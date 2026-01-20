AGIA MAGALLANES LLAMA A EMPRENDEDORES A INSCRIBIRSE EN LA EXPO MAGALLANES 2026 ANTES DEL 23 DE ENERO

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el presidente de la Asociación Gremial de Industriales y Artesanos de Magallanes (AGIA Magallanes), César Alderete, junto al vicepresidente del gremio, Juan Ramón Cárdenas, realizaron un llamado abierto a emprendedores, artesanos y empresas de la región a inscribirse en la Expo Magallanes 2026, cuyo plazo de postulación finaliza este jueves 23 de enero.

Desde la asociación destacaron que esta nueva versión del evento se desarrollará entre el 26 de enero y el 1 de febrero de 2026 en la ciudad de Punta Arenas, en horario continuado de 11:00 a 21:00 horas, consolidándose como una de las principales vitrinas para el desarrollo productivo regional. La Expo contará con un total de 135 stands y se proyecta la asistencia de más de diez mil visitantes durante la semana de exhibición.

AGIA Magallanes enfatizó que la Expo Magallanes busca fortalecer el encuentro entre productores locales, emprendedores y la comunidad, generando oportunidades de visibilización, comercialización y redes de contacto para distintos rubros de la región. Asimismo, se informó que el valor de la entrada general será de $1.200 pesos, mientras que los menores de 8 años no deberán cancelar ingreso, facilitando así la participación familiar en el evento.

Finalmente, los dirigentes gremiales reiteraron la invitación a quienes aún no se han inscrito a aprovechar los últimos días disponibles, subrayando la importancia de ser parte de una instancia que año a año potencia la identidad productiva y el trabajo de los industriales y artesanos de Magallanes.





​

