EDUCACIÓN TÉCNICA Y LOGÍSTICA: EL DESAFÍO REGIONAL FRENTE AL DESARROLLO DEL HIDRÓGENO VERDE

Esta mañana, en el programa Aquí hidrógeno verde de Polar Comunicaciones, Dante Ortiz Zúñiga, jefe de carrera Técnico en Administración Logística de Santo Tomás, abordó el impacto que tendrá para Magallanes la reciente aprobación de una planta de combustibles sintéticos en Cabo Negro, iniciativa que marca un hito histórico para la región y la posiciona en el centro del desarrollo global del hidrógeno verde.

Ortiz explicó que la futura puesta en marcha del proyecto no solo representa una inversión estratégica para el territorio, sino que también plantea un desafío relevante en materia de capital humano, especialmente en áreas como la cadena de suministro, la gestión productiva, el almacenamiento seguro y la logística de exportación de e-combustibles. En ese contexto, recalcó que esta nueva etapa abre una oportunidad concreta para el desarrollo regional, siempre que exista preparación y planificación en la formación de profesionales especializados.

Durante la conversación, se destacó que en su etapa peak de construcción, el proyecto generará más de mil puestos de trabajo en Magallanes, con una ejecución que se extenderá por cerca de tres años. A ello se suman otras iniciativas que ya se proyectan en el corto y mediano plazo, configurando un escenario de fuerte crecimiento del empleo en la región y evidenciando la necesidad de una respuesta inmediata desde el ámbito formativo.

El jefe de carrera subrayó que la educación cumple un rol fundamental para enfrentar las nuevas exigencias del mundo laboral, señalando que el desarrollo económico no depende únicamente de la cantidad de profesionales disponibles, sino de su capacidad para vincularse con el dinamismo global y, al mismo tiempo, con la realidad productiva local. En ese sentido, la formación técnica debe preparar personas con competencias para adaptarse, innovar y responder a escenarios en permanente cambio.

Ortiz puso énfasis en que la logística asumirá un papel estratégico en el futuro de Magallanes, no solo por los proyectos ligados a los combustibles sintéticos, sino también por sectores ya consolidados como la salmonicultura, el turismo, la construcción y una infraestructura portuaria que continúa modernizándose. Todos ellos, indicó, requerirán profesionales capaces de gestionar procesos complejos y liderar transformaciones productivas.

Finalmente, planteó que Magallanes no solo se proyecta como exportadora de energía limpia, sino también de capacidades profesionales, afirmando que una inversión estratégica en formación técnica y logística permitirá que las nuevas generaciones sean protagonistas de una etapa de desarrollo y prosperidad para la región austral.





