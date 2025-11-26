PRESIDENTE GABRIEL BORIC DURANTE VISITA A SUCURSAL DE BANCOESTADO DE PUERTO WILLIAMS: “VA A FACILITAR LA PRESENCIA DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS”

El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, se trasladó la mañana de este miércoles 26 de noviembre hasta la costanera de Puerto Williams, en la comuna de Cabo de Hornos, para visitar las obras finalizadas de la nueva sucursal de BancoEstado, la más austral del Continente, que marca un avance concreto en inclusión financiera y desarrollo local.

​



La filial, que fue anunciada en la Cuenta Pública 2025 de BancoEstado, se erige como respuesta a una demanda histórica de la comunidad de Puerto Williams, inició su marcha blanca en octubre; proyectándose su inauguración para diciembre de este año. Contará con cuatro funcionarios que entregarán todas las prestaciones disponibles en cualquier sucursal del país, que permitirá reducir los tiempos de espera de la comunidad para la realización de trámites bancarios, permitiendo así fortalecer directamente el desarrollo productivo de la comuna.

​



El mandatario visitó el lugar junto a la ministra de Obras Públicas, Jessica López; la gobernadora (s) de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Eugenia Mancilla; el delegado presidencial regional, José Ruiz; la delegada presidencial provincial, Constanza Calisto; el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández; y el presidente de BancoEstado, Daniel Hojman.

​



Tras un recorrido por las instalaciones, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font destacó que con este tipo de obras “Puerto Williams es, yo creo, una ciudad que está alcanzando estándares que ni sus mismos habitantes se habían imaginado hace un tiempo”, destacando que “la presencia del BancoEstado va a facilitar la presencia de nuevos emprendimientos en esta región, que tiene un tremendo potencial turístico”.

​



El jefe de Estado, además, afirmó que “entregar todos los servicios que corresponden a una gran ciudad, es parte de nuestro deber como Estado y es lo que, como Presidente de la República, les he instruido también a todos mis colaboradores”.

​



La entrada en funcionamiento de la sucursal de BancoEstado implicará que organizaciones comunitarias, microempresas y proyectos locales, puedan simplificar la realización de trámites complejos evitando traslados hasta Punta Arenas.

​

