectativas sobre la economía chilena, el indicador general del IMCE, que mide la visión sobre el actual estado de la economía, registró un leve avance mensual y alcanzó un nivel de 45,28 puntos al cierre del año.

Con ello, la confianza empresarial global se mantienen en territorio pesimista (por debajo del umbral neutral de 50 puntos), lo que en parte se atribuye a presiones salariales en medio de un debilitado mercado laboral e inventarios por encima de lo deseado.

Aunque continúa en terreno pesimista, "se observa una señal relevante, y es que los sectores productivos no mineros han venido mostrando un aumento gradual y sostenido en su nivel de confianza", indica a El Mercurio Loreto Seguel, presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón.

"Esta evolución es una buena noticia para el país, ya que una recuperación más transversal permite avanzar hacia una economía más equilibrada, con bases más sólidas para el crecimiento y el empleo, especialmente en las regiones", agrega la también integrante del Círculo de Economía y Finanzas de Icare.

Con todo, Comercio es el único sector que se ubica en terreno optimista, alcanzando 53,62 puntos. Industria se mantiene en terreno pesimista, seguida por Minería, que tras su fuerte corrección mensual. Finalmente, Construcción continúa siendo el sector con menor nivel de confianza, con 37 puntos. En el caso de Minería, resulta particularmente relevante el cambio de escenario, ya que en noviembre este sector se encontraba en terreno optimista, con 52,66 puntos, lo que resalta la magnitud del deterioro observado en diciembre.

Para Seguel, el escenario sigue planteando desafíos. "Resulta fundamental fortalecer la confianza para la inversión a través de una colaboración público-privada responsable, con reglas claras, certeza jurídica y un entorno estable". 

Fuente: salmonexpert.cl 

GRANDES EMPRESAS REGIONALES Y MÁS DE 100 EMPRENDIMIENTOS CONFIRMADOS PARA LA EXPO MAGALLANES 2026

DESDE EL 5 DE ENERO INICIARÁ UNA NUEVA ETAPA DE OBRAS EN EL TRAMO 5 DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN EN PUNTA ARENAS

​Los trabajos se desarrollarán entre calle Condell y Capitán Guillermos e incluirán pistas de viraje, reposición de aceras y ciclovía. El SERVIU llama a respetar las zonas de obra y las medidas de seguridad.

​Los trabajos se desarrollarán entre calle Condell y Capitán Guillermos e incluirán pistas de viraje, reposición de aceras y ciclovía. El SERVIU llama a respetar las zonas de obra y las medidas de seguridad.

ADIÓS AL EFECTIVO EN LAS MICROS: PUNTA ARENAS ES LA CIUDAD MÁS AUSTRAL DEL MUNDO CON PAGO ELECTRÓNICO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

INGREDIENTES VEGETALES PODRÍAN ALTERAR LA PIGMENTACIÓN DEL FILETE DEL SALMÓN

concejalesdiputada

LLEGAN RECURSOS DE LA SUBDERE PARA ESTERILIZACIÓN DE MASCOTAS Y AUTORIDADES SOLICITAN PLAN REGIONAL DE TENENCIA RESPONSABLE

