Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
publicite aqui
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

3 de enero de 2026

MILLONES EN JUEGO: ALERTAN SOBRE IMPACTO ECONÓMICO EN LA MINERÍA DE COBRE POR EVENTOS CLIMÁTICOS

La industria minera del cobre en Chile está expuesta a factores y eventos climáticos que pueden dejar una merma en los ingresos del país. ​

eventos-climaticos-mineria

Así lo señala una investigación de la Universidad de Chile el cual advierte que al 2030 las pérdidas anuales por escenarios de precipitaciones extremas se estiman en alrededor de US$1.600 millones, mientras que en los escenarios de sequía el impacto sería de entre US$2.400 millones y US$9.700 millones.

Por ello es que se concluye que las mineras deben avanzar desde planes reactivos hacia modelos que permitan anticipar este tipo de emergencias que afectarán de forma importante la producción e implementar esos datos en la planificación de los yacimientos.

Estudio advierte sobre el alto impacto de eventos climáticos en la minería

El análisis, titulado “Resource and climate paradox: quantifying the impact of climate change in the copper supply chain”, fue publicado en la International Journal of Mining, Reclamation and Environment y fue liderado por la académica Paulina Fernández, autora principal, junto a el Dr. Luis Felipe Orellana y Dr. Emilio Castillo.

Sobre la metodología, se estudiaron 53 eventos climáticos entre el 2001 y 2022, antecedentes que fueron usados para proyectar los impactos de evento extremos de este tipo hacia el 2030, utilizando el sistema ARC-CLIM del Ministerio del Medio Ambiente que arroja escenarios climáticos para diversos sectores productivos.

Según explicaron desde la Universidad de Chile, los resultados revelaron que para casos de precipitaciones extremas, la industria minera de cobre en el país puede perder entre un 1,39% a 5,08% de su producción nacional, unas 91 mil a 334 mil toneladas por año.

En el caso de la sequía, el problema se amplifica y las pérdidas pasan del 2,62% al 10,72%, entre 172 mil a 705 mil toneladas anuales.

Al respecto, Orellana advirtió que un impacto de esta magnitud se traduciría en menor cobre disponible en el mercado y, según él, un “menor valor comercial y un impacto directo en los ingresos del país por menores tributos”.

Ahora bien, Paulina señaló que se necesita que cada mina responda de distintas maneras a las amenazas climáticas, considerando que el propio estudio identifica que el riesgo depende de las condiciones geográficas, disponibilidad de agua, infraestructura crítica y características operacionales.

“El impacto depende de la zona geográfica en que se ubican las minas. No se puede reaccionar con un plan único, debe ser específico por ubicación”, sentencia. En esta línea, la investigación aporta con la creación de un marco replicable para estimar cuál sería el impacto de una disrupción por mina.

También destacan que los yacimientos puedan tomar medidas para la eficiencia y recirculación de agua, gobernanza hídrica territorial y refuerzo de infraestructura crítica.

“Si queremos asegurar el suministro de cobre para los próximos años, integrar el riesgo climático en la planificación y operación minera ya no es opcional”, concluyó Orellana.

Durante el 2025, el precio del cobre vivió un rally alcista que lo llevó a marcar varios récords.

Entre los principales aspectos que motivaron el alza, están las disrupciones en importantes minas como El Teniente, tras la tragedia donde murieron seis mineros murieron debido a un colapso, y en Grasberg de Indonesia, donde un flujo de unas 800 mil toneladas de material húmedo entró rápidamente y afectó varios niveles de la importante mina, también dejando víctimas fatales incluyendo un chileno.

La posible imposición de aranceles por parte de Donald Trump este 2026 y el intensivo uso de cobre en la electrificación, energías verdes y centros de datos también han sido claves para la fuerte apreciación del metal, donde el mercado prevé que exista un déficit estructural este año.

BiobioChile


Enap

ENAP AUMENTA EN 55% SUS UTILIDADES Y REDUCE EN US$300 MILLONES SU DEUDA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CIERRE TEMPORAL DEL SAPU 18 DE SEPTIEMBRE

Leer Más

​La decisión es de carácter transitorio y responde a la falta de recepción de fondos ministeriales.

​La decisión es de carácter transitorio y responde a la falta de recepción de fondos ministeriales.

591729797_1175202598057062_2805030678060481557_n
nuestrospodcast
eventos-climaticos-mineria

MILLONES EN JUEGO: ALERTAN SOBRE IMPACTO ECONÓMICO EN LA MINERÍA DE COBRE POR EVENTOS CLIMÁTICOS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
eventos-climaticos-mineria

MILLONES EN JUEGO: ALERTAN SOBRE IMPACTO ECONÓMICO EN LA MINERÍA DE COBRE POR EVENTOS CLIMÁTICOS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
senadorkusanovic

“LA PARTE PERIODÍSTICA NO PUEDE LLEGAR A ESE NIVEL”: SENADOR KUSANOVIC DENUNCIA BURLAS POR SU DISCAPACIDAD EN PROGRAMA DE TELEVISIÓN REGIONAL

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
donde-llovera-para-despedir-el-ano-altiplano-y-patagonia-se-llevan-el-protagonismo-del-inicio-de-1767099628783_1024

¿DÓNDE LLOVERÁ PARA DESPEDIR EL AÑO? ALTIPLANO Y PATAGONIA SE LLEVAN EL PROTAGONISMO DEL INICIO DE 2026

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250