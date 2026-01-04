Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
publicite aqui
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

4 de enero de 2026

BIRO PUNTA ARENAS DETIENE A SUJETO POR EL DELITO FLAGRANTE DE RECEPTACIÓN Y RECUPERA HERRAMIENTAS SUSTRAÍDAS EN UNA OBRA

Brigada Investigadora de Robos. ​

2359fb42-c6da-4d63-8fc2-d7de7f477974

El lunes 29 de diciembre, en el complejo policial de Punta Arenas, se recibió una denuncia por el delito de robo en lugar no habitado, en la cual un hombre señaló que una empresa contratista que prestaba servicios en una obra en construcción, habría sufrido el robo de diferentes especies y herramientas.

Debido a lo anterior, detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Punta Arenas realizaron diversas diligencias investigativas, las que permitieron obtener información respecto a la venta ilegal de este tipo de especies. De esta forma, durante la tarde de este sábado y en coordinación con el Ministerio Público, lograron ubicar un domicilio donde se encontraban los materiales y herramientas denunciadas por robo.

El Comisario Emilio Tapia, jefe de la BIRO Punta Arenas, señaló: “Las diligencias llevaron a la ubicación de un mercado secundario ilegal de venta de especies y herramientas de construcción donde se logró la detención de un sujeto por el delito flagrante de receptación y la recuperación de la totalidad de las especies sustraídas”.

El detenido corresponde a un hombre de 25 años de edad, de nacionalidad chilena, quien este domingo fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas para la respectiva audiencia de control de detención.


BF 2

FERIADO DE AÑO NUEVO CONCLUYÓ CON BALANCE POSITIVO Y SIN ACCIDENTES GRAVES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SENAPRED DECLARA ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA PARA LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA POR CALOR

Leer Más

Altas temperaturas en sector de pampa patagónica norte de la región (23 a 25°C).

Altas temperaturas en sector de pampa patagónica norte de la región (23 a 25°C).

natales entrada
nuestrospodcast
2359fb42-c6da-4d63-8fc2-d7de7f477974

BIRO PUNTA ARENAS DETIENE A SUJETO POR EL DELITO FLAGRANTE DE RECEPTACIÓN Y RECUPERA HERRAMIENTAS SUSTRAÍDAS EN UNA OBRA

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
2359fb42-c6da-4d63-8fc2-d7de7f477974

BIRO PUNTA ARENAS DETIENE A SUJETO POR EL DELITO FLAGRANTE DE RECEPTACIÓN Y RECUPERA HERRAMIENTAS SUSTRAÍDAS EN UNA OBRA

buvinic

LOS TIEMPOS NUEVOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

FELIPE VERGARA- 2025

SALIDA DE MADURO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
20260103_095959

PUNTA ARENAS RECIBE POR PRIMERA VEZ EN MUELLE PRAT UN CRUCERO DE 285 METROS DE ESLORA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
BALANCE ACCIÓN CLIMÁTICA 2025 (1)

MUNICIPIO CONSOLIDA LIDERAZGO NACIONAL EN ACCIÓN CLIMÁTICA DURANTE 2025