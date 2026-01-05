DRA. JUDITH PARDO PÉREZ RECIBE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL POR ESTUDIO DE FÓSILES EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la paleontóloga fueguina y académica de la Universidad de Magallanes, Dra. Judith Pardo Pérez, conversó sobre el reconocimiento internacional recibido por su aporte científico al estudio del patrimonio fósil del extremo sur del país.

El trabajo de la investigadora fue seleccionado entre las cinco exposiciones más sobresalientes de la 85ª Reunión Anual de la Society of Vertebrate Paleontology, realizada recientemente en Inglaterra, encuentro que reunió 311 presentaciones científicas provenientes de distintas partes del mundo, centradas en avances de frontera en el estudio de vertebrados fósiles.

Este reconocimiento fue difundido por los blogs científicos BMC Zoology y BMC Ecology and Evolution, pertenecientes a la editorial internacional Springer Nature, los que destacaron la presentación de la académica como un ejemplo de investigación de alto impacto desarrollada desde el denominado Sur Global.

Las publicaciones pusieron especial énfasis en la investigación liderada por Pardo sobre el hallazgo de “Fiona”, una ictiosauria preñada descubierta en el glaciar Tyndall, al interior del Parque Nacional Torres del Paine. Se trata de un fósil único a nivel mundial, que ha permitido aportar nuevos antecedentes sobre reproducción, dieta, ecología y estado de salud de los reptiles marinos que habitaron durante el Cretácico Temprano.

Desde la comunidad científica internacional se valoró el alcance de estos estudios, los cuales posicionan a Magallanes como un territorio clave en la generación de conocimiento paleontológico, vinculando ciencia de frontera, patrimonio natural y producción académica desarrollada desde regiones extremas del planeta.

En la instancia radial, la propia investigadora relevó la importancia de este reconocimiento como un impulso para seguir fortaleciendo la paleontología en la región, destacando la necesidad de que el trabajo científico realizado en Magallanes dialogue y sea validado en los principales espacios científicos a nivel mundial.

