BIRO PUNTA ARENAS DETIENE A SUJETO POR EL DELITO FLAGRANTE DE RECEPTACIÓN Y RECUPERA HERRAMIENTAS SUSTRAÍDAS EN UNA OBRA

El lunes 29 de diciembre, en el complejo policial de Punta Arenas, se recibió una denuncia por el delito de robo en lugar no habitado, en la cual un hombre señaló que una empresa contratista que prestaba servicios en una obra en construcción, habría sufrido el robo de diferentes especies y herramientas.

Debido a lo anterior, detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Punta Arenas realizaron diversas diligencias investigativas, las que permitieron obtener información respecto a la venta ilegal de este tipo de especies. De esta forma, durante la tarde de este sábado y en coordinación con el Ministerio Público, lograron ubicar un domicilio donde se encontraban los materiales y herramientas denunciadas por robo.

El Comisario Emilio Tapia, jefe de la BIRO Punta Arenas, señaló: “Las diligencias llevaron a la ubicación de un mercado secundario ilegal de venta de especies y herramientas de construcción donde se logró la detención de un sujeto por el delito flagrante de receptación y la recuperación de la totalidad de las especies sustraídas”.

El detenido corresponde a un hombre de 25 años de edad, de nacionalidad chilena, quien este domingo fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas para la respectiva audiencia de control de detención.

