Punta Arenas,
20 de enero de 2026

ULOG SE POSICIONA COMO ACTOR CLAVE EN LOGÍSTICA PARA ENERGÍA Y PROYECTOS DE HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

Aquí hidrógeno verde.

ulogmagallanes

Esta mañana, en el programa Aquí hidrógeno verde de Polar Comunicaciones, Diego Muñoz Andrade, jefe de Negocios Logísticos de ULOG, conversó con la ciudadanía sobre el rol que cumple la empresa en el desarrollo de soluciones logísticas integrales y su participación en la tercera Feria Educativa de Hidrógeno Verde, realizada los días 28 y 29 de noviembre en el Centro Interactivo Juvenil de Punta Arenas (CIJUM) durante el 2025.

Con operaciones desde el año 2007, ULOG ha logrado posicionarse como un actor relevante en el ámbito de las soluciones logísticas integrales, desarrollando e innovando en servicios para diversas industrias estratégicas como la minera, forestal, papelera, Oil & Gas, energía y carga de proyectos, entre otras. Este trabajo sostenido ha permitido a la compañía adaptarse a los nuevos desafíos productivos y tecnológicos que enfrenta el país y, particularmente, la Región de Magallanes.

En el contexto de la feria educativa, ULOG participó por segunda vez con un módulo interactivo orientado a niños, estudiantes y familias, con el objetivo de explicar de manera simple y didáctica los conceptos asociados al hidrógeno verde y la logística que sustenta este tipo de industrias emergentes. La instancia fue valorada como una oportunidad concreta para acercar estos temas a la comunidad, fomentando el interés y la comprensión sobre el desarrollo energético y productivo de la región.

Durante la entrevista, Muñoz relevó la importancia de vincular la experiencia industrial con espacios educativos abiertos a la ciudadanía, destacando que este tipo de iniciativas permiten fortalecer el conocimiento temprano y generar mayor cercanía entre la industria y las personas, especialmente en un territorio llamado a ser protagonista en el desarrollo del hidrógeno verde a nivel nacional e internacional.


danteortiz

EDUCACIÓN TÉCNICA Y LOGÍSTICA: EL DESAFÍO REGIONAL FRENTE AL DESARROLLO DEL HIDRÓGENO VERDE

A 200 AÑOS DEL TRATADO DE TANTAUCO: AUTORIDADES MAGALLÁNICAS INVITAN A CELEBRAR HISTÓRICA ANEXIÓN DE CHILOÉ A CHILE

Leer Más

​La existencia de los magallánicos y magallánicas, bien lo saben los locales, tiene que ver con el zarpe de la goleta Ancud, repleta de chilotes, desde la isla hacia el sector del fuerte Bulnes, donde finalmente se hizo la posesión efectiva del estrecho de Magallanes.

​La existencia de los magallánicos y magallánicas, bien lo saben los locales, tiene que ver con el zarpe de la goleta Ancud, repleta de chilotes, desde la isla hacia el sector del fuerte Bulnes, donde finalmente se hizo la posesión efectiva del estrecho de Magallanes.

anexionchiloeachile
BALANCE DE INCENDIOS FORESTALES: VÍCTIMAS FATALES SUBEN A 20 Y SON 536 LAS VIVIENDAS AFECTADAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

ULOG SE POSICIONA COMO ACTOR CLAVE EN LOGÍSTICA PARA ENERGÍA Y PROYECTOS DE HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN APRUEBA NUEVOS ESTÁNDARES PARA LAS CARRERAS DE EDUCACIÓN PARVULARIA

VERTEDERO MUNICIPAL (4)

MUNICIPIO REITERA URGENCIA POR RELLENO SANITARIO TRAS VISITA A VERTEDERO MUNICIPAL

