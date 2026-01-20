Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO CARTELERA-ENE-22
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

20 de enero de 2026

AGIA MAGALLANES LLAMA A EMPRENDEDORES A INSCRIBIRSE EN LA EXPO MAGALLANES 2026 ANTES DEL 23 DE ENERO

Buenos días región.

expomagallanes2026

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el presidente de la Asociación Gremial de Industriales y Artesanos de Magallanes (AGIA Magallanes), César Alderete, junto al vicepresidente del gremio, Juan Ramón Cárdenas, realizaron un llamado abierto a emprendedores, artesanos y empresas de la región a inscribirse en la Expo Magallanes 2026, cuyo plazo de postulación finaliza este jueves 23 de enero.

Desde la asociación destacaron que esta nueva versión del evento se desarrollará entre el 26 de enero y el 1 de febrero de 2026 en la ciudad de Punta Arenas, en horario continuado de 11:00 a 21:00 horas, consolidándose como una de las principales vitrinas para el desarrollo productivo regional. La Expo contará con un total de 135 stands y se proyecta la asistencia de más de diez mil visitantes durante la semana de exhibición.

AGIA Magallanes enfatizó que la Expo Magallanes busca fortalecer el encuentro entre productores locales, emprendedores y la comunidad, generando oportunidades de visibilización, comercialización y redes de contacto para distintos rubros de la región. Asimismo, se informó que el valor de la entrada general será de $1.200 pesos, mientras que los menores de 8 años no deberán cancelar ingreso, facilitando así la participación familiar en el evento.

Finalmente, los dirigentes gremiales reiteraron la invitación a quienes aún no se han inscrito a aprovechar los últimos días disponibles, subrayando la importancia de ser parte de una instancia que año a año potencia la identidad productiva y el trabajo de los industriales y artesanos de Magallanes.



danteortiz

EDUCACIÓN TÉCNICA Y LOGÍSTICA: EL DESAFÍO REGIONAL FRENTE AL DESARROLLO DEL HIDRÓGENO VERDE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

A 200 AÑOS DEL TRATADO DE TANTAUCO: AUTORIDADES MAGALLÁNICAS INVITAN A CELEBRAR HISTÓRICA ANEXIÓN DE CHILOÉ A CHILE

Leer Más

​La existencia de los magallánicos y magallánicas, bien lo saben los locales, tiene que ver con el zarpe de la goleta Ancud, repleta de chilotes, desde la isla hacia el sector del fuerte Bulnes, donde finalmente se hizo la posesión efectiva del estrecho de Magallanes.

​La existencia de los magallánicos y magallánicas, bien lo saben los locales, tiene que ver con el zarpe de la goleta Ancud, repleta de chilotes, desde la isla hacia el sector del fuerte Bulnes, donde finalmente se hizo la posesión efectiva del estrecho de Magallanes.

anexionchiloeachile
nuestrospodcast
incendios-700x394

BALANCE DE INCENDIOS FORESTALES: VÍCTIMAS FATALES SUBEN A 20 Y SON 536 LAS VIVIENDAS AFECTADAS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
expomagallanes2026

AGIA MAGALLANES LLAMA A EMPRENDEDORES A INSCRIBIRSE EN LA EXPO MAGALLANES 2026 ANTES DEL 23 DE ENERO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO CARTELERA-ENE-22
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
César Montiel Alvarado

“UN PRIMER AÑO DESAFIANTE” (COLUMNA DE OPINIÓN)

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
20260112- Plataforma Binacional corfo

PLATAFORMA CHILE–FINLANDIA IMPULSA AGENDA DE INNOVACIÓN CON SECTORES ESTRATÉGICOS DEL PAÍS

AMIGO DE LA FAMILIA 18 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA