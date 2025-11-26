Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

26 de noviembre de 2025

PRESIDENTE GABRIEL BORIC DURANTE VISITA A SUCURSAL DE BANCOESTADO DE PUERTO WILLIAMS: “VA A FACILITAR LA PRESENCIA DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS”

​El jefe de Estado visitó la sucursal más austral del continente del banco, que fue construida en tiempo récord con el fin de mejorar directamente la calidad de vida de las familias que habitan Puerto Williams.

boricbancoestado

El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, se trasladó la mañana de este miércoles 26 de noviembre hasta la costanera de Puerto Williams, en la comuna de Cabo de Hornos, para visitar las obras finalizadas de la nueva sucursal de BancoEstado, la más austral del Continente, que marca un avance concreto en inclusión financiera y desarrollo local.


La filial, que fue anunciada en la Cuenta Pública 2025 de BancoEstado, se erige como respuesta a una demanda histórica de la comunidad de Puerto Williams, inició su marcha blanca en octubre; proyectándose su inauguración para diciembre de este año. Contará con cuatro funcionarios que entregarán todas las prestaciones disponibles en cualquier sucursal del país, que permitirá reducir los tiempos de espera de la comunidad para la realización de trámites bancarios, permitiendo así fortalecer directamente el desarrollo productivo de la comuna.


El mandatario visitó el lugar junto a la ministra de Obras Públicas, Jessica López; la gobernadora (s) de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Eugenia Mancilla; el delegado presidencial regional, José Ruiz; la delegada presidencial provincial, Constanza Calisto; el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández; y el presidente de BancoEstado, Daniel Hojman.


Tras un recorrido por las instalaciones, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font destacó que con este tipo de obras “Puerto Williams es, yo creo, una ciudad que está alcanzando estándares que ni sus mismos habitantes se habían imaginado hace un tiempo”, destacando que “la presencia del BancoEstado va a facilitar la presencia de nuevos emprendimientos en esta región, que tiene un tremendo potencial turístico”.  


El jefe de Estado, además, afirmó que “entregar todos los servicios que corresponden a una gran ciudad, es parte de nuestro deber como Estado y es lo que, como Presidente de la República, les he instruido también a todos mis colaboradores”.


La entrada en funcionamiento de la sucursal de BancoEstado implicará que organizaciones comunitarias, microempresas y proyectos locales, puedan simplificar la realización de trámites complejos evitando traslados hasta Punta Arenas.


pdteboric

BORIC PREPARA VIAJE DE CUATRO DÍAS A LA REGIÓN DE MAGALLANES EN MEDIO DE SU REPLIEGUE ELECTORAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA INICIO DE OBRAS DE LA II ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MULTIPROPÓSITO EN PUERTO WILLIAMS

Leer Más

​El mandatario participó del hito que marca el comienzo de las obras de la segunda etapa de la iniciativa, que tiene por objetivo mejorar la capacidad de la ciudad austral de atender el tránsito marítimo por el Canal Beagle, considerando tanto naves científicas como de turismo.

​El mandatario participó del hito que marca el comienzo de las obras de la segunda etapa de la iniciativa, que tiene por objetivo mejorar la capacidad de la ciudad austral de atender el tránsito marítimo por el Canal Beagle, considerando tanto naves científicas como de turismo.

pdteinfraestructurawilliams
nuestrospodcast
boricbancoestado

PRESIDENTE GABRIEL BORIC DURANTE VISITA A SUCURSAL DE BANCOESTADO DE PUERTO WILLIAMS: “VA A FACILITAR LA PRESENCIA DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS”

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
boricbancoestado

PRESIDENTE GABRIEL BORIC DURANTE VISITA A SUCURSAL DE BANCOESTADO DE PUERTO WILLIAMS: “VA A FACILITAR LA PRESENCIA DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS”

crosur jardin 250PX
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
WhatsApp Image 2025-11-25 at 17

PDI ENTREGA RECOMENDACIONES PARA UN BALCK FRIDAY SEGURO Y ABORDA LA SEGURIDAD EN LA ETAPA ESCOLAR

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
GP 5

MUNICIPIO INVITA A LA COMUNIDAD A LAS GALAS DE LOS ELENCOS ARTÍSTICOS EN EL TEATRO MUNICIPAL "JOSÉ BOHR"

cadem-jose-antonio-kast-obtendria-mas-de-15-puntos-que-jeannette-jara-en-segunda-vuelta