SUBCOMISIÓN DE PREVENCIÓN DE TRATA DE PERSONAS REALIZÓ SU PRIMER OPERATIVO NOCTURNO EN PUERTO WILLIAMS

​ Durante el último despliegue desarrollado por la cartera del Trabajo y Previsión Social de Magallanes en la ciudad de Puerto Williams, se llevó a cabo el primer operativo nocturno en el marco de las acciones que realiza la sub-mesa de prevención y detección de la Trata de Personas en la región.



Durante esta inédita operación, liderada por la Seremi del Trabajo, en conjunto con la Delegación Presidencial Provincial Antártica, representantes de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones, se realizó un recorrido por distintos establecimientos gastronómicos con patente de alcoholes y que también funcionan de manera nocturna, a fin de detectar y, especialmente, prevenir este delito.



Al respecto, la Delegada Presidencial Provincial Antártica, Constanza Calisto, destacó la conformación, a nivel local, de la sub-mesa de prevención de trata de personas, gracias a la cual “se realizó un operativo en conjunto con Carabineros, también PDI y Policía Marítima para prevenir este delito y detectar algunas alertas en torno a esto”.



Por su parte, la Seremi del Trabajo, Jessica Bengoa, explicó que “esta es una mesa que está instalada en la comuna de Punta Arenas, desde donde emanan una serie de acciones, tanto en la comuna de Puerto Natales como en Porvenir. Ahora, estando en una visita de nuestra cartera en Puerto Williams, nos reunimos con las distintas instituciones relacionadas de manera de poder coordinar un dispositivo durante la jornada en que estuvimos presentes, gracias al cual se logró desarrollar este operativo interinstitucional”.



A su vez, el Mayor (J) Juan Pablo Gatica de la sección de DD.HH y Protección a la Familia de Carabineros de Magallanes, expuso que “durante este mes, por primera vez, se desarrolló una fiscalización respecto al delito de trata de personas en la comuna de Cabo de Hornos, donde esta sección hizo la coordinación con la unidad base que es la 4ta Comisaría de Puerto Williams, en la que se fiscalizaron diversos locales nocturnos con el fin de erradicar el delito de trata de personas”.



El Subprefecto Gabriel Córdova, encargado de la Avanzada Puerto Williams, indicó que “Oficiales de Migraciones y Policía Internacional participaron en esta fiscalización interinstitucional, que se llevó a cabo durante la noche, donde se controló a cuatro personas de diferentes nacionalidades, detectando que dos se encontraban infringiendo la Ley de Extranjería, por lo que fueron denunciadas al Servicio Nacional de Migraciones”.



Fiscalización marítima



Al mismo tiempo, con el apoyo y presencia de la capitanía de puerto, que participó de la instalación de la sub comisión en Puerto Williams, durante la jornada siguiente se desarrolló un recorrido conjunto por las embarcaciones presentes en uno de los muelles de la ciudad, que buscó difundir normativa laboral y también relativa a la trata de personas con los trabajadores presentes.



“Estuvimos también efectuando un dispositivo en el borde costero con las distintas embarcaciones, con la policía marítima, entregando material de difusión y material preventivo que nos permita erradicar este flagelo en todo el territorio regional y, a su vez, informar a los trabajadores sobre otras materias laborales y responder consultas”, destacó la seremi.

Tras esta inédita operación, el Mayor Gatica destacó el intenso trabajo desarrollado durante todo el año 2025, que llevó a la subcomisión, de manera histórica, hasta las cuatro provincias de la región.



“Durante el año 2025 se han realizado operativos de fiscalización de trata de personas en las comunas de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams y es así como este año se logró realizar estos operativos en las cuatro provincias de la región, donde hubo distintos procedimientos y tuvimos detenidos por infracción a la ley 20.000, no así respecto al delito de trata de personas, pero sí se fiscalizaron diversos locales nocturnos. Este despliegue contó con el apoyo de las diferentes delegaciones presidenciales provinciales, con la seremi del Trabajo, con la Dirección del Trabajo y con la Policía de Investigaciones de Chile, con la finalidad de hacer un trabajo conjunto a través de los distintos órganos del Estado, para erradicar este delito”, enfatizó.















