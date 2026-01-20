ULOG SE POSICIONA COMO ACTOR CLAVE EN LOGÍSTICA PARA ENERGÍA Y PROYECTOS DE HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Aquí hidrógeno verde de Polar Comunicaciones, Diego Muñoz Andrade, jefe de Negocios Logísticos de ULOG, conversó con la ciudadanía sobre el rol que cumple la empresa en el desarrollo de soluciones logísticas integrales y su participación en la tercera Feria Educativa de Hidrógeno Verde, realizada los días 28 y 29 de noviembre en el Centro Interactivo Juvenil de Punta Arenas (CIJUM) durante el 2025.

Con operaciones desde el año 2007, ULOG ha logrado posicionarse como un actor relevante en el ámbito de las soluciones logísticas integrales, desarrollando e innovando en servicios para diversas industrias estratégicas como la minera, forestal, papelera, Oil & Gas, energía y carga de proyectos, entre otras. Este trabajo sostenido ha permitido a la compañía adaptarse a los nuevos desafíos productivos y tecnológicos que enfrenta el país y, particularmente, la Región de Magallanes.

En el contexto de la feria educativa, ULOG participó por segunda vez con un módulo interactivo orientado a niños, estudiantes y familias, con el objetivo de explicar de manera simple y didáctica los conceptos asociados al hidrógeno verde y la logística que sustenta este tipo de industrias emergentes. La instancia fue valorada como una oportunidad concreta para acercar estos temas a la comunidad, fomentando el interés y la comprensión sobre el desarrollo energético y productivo de la región.

Durante la entrevista, Muñoz relevó la importancia de vincular la experiencia industrial con espacios educativos abiertos a la ciudadanía, destacando que este tipo de iniciativas permiten fortalecer el conocimiento temprano y generar mayor cercanía entre la industria y las personas, especialmente en un territorio llamado a ser protagonista en el desarrollo del hidrógeno verde a nivel nacional e internacional.

​

