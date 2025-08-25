PRESIDENTE BORIC RECIBE INVITACIÓN OFICIAL PARA EL CIERRE DE LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN EN MAGALLANES 2025

​En una audiencia celebrada este jueves en el Palacio de La Moneda, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, recibió de manera oficial la invitación para participar en el acto de cierre de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes 2025, programado para el próximo 25 de octubre en el Teatro Municipal de Punta Arenas.



La delegación encargada de entregar la invitación estuvo encabezada por Alejandro Vásquez Servieri, presidente del Club de Leones Club del Sur, junto a Laura Zárate, presidenta de la Corporación; Sandra Amar, representante de los funcionarios del Centro de Rehabilitación; y Alejandro Peric, miembro de la Cofradía El Calafate.



Durante el encuentro, el Mandatario agradeció la visita y expresó su firme interés en asistir al evento, destacando el valor de las Jornadas como una instancia de unidad regional y compromiso social. “Haré todo lo posible por estar presente y apoyar esta noble labor que beneficia a tantas personas en Magallanes”, señaló el Presidente.



Desde el Club de Leones Club del Sur, se valoró positivamente la recepción del Jefe de Estado “Fue una grata visita en la que el Presidente se mostró muy receptivo y comprometido. Para nosotros es un hito importante que refuerza el trabajo y la unión de la comunidad en torno a esta causa”, expresó Alejandro Vásquez.



La entrega oficial de la invitación marca un nuevo paso en el fortalecimiento de las Jornadas por la Rehabilitación, uno de los eventos solidarios más emblemáticos de la región, que cada año moviliza a miles de personas en favor de la inclusión, la esperanza y el acceso a una vida digna para quienes enfrentan desafíos de movilidad y salud.



